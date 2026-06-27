Imagini cu Maria Constantin într-un costum de baie minuscul. Artista își petrece vacanța în Thassos, Grecia

Maria Constantin profită din plin de vacanța petrecută în Thassos, alături de soțul ei, Robert Stoica. Artista a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care apare într-un costum de baie care îi evidențiază silueta, iar fotografiile au atras rapid atenția urmăritorilor.

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Maria Constantin se bucură de vacanță în Thassos

Sezonul vacanțelor este în plină desfășurare, iar numeroase vedete din România au ales destinații însorite pentru câteva zile de relaxare. Printre acestea se numără și Maria Constantin, care a plecat împreună cu soțul ei, Robert Stoica, în Thassos, una dintre cele mai apreciate insule din Grecia.

Cântăreața împărtășește cu urmăritorii săi imagini din concediu, surprinzând atât peisajele spectaculoase, cât și momentele petrecute alături de partenerul ei.

Costumul de baie i-a evidențiat silueta

În cele mai recente fotografii publicate în mediul online, Maria Constantin apare într-un costum de baie care îi pune în valoare silueta. Artista, în vârstă de 39 de ani, afișează o formă fizică apreciată de fanii săi, iar imaginile au adunat rapid numeroase aprecieri și comentarii.

Fotografiile au fost realizate pe barcă, în decorul specific insulei Thassos, iar urmăritorii au remarcat atât ținuta aleasă, cât și atmosfera relaxată din vacanță.

Postarea artistei nu a trecut neobservată. Internauții au apreciat imaginile și au lăsat numeroase mesaje în secțiunea de comentarii, remarcând aspectul fizic al cântăreței și energia pe care o transmite în fotografii. Maria Constantin este cunoscută pentru stilul de viață activ și pentru grija pe care o acordă formei sale fizice, iar aparițiile din vacanță confirmă acest lucru.

Vacanța din Grecia, un moment de relaxare alături de soțul ei

Pe lângă fotografiile realizate pe plajă, artista și soțul ei, Robert Stoica, profită de timpul petrecut împreună pentru a descoperi frumusețile insulei Thassos.

Vacanța vine într-o perioadă încărcată din punct de vedere profesional, iar escapada din Grecia le oferă ocazia să se bucure de câteva zile de liniște înainte de revenirea la proiectele și concertele programate în perioada următoare.