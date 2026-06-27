O gestionare greșită a timpului vă poate costa ore bune de așteptare sau, în cel mai rău caz, o noapte petrecută pe bancheta mașinii.

Ruta principală: Keramoti – Thassos (Limenas)

Aceasta este cea mai populară și mai rapidă opțiune aleasă de români spre insula Thassos, traversarea durând aproximativ 35-40 de minute. Pe această rută, frecvența curselor este extrem de ridicată, feriboturile circulând din 30 în 30 de minute în cea mai mare parte a zilei.

Plecări din Thassos (Limenas) către Keramoti

Cursa inaugurală a zilei pleacă la ora 04:30. Începând cu ora 05:00 și până la 22:30, navele pleacă regulat la fiecare jumătate de oră (la fix și la și jumătate). Astfel, aveți opțiuni la 05:00, 05:30, 06:00, 06:30 și continuând în același ritm pe parcursul întregii amiezi și seri. Ultima cursă de pe această rută este programată la ora 23:00.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Plecări din portul Keramoti către Thassos

Dacă plecați de pe continent, prima cursă este stabilită la ora 04:15. Ulterior, programul se desfășoară tot din 30 în 30 de minute, însă decalarea este fixată la sfertul orei (la și un sfert și la fără un sfert).

Graficul include plecări la 04:45, 05:15, 05:45, 06:15 și continuă identic până seara la ora 22:15. Ultima șansă de a prinde feribotul din Keramoti este, de asemenea, la ora 23:00.

Ruta alternativă: Kavala – Prinos

Pentru turiștii care preferă o traversare mai lungă, dar care îi lasă direct în zona de vest a insulei, ruta din Kavala către Prinos reprezintă o variantă viabilă, deși numărul de curse zilnice este mult mai redus.

Plecări din Prinos către Kavala: Dacă optați pentru acest traseu la întoarcere, navele au plecări la orele 07:15, 10:15, 12:00, 16:00 și 17:30.

Dacă optați pentru acest traseu la întoarcere, navele au plecări la orele 07:15, 10:15, 12:00, 16:00 și 17:30. Plecări din Kavala către Prinos: De pe continent, programul curselor este stabilit pentru orele 08:30, 10:15, 12:15, 14:00 și 19:15.

Recomandări de călătorie pentru evitarea blocajelor

Punctualitatea elenă este extrem de strictă când vine vorba de transportul maritim. Operatorii locali nu decalează orele de îmbarcare pentru a aștepta turiștii întârziați, iar navele pleacă exact la ora afișată.

Este recomandat să ajungeți în port cu cel puțin 30 de minute înainte de ora de plecare pentru a avea timp să achiziționați biletele și să efectuați manevrele de îmbarcare a autoturismului. De asemenea, păstrarea unei copii digitale a orarului în telefon vă poate scuti de momente de incertitudine pe durata drumului prin Bulgaria și Grecia.