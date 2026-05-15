„Ne dorim să începem cât mai curând lucrările, în această vară”, a declarat Budescu pentru Bihoreanul, precizând că au fost deja demarate discuțiile cu două dintre cele trei asocieri de constructori desemnate pentru proiect.

Proiectul, împărțit în trei loturi

Drumul Expres Oradea – Arad este împărțit în trei loturi. Lotul 1, între Oradea și Salonta (33,7 km, plus un drum de legătură de 5,3 km cu DN 79), va fi realizat de asocierea Precon Transilvania – Automagistral Pivden. Lotul 2, Salonta – Chișineu Criș (39,7 km și 10 km de drum spre granița cu Ungaria), revine asocierii Onur Taahhut Tasimacilik – Straco Holding, iar Lotul 3, Chișineu Criș – Arad (47,07 km, plus 2,9 km drum de legătură spre zona industrială Arad Vest), va fi executat de compania Nurol İnşaat.

Deși CNAIR desemnase constructorii în perioada ianuarie – august 2025, a amânat emiterea ordinelor de începere a lucrărilor până la 1 martie 2027, invocând întârzieri în exproprieri și lipsa unor fonduri suficiente pentru cofinanțare. Finanțarea principală este asigurată din fonduri europene prin Programul Transporturi 2021-2027.

CNIR încearcă să profite de sezonul de vară

Gabriel Budescu a precizat pentru BIHOREANUL că CNIR dorește să valorifice sezonul favorabil pentru construcții. „Am discutat deja cu două asocieri, cele care urmează să execute lucrările pe lotul 1 și lotul 3, și am analizat problema gropilor de împrumut, zone de unde constructorii iau materialele pentru înălțarea șoselei. Mai urmează o discuție pentru a vedea dacă, în cazul emiterii ordinului de începere, lucrările pot debuta efectiv”, a explicat Budescu.

Proiect deblocat după un deceniu

Proiectul Drumului Expres Oradea – Arad a fost inițiat în urmă cu mai bine de zece ani, în perioada fostei CNADNR, dar a fost lăsat în așteptare până în 2021.

La inițiativa fostului președinte al Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, a fost reactivat și preluat de o asociere între CJ Bihor, CJ Arad și primăriile Oradea și Arad. După actualizarea studiului de fezabilitate și proiectul tehnic, acesta a fost predat CNAIR.

Valoarea totală a proiectului, care presupune realizarea a 120 km de drum rapid cu profil de autostradă pe cea mai mare parte a traseului, este estimată la 10,7 miliarde de lei (inclusiv TVA). Termenul de finalizare este 2029, iar lucrările de construcție ar trebui să dureze 24 de luni de la ordinul de începere.

Preluarea proiectului de către CNIR ar putea accelera implementarea acestuia. O situație similară a fost înregistrată în cazul lotului Biharia – Chiribiș al Autostrăzii Transilvania, unde lucrările au fost deblocate anul trecut, după ce CNAIR amânase proiectul. Conform datelor furnizate de CNIR, până în aprilie 2026, stadiul lucrărilor pe acest tronson a depășit deja 40%.

