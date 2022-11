A fost operat marți de o tumoră mediastinală, iar joi s-a întors la joacă în fata blocului, după o intervenție chirurgicală cu robotul da Vinci Xi

Povestea lui Alexandru a început în ianuarie 2022, atunci când cel mic a început să acuze dureri de spate, iar părinții l-au dus la un medic specialist. „Doctorul bănuia o scolioză. Am făcut radiografia de coloană și în momentul investigației, i-am spus doamnei de la radiografie să îi facă și una de torace. Așa am simțit eu, pentru că el nu avea nimic, niciun simptom. Depistarea a fost o pură întamplare.”, spune mama lui Alexandru. Acel „ceva” a apărut mai întâi ca o hiperplazie de tiroidă și în urma mai multor investigații incerte, familia a fost îndrumată de medicul din Ploiești către București, mai exact către dr. Felix Dobrițoiu, medic specialist Chirurgie Toracică la Ponderas Academic Hospital.

Goana după a doua opinie care „să spună ceva de bine”: O tumoră de 4 cm descoperită întâmplător

„Alexandru a fost un pacient tare simpatic, puternic și curajos. Vă puteți imagina că pentru un copil de ani 8 ani, să treacă printr-o perioadă lungă de investigații preoperatorii, este o presiune mare. Dar este și mai greu pentru părinți”, ne spune dr. Dobrițoiu, medic specialist chirurgie toracică și coordonatorul Departamentului de Chirurgie Toracică din Ponderas Academic Hospital.

După o serie de discuții cu mai mulți medici, timp în care a fost luat în calcul chiar și un tratament în străinătate, familia lui Alex l-a ales pe dr. Felix Dobrițoiu, convinși de profesionalismul și experiența lui. Mama lui Alexandru își amintește că a avut multe întrebări, însă explicațiile și răbdarea doctorului Dobrițoiu au făcut-o să simtă ca este „omul potrivit” pentru copilul ei.

Tumorile mediastinale – tăcute în simptome, date de gol de investigațiile post-Covid

„Mediastinul este centrul organismului, este complexul de organe situat în cavitatea toracică, între cei doi plămâni. Acolo sunt cele mai importante vase de sânge și cele mai importante structuri, precum trahee, esofag, venele cave, aorta, cordul, organe vitale, deci este o zonă sensibilă.”, precizează dr. Felix Dobrițoiu. Acolo era plasată și formațiunea lui Alexandru.

Mulți pacienți cu tumori mediastinale descoperă patologia din pură întâmplare. Pandemia Covid-19 a fost benefică din acest punct de vedere, pentru că a permis medicilor să descopere tumori incipiente în timpul investigațiilor de plămâni, tumori benigne care nu dădeau simptome. Din păcate, însă, leziunile benigne se pot dezvolta și se pot infecta, necroza sau pot evolua spre malignizare.

Robotul da Vinci Xi, o soluție chirurgicală pentru Alexandru

După o analiză extinsă a cazului, dr. Dobrițoiu a recomandat abordul robotic în tratamentul patologiei lui Alexandru. Robotul da Vinci Xi, în opinia medicului, este fascinant: „Avem două joystick-uri la consolă, iar acele instrumente mimează mișcările mâinii chirurgului. Robotul oferă o vizualizare tridimensională, mărită de 10 ori.”.

Pe lângă avantajul recuperării rapide, Alexandru avea nevoie și de precizia robotului da Vinci Xi. „Era o formațiune aflată într-o zonă cu structuri foarte sensibile,trebuia efectuată o disecție fină pentru că tumora era foarte aproape de coloana vertebrală, de nervi. De departe, chirurgia robotică era soluția ideală. Am făcut o diseție foarte mică, iar la finalul intervenției abia se vedea o zgârietură din locul din care am excizat tumora. Cazul lui Alexandru a fost unul mai complicat. Am încercat să îi facem o puncție ghidată endoscopic, dar în România nu există posibilitatea de a face acest tip de investigație la copii. Decizia a fost să îi facem rezecție, iar biopsia a fost făcută din întreaga formațiune. Noi am considerat că leziunea este malign și am tratat-o ca atare”, spune dr. Felix Dobrițoiu.

Operat de un chirurg toracic, dar întors la joacă în 48 de ore

Fiind atât de aproape de lanțul nervos simpatic, există posibilitatea ca Alex să dezvolte sindromul Horner, care determina sechele nervoase. Însă, în timpul intervenției robotice, care s-a întins pe durata a 4 ore și jumătate, doctorul Felix Dobrițoiu și echipa medicală au descoperit formațiunea benignă și au îndepărtat-o în siguranță, fără nicio sechelă neurologică pentru Alexandru. La 48 de ore după operație, Alexandru era la joacă în fața blocului, cu indicație de analgezice cu aromă de fructe, la nevoie.

Chirurgia minim invazivă are avantaje vizibile pentru pacient

Chirurgia minim invazivă are beneficiul unor traume corporale mai mici, cu o perioadă de recuperare mult mai redusă față de chirurgia clasică. Pierderile de sânge foarte scăzute, de aproximativ 5 ml în cadrul unei intervenții, iar inciziile de doar câțiva centimetri permit organismului să nu lupte să repare o disecție majoră. În Ponderas Academic Hospital sunt operate minim invaziv fie prin abord video-asistat (VATS), fie robotic, aproape toate afecțiunile accesibile prin chirurgie toracică deschisă, de la intervenții în scop de diagnostic la cele curative sau paliative.

