Transparența? Aproape inexistentă. Accesul rapid la informații? Mai mult un vis, decât o realitate imediată. 

Aceste probleme, dincolo de a fi frustrante, afectează în mod real încrederea dintre locatari, administratori și președinți. Nevoia de administrare digitală a blocului a devenit, parcă, mai urgentă ca niciodată.

Digitalizarea cu Aviziero aplicație pentru asociații de proprietari

Aviziero propune o soluție completă de soft pentru administrarea condominiilor, 100% online, care simplifică major tot ce ține de gestionarea unei asociații de proprietari. 

Este o aplicație pentru asociația de proprietari menită să unească într-un singur loc – în online, în esență – toate părțile implicate: administratorul, președintele și locatarii.

Toți au acces la informații în timp real, pe o aplicație intuitivă și ușor de folosit, dar deosebit de eficientă. Aviziero vine cu eficiență sporită și relații profesionale solide în cadrul asociației de proprietari.

Cum ajută concret

Pentru locatari, beneficiile se observă imediat: pot vedea cheltuielile direct din telefon, pot ține evidența acestora și plătesc întreținerea online fără să mai coboare la avizier sau să stea la coadă la casierie.

Pentru administratori, pe de altă parte, calculele se fac automat, rapoartele se generează mult mai simplu, cu doar câteva click-uri, iar eroarea umană scade drastic. 

Președinții de bloc pot urmări în timp real toate operațiunile care au loc, fără să mai fie necesar să solicite „dosarul de contabilitate” ori de câte ori au nevoie de el.

Să luăm un caz ipotetic 

Să zicem că o firmă de administrare are în grijă aproximativ 15 blocuri, cu 2 angajați. 

Până acum, fiecare lună se desfășura precum o cursă contracronometru, cu tabele în Excel sau platforme învechite cu sincronizare greoaie între computerele angajatilor, încasări scrise de mână, posibile calcule greșite, actualizări întârziate sau inexistente la avizier, discuţii 1:1 interminabile, şedinţe de bloc prelungite, cu verificări, suspiciuni sau dezbateri obositoare. 

Cu Aviziero, însă, procesele se automatizează și astfel de probleme sunt evitate chiar şi pentru această firmă care are în portofoliu 15 asociaţii de bloc. 

Administratorul introduce datele o singură dată, aplicația calculează, generează listele, creează toate documentele pentru contabilitate, notifică locatarii și, ulterior, urmărește încasările. 

Această alternativă de administrare digitală a blocului le permite locatarilor, de asemenea, să-și verifice istoricul cheltuielilor și să achite întreținerea online când sunt la birou, în vacanţe sau în pat, în pijamale. 

Şi uite aşa, această firmă pe care am luat-o ca exemplu, poate scăpa de probleme, stres şi timp pierdut, ba mai mult, dintr-o dată poate să-şi extindă portofoliul de clienți şi astfel profitul, în timp ce oferă un serviciu de calitate mai bună clienților săi. 

Deschiderea spre modernizare 

Transformarea digitală, dincolo de a fi definiția „eficienței”, este și despre încredere, despre comunicare și, în esență, timp câștigat. 

Asociațiile care aleg să treacă la folosirea unei aplicații pentru asociația de proprietari simplifică foarte mult munca administratorilor, dar în același timp le oferă locatarilor exact ceea ce așteaptă: mai multă claritate și mai mult control.

Aviziero este, în 2025, alternativa modernă și profesională pentru gestionarea asociațiilor. 

Nu mai este vorba despre „tehnologia viitorului”, ci despre nevoia prezentă și reală, despre nivelul de transparență adevărată solicitată de clienți. În cazul în care ești administrator sau președinte și cauți o soluție simplă, sigură și transparentă, poate ar trebui să afli mai multe despre Aviziero, aplicația pentru asociații de proprietari ce aduce la un punct comun administratorii, președinții de bloc și locatarii.

