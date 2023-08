Organizat în perioada 15-21 august 2023, Korean Days @ Therme durează 7 zile și se bucură de prezența unor nume sonore ale culturii sud-coreene, precum Jeong Kwan, faimoasă pentru amestecul ei unic de filosofie și expertiză culinară, în special în arta gastronomiei monastice, sau Misan Kim Sun Sik, maestru al olăritului originar din Coreea de Sud, desemnat “Patrimoniu Cultural Intangibil”. Evenimentul este organizat în parteneriat cu municipalitatea orașului sud-coreean Mungyeong.

Festivalul cu cele mai multe experiențe, ritualuri și tradiții sud-coreene

Pe întreaga durată a festivalului, vizitatorii complexului Therme București se pot bucura de delicioasele preparate sud-coreene pregătite de maeștri bucătari sosiți special din Coreea de Sud, de ceremonia ceaiului, demonstrații de artă ceramică tradițională, degustări de băuturi din fructul Omija supranumit și “fructul cu 5 arome”, ritualuri în saună cu plante aromatice provenite din Coreea de Sud, momente de K-pop Random Play Dance, ateliere tematice pentru copii cu picturi pe evantaie dar și ateliere de caligrafie coreeană pentru adulți. K-Beauty Cosmetic Treatment, tratament facial cu mucină de melc și infuzie de aur, în cadrul căruia se folosesc exclusiv produse premium coreene, nu trebuie ratat. Festivalul propune așadar o incursiune senzorială fără precedent în fascinanta cultura sud-coreeană.

Delicatesele sud-coreene autentice își dezvăluie aromele

Bucătăria sud-coreeană se remarcă prin varietatea ingredientelor, mixul de arome și complexitatea tehnicilor de preparare. În perioada 15 -21 august, adevărata experiență culinară sud-coreeană este accesibilă la doar 10 minute de București. Meniul special cuprinde: Bibimbap (orez tradițional servit cu legume, vită și sos picant coreean), Bulgogi, Japchae, LA Galbi BBQ (coaste de vită marinate în stil coreean, coapte pe grătar cu sos dulce coreean) și Kimchi Jeon (clătită crocantă și savuroasă).

Ceremonia ceaiului și demonstrații de artă ceramică alături de maestrul Misan Kim Sun Sik

În premieră pentru România, vizitatorii Therme vor putea asista, în sauna Hollywood, la sesiuni de ceremonie a ceaiului însoțite de o demonstrație de artă ceramică. Ceremonia ceaiului coreean este un ritual complex, plin de simbolism, pe care cu siguranță îl vor prețui toată viața. Programul complet este disponibil pe therme.ro.

Ritualuri în saună cu plante naturale sud-coreene și hidratare cu Omija Aide

Sauna este un ritual străvechi, puternic ancorat în tradiția sud-coreeană și reprezintă un mijloc de relaxare, reconectare și socializare. Pe toată perioada festivalului, în sauna Provence vor fi amplasați săculeți plini cu plante medicinale și aromatice aduse special din Coreea de Sud. Aromele naturale, căldura și umiditatea vor transporta vizitatorii pe colinele pitorești sud-coreene. În plus, după saună, la orele 12:00, 15:00 și 18:00, pe terasa restaurantului The Mango Tree, vizitatorii se vor ptuea hidrata cu Omija Aide, băutură non alcoolică oferită din partea casei. Răcoritoare, delicioasă și extrem de benefică pentru sănătate.

K-Pop Random Play Dance, ateliere tematice de pictură pe evantaie sud-coreene, dar și workshopuri de caligrafie coreeană

Surprinzător, energic și spectaculos! Energia K-Pop cuprinde Korean Days @ Therme. In zona Galaxy, fanii dansului K-Pop se vor putea distra pe cinste în timpul sesiunilor de random dance și muzică K-Pop. De la eveniment nu va lipsi “Eunoia”, o populară trupă de dans K-Pop din România.

K-Beauty Cosmetic Treatment

Pentru o experiență desăvârșită, efectul miraculos al cremelor cu mucină de melc și infuzie de aur se regăsește în cel mai nou tratament facial de la Therme București.

Informații detaliate și programul complet este disponibil pe https://therme.ro/evenimente/korean-days

Despre Therme București

Therme București este cel mai mare complex de relaxare si wellbeing la nivel european, construit greenfield, pe un areal de 250.000 de mp, având o suprafață totală indoor de peste 34.000 mp. Centrul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 800.000 plante naturale și dispune de cea mai mare plantație de palmieri din Europa, cu peste 1.500 de exemplare. 10 piscine indoor și outdoor, 10 saune tematice și multe alte atracții își așteaptă vizitatorii 365 zile pe an. Sands of Therme, cea mai mare plajă urbană din Europa este deschisă din iunie până în septembrie. Proiectul excelează prin magnitudine și unicitate, oferind clienților săi servicii și ambianță de lux la prețuri accesibile, cu cele mai înalte standarde din punct de vedere arhitectural și tehnic din lume.

