Pentru a veni în ajutorul tău, Activ-Layr aduce pe piața din România o serie de produse premium, pe bază de colagen marin pur, cu absorbție instantanee și efecte vizibile. Iată de ce efecte te poți bucura dacă alegi să incluzi și tu produse pe bază de colagen în rutina ta de îngrijire a pielii.

Hidratare intensă

Deoarece are capacitatea de a reține o cantitate mare de apă, colagenul ajută la hidratarea țesuturilor. De aceea, această moleculă este adesea inclusă în produsele de îngrijire destinate pielii uscate sau cu tendință de deshidratare. Creșterea nivelului de apă din țesuturi datorită utilizării locale a preparatelor pe bază de colagen a fost demonstrată și prin studii științifice [1]. Dacă îți dorești o hidratare mai intensă, sau ai o piele uscată cu tendința de a dezvolta linii fine și riduri, poți beneficia de efectul produselor coreene Activ-Layr.

Îmbunătățirea elasticității pielii

Preparatele pe bază de colagen care se aplică local pot îmbunătăți aspectul, structura și luminozitatea pielii, și totodată contribuie la refacerea elasticității pielii. Colagenul hidrolizat este preferat celui în formă pură, deoarece acesta permite o absorbție crescută în straturile profunde ale pielii. De aceea, produsele îmbogățite cu această moleculă sunt indicate atunci când vrei să te bucuri de o piele fermă și un aspect întinerit.

Reducerea aspectului ridurilor și liniilor fine

Atunci când pielea nu mai are o cantitate suficientă de colagen și elastină în compoziția sa, aspectul său poate suferi modificări. Treptat, apar liniile fine care se pot transforma ulterior în riduri adânci, în special în zonele supuse unor mișcări repetitive, precum cea din jurul ochilor. Cercetările științifice au arătat că tratamentele topice ce au colagenul ca ingredient principal pot reduce în mod vizibil ridurile din zona ochilor și a gurii.

Acestea sunt doar câteva dintre efectele benefice pe care această substanță le poate avea la nivelul pielii tale. Studiile au corelat colagenul și cu un potențial efect antioxidant. Mai exact, acesta luptă împotriva radicalilor liberi ce pot cauza semne de îmbătrânire prematură [1]. Cercetările asupra efectelor colagenului la nivelul pielii sunt în continuă desfășurare, modul de acțiune al moleculei fiind unul complex, care depinde și de formula utilizată și modul de administrare.

Informațiile disponibile în prezent arată, însă, că această substanță poate contribui într-un mod pozitiv la aspectul și proprietățile pielii, dacă este utilizată în mod regulat, în cadrul unei rutine de îngrijire a pielii adecvate. Te invităm să descoperi și tu efectele colagenului și să ții departe semnele de îmbătrânire a pielii!

Surse de informare:

[1] Aguirre-Cruz, Gabriel, et al. “Collagen Hydrolysates for Skin Protection: Oral Administration and Topical Formulation.” Antioxidants, vol. 9, no. 2, 22 Feb. 2020, p. 181, accesat in data de 2 Mar. 2023.

