La zece zile după pronunțarea hotărârii, avocații formațiunii politice nu au primit acces la dosar și nu au putut consulta documentele care au stat la baza deciziei, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă de PNL.

„Într-o cauză cu un impact politic major, instanța a pronunțat o soluție într-un interval extrem de scurt. La zece zile de la pronunțare, avocații PNL nu au primit încă acces la dosar și nu au putut consulta documentele care au stat la baza hotărârii. În aceste condiții, dreptul efectiv la apărare este grav afectat, iar lipsa de transparență ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor fundamentale ale unui proces echitabil”, se menționează în comunicatul de presă.

Liberalii atrag atenția că principiile fundamentale ale justiției, precum dreptul la apărare, principiul contradictorialității și accesul la actele dosarului, sunt esențiale într-un stat de drept. Orice încălcare a acestora riscă să afecteze încrederea publicului în sistemul de justiție și să alimenteze percepția unei aplicări selective a legii.

Totodată, PNL acuză că „aceiași pucişti din PNL” continuă să desfășoare acțiuni împotriva propriului partid.

Potrivit comunicatului, aceștia au inițiat noi demersuri la Tribunalul București, prin care cer suspendarea și anularea deciziilor adoptate la Congresul Extraordinar al partidului.

„După ce au pierdut categoric prin votul membrilor partidului, aceștia încearcă să obțină în instanță ceea ce nu au reușit în competiția democratică internă. Fiecare nou proces și fiecare nou atac public urmăresc decredibilizarea Partidului Național Liberal și blocarea deciziilor adoptate legitim de Congres. Nu putem să nu observăm că aceste acțiuni servesc intereselor adversarilor politici ai PNL”, se mai arată în comunicat.

Conflictul generat de contestatarii interni, mai transmite partidul, riscă să submineze stabilitatea principalei formațiuni de centru-dreapta din România.

Liberalii își reafirmă însă angajamentul de a-și apăra drepturile prin toate mijloacele legale și își exprimă încrederea că instanțele vor soluționa aceste cazuri cu respectarea principiilor statului de drept, a transparenței și a dreptului la apărare.

„PNL rămâne unit în jurul deciziilor adoptate democratic de Congres și își va continua misiunea de a reprezenta valorile liberale și interesele românilor”, mai subliniază reprezentanții partidului.

Acest conflict juridic a izbucnit în contextul în care, pe 18 iunie, 16 parlamentari liberali, critici ai conducerii actuale a partidului, au cerut Tribunalului Ilfov suspendarea deciziilor luate la 15 iunie de Biroul Politic Național (BPN) al PNL, prin care erau sancționați parlamentarii care ar fi votat pentru învestirea Guvernului Veștea.

Instanța a decis, în aceeași zi, suspendarea acestor decizii, iar PNL a anunțat că va face apel împotriva hotărârii în termenul legal.

Ulterior, pe 19 iunie, cei 16 parlamentari au deschis un nou proces la Tribunalul Ilfov, solicitând suspendarea altor două decizii ale BPN din 17 iunie 2026, care vizau convocarea unui Consiliu Național Extraordinar pe 19 iunie și a unui Congres Extraordinar pe 21 iunie.

Judecarea acestor cereri a fost programată de instanță pentru data de 3 iulie 2026.

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