Politicianul a făcut spectacol pe scenă, după înfrângerea lui Viktor Orban. Zsolt Hegedűs este o figură-cheie în echipa lui Péter Magyar.

Dansul său à la Michael Jackson, cu accente de rocker, a devenit viral peste noapte, cu milioane de vizualizări pe rețelele sociale.

Zsolt Hegedűs s-a specializat în Marea Britanie

Zsolt Hegedűs este chirurg ortoped atât în ​​sistemul de îngrijire privat, cât și în cel public. A practicat în Regatul Unit din 2005, iar apoi, în 2015, după ce a lucrat la Manchester și la Bristol, s-a întors acasă pentru a pune în practică experiența acumulată în străinătate.

Personalitatea sa este credibilă pentru mulți, dar problemele structurale ale sistemului de sănătate merg mult dincolo de asta.

Zsolt Hegedűs are 4 copii cu soția sa, medic oftalmolog.

„Probabil vor fi 16 miniștri în guvernul Tisza, pe lângă prim-ministru”, a subliniat Péter Magyar, președintele partidului. „Problema principală nu este câți sunt, ci faptul că fiecare domeniu important are un ministru separat”, a adăugat el.

Ministrul finanțelor, președintele Erste Housing Savings Bank

András Kármán a deținut anterior o funcție de conducere în guvernul Fidesz. Din iunie 2010 până în noiembrie 2011, a lucrat ca secretar de stat responsabil pentru reglementarea fiscală și financiară la Ministerul Economiei Naționale. Din decembrie 2011 până în 2014, a fost director adjunct pentru Ungaria în Consiliul de Administrație al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Este responsabil pentru înființarea Erste Mortgage Bank, pe care a condus-o în calitate de președinte și director general de la înființarea acesteia în decembrie 2015. Din iunie 2017, a deținut funcția de director general și președinte al Erste Housing Savings Bank Zrt. Din septembrie 2025, este expert în politici bugetare și fiscale al Partidului Tisza.

Ministrul economiei și energiei a lucrat la Shell, este pilot și om de afaceri

Kapitány István a lucrat pentru Shell timp de 37 de ani și a fost vicepreședinte global al uneia dintre cele mai mari companii din lume timp de 10 ani. Are relații extinse în afaceri și politică și, deși s-a antrenat ca pilot după ce tatăl său a murit într-un accident de avion, a devenit în cele din urmă unul dintre cei mai înalți lideri de afaceri maghiari. În calitate de expert în politici bugetare și fiscale pentru Partidul Tisza, s-a întâlnit cu guvernatorul Băncii Naționale a Ungariei, Mihály Varga. Întâlnirea a fost despre reacțiile pozitive ale piețelor financiare, beneficiile economice ale introducerii monedei euro și eliberarea fondurilor UE. Părțile au convenit că intenționează să promoveze stabilitatea și dezvoltarea economică prin consultări regulate în viitor.

Ministra afacerilor externe vine din SUA și este cea mai influentă femeie maghiară timp de 5 ani la rând

Anita Orbán și-a început cariera în Germania, apoi a studiat în Statele Unite și și-a luat doctoratul la Fletcher School din Boston. Este o expertă recunoscută la nivel internațional în domeniul securității energetice. În calitate de ambasador itinerant al Ungariei pentru securitate energetică (2010–2015), a fost audiată atât de Parlamentul European, cât și de Congresul SUA ca expertul numărul 1. în această temă. Între 2015 și 2020, a lucrat în industria gazelor naturale lichefiate din SUA, apoi a trecut la digitalizare, în 2021. Din 2021 până în 2023, a fost director executiv adjunct al Vodafone Ungaria și apoi director al Vodafone Global la Londra. A fost inclusă în lista revistei Forbes a celor mai influente femei maghiare timp de 5 ani la rând.

Ministrul apărării a fost șeful Statului Major

Romulusz Ruszin-Szendi a absolvit Colegiul Militar Kossuth Lajos cu o diplomă în topografie și artilerie și și-a început cariera militară ca locotenent major, în 1995. De asemenea, a participat la două misiuni externe, în Irak și în Afganistan. A fost comandantul Forțelor de Apărare Maghiare între 2021 și 2023. Șeful statului l-a promovat la gradul de locotenent general începând cu 20 august 2021. Din 2023, a fost numit Șef al Statului Major al Apărării, fiind demis pe 27 aprilie 2023.

Ministrul responsabil pentru mediul de viață a fost director de grădină zoologică

László Gajdos a fost directorul Grădinii Zoologice din Nyíregyháza. Anterior, el a apărut ca o figură de fundal pentru partid în organizare și în comunicare. Fidesz-ul „l-a acuzat de trădare” și i-a cerut să demisioneze, după ce simpatizanții și liderul partidului de opoziție de atunci Péter Magyar, l-au ales prin vot popular drept candidat parlamentar al organizației. 

Ministrul agriculturii, „crescătorul de animale al anului”

Szabolcs Bóna a devenit cunoscut ca expertul agricol al Tisei. Are o experiență în calitate de președinte al cCA al Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. În 2022, a devenit „Crescătorul de animale al anului”, iar în 2024, compania pe care o conduce a primit premiul „Economia durabilă a anului”. El va fi legătura dintre producători și sectorul agricol corporativ.

De asemenea, în stand-by pentru poziția de ministru sunt Gábor Bucsek (ministru de interne), fost șef al Poliției din Budapesta. Are un inel de aur decorat cu stema Ungariei. Din octombrie 2018, el a condus Direcția de Conformitate și Securitate, din 2019 a devenit director general al Direcției de Tehnologia Informației și Securitate Bancară, iar din aprilie 2023 va lucra ca director general al Direcției de Securitate. Specialistul a fost recent inclus în topul celor mai buni 17 experți autohtoni în securitate cibernetică în publicația „Cybersecurity 2026 – Who’s Who in Digital Finance”.

O activistă pentru incluziunea și integrarea romilor, ministrul afacerilor sociale

Kriszta Bódis, scriitoare, psiholog și realizatoare de documentare, președinta Fundației Van Helyed, o cunoscută reprezentantă și activistă pentru incluziunea și integrarea romilor, ar urma să fie ministrul afacerilor sociale.

Ministrul culturii ar uma să fie fostul actor Ervin Nagy, care a câștigat un mandat parlamentar din a 4-a circumscripție individuală a județului Fejér,

Andrea Bujdosó a devenit liderul facțiunii Tisza, iar Ágnes Forsthoffer președintele Parlamentului maghiar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Victor Ponta, apariție-surpriză la evenimentul unde PSD decide dacă îi retrage sprijinul politic lui Ilie Bolojan. De ce a venit
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
