AccessABILITY Expo 2025: ediţia care a adus împreună comunitatea, companiile și cultura incluzivă

La deschiderea oficială s-au făcut declaraţii ce au accentuat rolul statului şi al comunităţii în promovarea accesului şi oportunităţilor pentru toţi.

Silvia Dinică, secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, a subliniat importanța comunităților și a unor astfel de evenimente: “În aceste vremuri, avem nevoie de comunități puternice. Iar comunitățile puternice înseamnă diversitate, înseamnă incluziune, încredere și speranță. Înseamnă oameni care sunt alături unii de alții, indiferent de poziția pe care o au, și care înțeleg atât nevoia de ajutor, cât și nevoia de sprijin constructiv – sprijin care îl poate ajuta pe celălalt să crească, să spere, să-și dorească să devină mai mult, să simtă că este acceptat în comunitate, că vocea lui contează. Iar acest eveniment este unul dintre acele momente în care comunitățile pot veni împreună și, mai mult decât atât, pot crea legături care să le unească și pentru perioada următoare.”

Eduard Novak, președintele Comitetului Național Paralimpic a atras atenția asupra ritmului lent al schimbărilor în domeniul accesibilizării: “În 2004, la Jocurile Paralimpice din Atena, lotul României a avut doi sportivi. Douăzeci de ani mai târziu, în 2024, România a participat cu 6 sportivi. Este o creștere, dar una mult prea lentă. Acest lucru se întâmplă din cauza lipsei de accesibilizare și cred că a venit momentul ca autoritățile să se implice mai ferm și să aducă schimbările legislative necesare.”

Momente-cheie în cea de-a doua ediţie

AccessABILITY Expo 2025 a demonstrat, prin fiecare componentă a sa, de la joburi și conferințe, la sport, cultură și dialoguri inspiraționale, că incluziunea poate prinde contur concret atunci când comunitatea, autoritățile și companiile colaborează.

Opportunity Job Hub a confirmat că piața muncii se deschide tot mai mult către diversitate. Companii din domenii precum IT, retail, producție și servicii – de la Beiersdorf, DKV Mobility, Ikea, Info Pro Digital, Kaufland, SLB, Tonelli, UiPath, Undelucram și alți angajatori – au oferit zeci de oportunități de angajare. CV Clinic, powered by Kaufland, împreună cu sesiunile de interviuri directe, au facilitat întâlniri reale între candidați și recrutorii prezenți la eveniment.

Kaufland, la a doua participare atât în zona de joburi, cât și în calitate de partener principal al evenimentului, a subliniat prin Estera Anghelescu, Director Recrutare & Employer Branding la Kaufland România și președinta RDCC, că “implicarea face diferența și produce transformare în bine. Suntem încrezători că acest parteneriat le va da încredere persoanelor cu dizabilități din România care se confruntă cu dificultăți în găsirea unui loc de muncă, dar și care simt că oferta evenimentelor incluzive este foarte limitată.”

Conferința RAAD (Romanian Accessibility Awareness Day) a adus în prim-plan studii de caz și soluții concrete pentru accesibilizarea locurilor de muncă. Concluzia unanimă a experților: incluziunea nu este doar un obiectiv social, ci și un avantaj competitiv pentru organizații.

Zona expozițională a demonstrat că inovația poate face viața de zi cu zi mai accesibilă. Tehnologii asistive, soluții educaționale și produse realizate de Unități Protejate Autorizate au fost testate și apreciate de vizitatori, arătând cum inițiativele sociale pot deveni modele sustenabile de business.

Andreea Baciu, Chief Culture Officer, UiPath & Membru al Consiliului Director RDCC:

„La UiPath, credem că incluziunea este un motor al inovației și al creșterii. Atunci când construim locuri de muncă în care fiecare persoană se simte văzută, auzită și valorizată, deschidem ușa către perspective noi și soluții mai bune. Participarea noastră la AccessABILITY Expo este o extensie firească a acestui angajament: de a susține accesibilitatea, de a învăța de la comunitate și de a demonstra că tehnologia și cultura, împreună, pot elimina barierele și pot crea oportunități pentru toți.”

Sportul, cultura și dialogul autentic au completat experiența AccessABILITY Expo. De la tirul cu arcul pentru nevăzători și zona de gaming accesibil, care au conectat vizitatori cu și fără dizabilități, la proiecțiile „Cinema fără limite. Cultură pentru toți”, care au atras un public numeros și au demonstrat nevoia reală de accesibilitate culturală, până la Scena Tandem Coffee, unde poveștile împărtășite de sportivi, antrenori și profesioniști au arătat că incluziunea se spune cel mai puternic la persoana întâi, toate au subliniat că barierele pot fi depășite prin experiențe comune și autentice.

AccessABILITY Expo 2025 a arătat că incluziunea nu este doar o temă de discuție, ci o realitate construită pas cu pas de companii, instituții și comunități. Organizatorii pregătesc deja ediția viitoare, cu obiectivul de a extinde programul și de a aduce și mai multe soluții concrete pentru o societate accesibilă tuturor.

Cea de-a doua ediţie AccessABILITY Expo 2025 a fost realizată cu sprijinul partenerilor principali Kaufland România și Undelucram.ro. Sponsori: Banca Transilvania, Betfair Romania Development, Dentons, Raiffeisen Bank, UiPath. Parteneri strategici: 5 To Go, Aqua Carpatica, British Romanian Chamber of Commerce, Fru Fru, LifeBox, Netherlands Romanian Chamber of Commerce, UtilDeco şi WeMaster.

Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC) este o organizație orientată spre mediul de afaceri, dedicată promovării creșterii economice incluzive și inovației corporative. RDCC sprijină companiile în integrarea echității și a strategiilor de afaceri vizionare, pentru a rămâne competitive pe piețele globale și europene. Prin servicii de consultanță, programe de certificare și traininguri executive, RDCC oferă companiilor instrumentele necesare pentru a construi echipe reziliente, diverse și lanțuri de aprovizionare incluzive. În calitate de partener strategic al corporațiilor multinaționale, întreprinderilor locale și factorilor de decizie, RDCC face legătura dintre incluziune, conformitate și succes în afaceri.

Sursa foto: AccessABILITY Expo

