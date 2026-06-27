Momentul în care bărbatul e săltat din piscina gonflabilă, filmat

Intervenția a fost realizată de luptătorii trupelor speciale, imaginile surprinsela momentul capturării fiind făcute publice de autorități. Potrivit anchetatorilor, pe numele bărbatului era emis un mandat european de arestare de către autoritățile judiciare din Germania. Acesta era urmărit la nivel internațional pentru presupusa implicare în infracțiuni din sfera traficului de droguri.

„Pe numele acestuia era emis un mandat european de arestare de către autoritățile judiciare din Germania, fiind urmărit la nivel internațional pentru săvârșirea de infracțiuni din sfera traficului de droguri”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Individul se ascundea într-un apartament din Bistrița

Operațiunea de localizare și reținere a fost desfășurată de polițiștii specializați în investigații criminale, cu sprijinul trupelor speciale. Bărbatul a fost identificat într-un imobil din Bistrița, unde, potrivit autorităților, încerca să ducă o viață discretă, departe de atenția oamenilor legii.

După capturare, acesta a fost condus pentru audieri.

Potrivit bistrițeanul.ro, mascații l-au imobilizat fără incidente. El a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Curții de Apel Cluj, cu propunere de arestare provizorie, până la predarea către autoritățile judiciare din Germania.

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