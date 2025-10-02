Vestea bună este că, în ultimii ani, interacțiunea cu instituțiile statului, în special cu ANAF, a început să se mute tot mai mult în mediul online. Digitalizarea nu mai este un moft, ci o necesitate și, în multe cazuri, o obligație. Trecerea la un mod de lucru digital poate părea complicată la început, dar odată ce ai pus la punct câțiva pași esențiali, îți vei simplifica viața administrativă mai mult decât îți imaginezi.

De ce este digitalizarea esențială pentru afacerea ta?

Timpul este cea mai valoroasă resursă a unui antreprenor. Fiecare oră petrecută la un ghișeu este o oră în care nu produci, nu vinzi sau nu te ocupi de clienți. Digitalizarea relației cu statul înseamnă, în primul rând, eficiență.

Poți depune declarații fiscale, poți verifica situația plăților și poți primi documente oficiale direct pe email sau într-un portal securizat, la orice oră din zi sau din noapte. Acest lucru reduce la zero timpul pierdut pe drumuri, riscul de a uita un termen limită și stresul asociat cu interacțiunea fizică cu birocrația.

Primul pas: Înregistrarea în Spațiul Privat Virtual

Piatra de temelie a oricărei interacțiuni online cu ANAF este înregistrarea în Spațiul Privat Virtual. Gândește-te la acest portal ca la un cont bancar online, dar pentru taxele tale.

Recomandări Cum plănuiește Ioana Timofte, nepoata fostului șef SRI, să scape de dosarul delapidării de 2 milioane de euro de la CN „Controlul Cazanelor”

Odată ce ai un cont în SPV, poți depune declarații, poți primi decizii de impunere, poți verifica situația fiscală și poți gestiona obligațiile de plată, totul de pe laptop sau telefon, fără a mai fi nevoie să te deplasezi la ghișeu. Procesul de înregistrare a fost simplificat considerabil și este primul pas concret spre o administrare modernă a afacerii tale.

Semnătura electronică: Cheia ta de acces în lumea digitală

Pentru multe operațiuni online, în special pentru depunerea anumitor declarații sau pentru înregistrarea în diverse sisteme (cum ar fi e-Factura), vei avea nevoie de o semnătură electronică calificată. Aceasta este echivalentul digital al semnăturii tale olografe și atestă identitatea ta în mediul online.

Obținerea unui certificat digital se face de la furnizori autorizați, iar costul său este o investiție minoră în comparație cu beneficiile pe termen lung: securitate, rapiditate și acces la o gamă largă de servicii administrative online.

Facturarea electronică (e-Factura) și alte obligații

Unul dintre cele mai recente și importante procese de digitalizare este sistemul național de facturare electronică, e-Factura. Acesta a devenit obligatoriu pentru majoritatea tranzacțiilor între firme (B2B) și presupune raportarea facturilor într-un sistem centralizat al statului, tot prin intermediul SPV. Adaptarea la acest sistem este crucială pentru a evita amenzile și pentru a asigura o bună desfășurare a activității economice.

Nu ești singur: Soluții și resurse de ajutor pentru digitalizare

Este normal ca la început acest univers digital al taxelor să pară complicat și tehnic. Vestea bună este că nu trebuie să treci singur prin acest proces. Contabilul tău este o resursă valoroasă și ar trebui să fie primul punct de contact pentru nelămuriri.

În plus, în ultimii ani, au apărut platforme și aplicații specializate pentru PFA-uri și SRL-uri mici care simplifică enorm această interacțiune. Aceste servicii „traduc” limbajul birocratic, automatizează depunerea declarațiilor și te ghidează pas cu pas în procesul de înregistrare și utilizare a sistemelor precum SPV sau e-Factura, preluând o mare parte din stresul administrativ. De asemenea, grupurile online de antreprenori sau freelanceri pot fi o sursă excelentă de informații și sfaturi practice de la oameni care au trecut deja prin aceiași pași.

Chiar dacă la început poate părea un efort suplimentar, îmbrățișarea uneltelor digitale este, în realitate, o eliberare. Este șansa de a lăsa în urmă birocrația consumatoare de timp și de a te putea concentra pe ceea ce contează cu adevărat: să crești și să dezvolți proiectul la care visezi.

Sursă foto: Pexels