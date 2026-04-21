Salariu mare, cazare gratuită, cheltuieli acoperite

O familie înstărită din sud-estul Angliei a lansat pe 17 aprilie un proces de recrutare pentru ceea ce mulți ar numi un job de vis. Salariul? 60.000 de lire sterline (aproximativ 69.000 de euro) pentru îngrijirea câinelui lor. Anunțul a fost publicat de agenția de recrutare britanică Achieve Hospitality, iar postul vizează o combinație între dog sitter (îngrijitor de câine) și administrator de proprietate, la o reședință exclusivistă situată în inima regiunii Surrey.

Pe lângă salariul de aproape 6.000 de euro pe lună, candidatul selectat va primi și un beneficiu major: cazare gratuită într-o locuință independentă, aflată pe proprietatet, toate utilitățile și cheltuielile fiind acoperite de angajatori.

Ce presupune jobul oferit în Surrey

Conform anunțului publicat de agenția britanică, postul implică o atenție constantă asupra stării de bine a animalului. Nu este vorba doar despre hrănire sau toaletare, ci despre monitorizarea sănătății câinelui, inclusiv ținerea unui jurnal detaliat privind activitatea zilnică, alimentația și vizitele la veterinar.

În același timp, persoana angajată va avea responsabilități similare unui administrator de proprietate, asigurând buna funcționare a locuinței în absența familiei. Printre sarcini se numără gestionarea livrărilor, supravegherea proprietății și rezolvarea unor activități organizatorice ușoare. Nu sunt necesare treburi casnice intense, dar este esențială disponibilitatea de a face ordine în bucătărie și, ocazional, de a reîncălzi mesele pregătite de bucătarul casei.

Candidatul ideal trebuie să fie „prietenos, calm și de încredere”, cu un nivel ridicat de discreție, necesar pentru respectarea intimității proprietarilor. Programul standard de lucru este de duminică până joi, între orele 9:00 și 18:00, însă este necesară flexibilitate în perioadele în care familia se află la reședință. Deși pasiunea pentru animale este esențială, experiența în administrarea locuințelor de lux sau în îngrijirea la domiciliu reprezintă un avantaj important, se mai arată în anunț.

Mii de oameni au aplicat pentru post în câteva ore

La scurt timp după lansarea procesului de recrutare, oferta de muncă s-a viralizat rapid în mediul online, conform publicației Il Gazzettino. Agenția a revenit cu un anunț în care preciza că a primit CV-uri de la mii de persoane și că nu mai acceptă aplicații noi:

„Datorită nivelului excepțional de mare de interes pentru postul de îngrijitor de câini și asistent la proprietate în Surrey, cu mii de aplicații primite, nu mai acceptăm aplicații noi. Suntem foarte recunoscători pentru entuziasmul demonstrat și apreciem timpul acordat de toți candidații”.

Achieve Hospitality a precizat că doar candidații selectați vor fi contactați cu privire la următoarea etapă a procesului de recrutare.

