Finala competiției este programată în această seară, de la ora 20.50, ora României, și va fi transmisă în direct de TVR Sport, conform Gazeta Sporturilor.

Căldură toridă la Roma, dar competiția continuă

În ciuda temperaturilor caniculare care au ajuns aproape de 40 de grade Celsius și a unei umidități de 52%, competiția de la Foro Italico își urmează cursul. În a doua zi a prestigiosului Trofeu Settecolli, patru înotători români au intrat în concurs.

Spectatorii prezenți la eveniment s-au adăpostit la umbra pinilor din Tribuna Tevere, în timp ce alții, mai puțin norocoși, au căutat răcoare în apropierea ventilatoarelor cu apă amplasate în zona Tribunei Monte Mario.

Denis Popescu a fost primul român care a concurat, participând la proba de 100 de metri spate. El a încheiat pe locul 11, cu un timp de 55,44 secunde, și s-a calificat în Finala B, programată la ora 19.41. „Nu sunt prea concentrat la acest concurs, având în vedere că săptămâna viitoare am examenul de licență”, a declarat Denis. Tânărul sportiv a adăugat că înotul în aer liber este o adevărată provocare pentru el.

Robert Badea a urmat în concurs, participând la proba de 400 de metri mixt. Acesta a obținut tot locul 11, cu timpul de 4.23,90, și va evolua în Finala B, care va avea loc la ora 19.49.

Popovici, favorit în finală

David Popovici a demonstrat din nou de ce este considerat unul dintre cei mai mari înotători ai generației sale. El a dominat seria a 8-a a probei de 100 de metri liber, stabilind cel mai rapid timp al calificărilor, 47,72 secunde. După ce a ieșit din bazin, campionul mondial s-a reunit cu antrenorul său, Bogdan Stroe, și cu preparatorul fizic, Dragoș Luscan, pentru a-și urma rutina obișnuită de recuperare post-cursă.

În această seară, Popovici se va confrunta în finală cu sportivi de renume mondial, printre care britanicul Jack McMillan, italianul Carlos DAmbrosio, brazilianul Guilherme Caribe Santos, croatul Jere Hribar și maghiarul Kristóf Milák, vicecampion european la 100 de metri liber în 2022, tot la Roma. De asemenea, vor fi prezenți și italienii Lorenzo Ballarati și Manuel Frigo.

Popovici revine pe scena Trofeului Settecolli la doar o zi după ce a obținut locul al doilea în finala probei de 50 de metri liber, cu un timp de 21,82 secunde. Acesta este cel mai bun timp al carierei sale în această probă, depășind performanța anterioară de 22,83 secunde.

Concurență acerbă în serii

În celelalte serii de calificări, desfășurate de la ora 12.24, au fost prezenți alți înotători de elită, precum Guillermo Caribe Santos, cel care l-a învins pe Popovici la 50 m liber, Kliment Kolesnikov, campion olimpic și mondial, sau Thomas Ceccon, un alt nume de top din natația mondială. În ceea ce-l privește pe Eric Ștefan Andrieș, celălalt român prezent la proba de 100 de metri liber, acesta a ocupat locul al patrulea în seria a 5-a, cu un timp de 50,14 secunde.

Recorduri de top la Foro Italico

David Popovici este deja o figură legendară în natația mondială, deținând al doilea cel mai rapid timp din istoria probei de 100 de metri liber, cu 46,51 secunde. Recordul său mondial, stabilit chiar în bazinul de la Foro Italico în august 2022, a fost depășit în februarie 2024 de chinezul Pan Zhanle, cu 46,80 secunde. Totuși, Popovici a revenit în forță și și-a îmbunătățit timpul la Jocurile Olimpice de la Paris, atingând o performanță incredibilă de 46,40 secunde.

În acest sezon competițional, românul a reușit să înoate cele două lungimi de bazin în 47,52 secunde, în cadrul Campionatelor Naționale, o performanță care se numără printre primele zece din lume. Totuși, cel mai bun timp al anului, 46,96 secunde, îi aparține rusului Egor Kornev.

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