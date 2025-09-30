Vorbim despre o problemă care pare să se agraveze de la an la an, în ciuda avertismentelor specialiștilor și a campaniilor sporadice. Dar de ce continuăm să suferim în tăcere, când soluțiile par la îndemână?

O buruiană invazivă care cucerește teritoriul

Ambrozia nu este o plantă obișnuită, ci o specie invazivă care s-a răspândit rapid în România în ultimele decenii. Originară din America de Nord, ea a ajuns pe meleagurile noastre prin semințe aduse accidental, iar acum domină peisajul urban și rural.

Mulți români sunt afectați anual de alergia la ambrozie, iar sezonul de vârf coincide tocmai cu începutul anului școlar și revenirea la muncă după concedii. Ce face această plantă atât de periculoasă? Polenul ei, ușor și purtat de vânt pe distanțe mari, declanșează reacții care transformă zilele obișnuite în chinuri constante.

Specialiștii avertizează că planta produce cantități uriașe de polen, capabil să călătorească sute de kilometri, afectând chiar și zonele unde planta nu crește vizibil. În orașe precum București, Cluj sau Timișoara, terenurile neîngrijite devin focare, iar autoritățile locale par să reacționeze prea târziu sau deloc. Anul acesta, cu un sezon prelungit din cauza verilor mai calde, situația pare și mai gravă, ducând la creșterea numărului de cazuri raportate în cabinetele medicale.

Impactul asupra sănătății publice: o povară ignorată

Efectele asupra sănătății sunt multiple și adesea subestimate. Mulți români se confruntă cu simptome care le afectează productivitatea zilnică: ochi înlăcrimați, nas înfundat, tuse persistentă. Aceste manifestări nu sunt doar neplăcute, ci pot duce la complicații mai serioase, mai ales la copii și vârstnici.

În școli, elevii absentează mai des, iar la locurile de muncă, angajații își pierd concentrarea, contribuind la o scădere generală a eficienței economice. Studiile arată că alergiile sezoniere costă sistemul de sănătate milioane de euro anual, dar investițiile în prevenție rămân minime.

Printre cele mai comune afecțiuni cauzate se numără rinita alergica, care afectează căile respiratorii superioare și poate evolua spre forme cronice dacă nu este gestionată la timp. Medicii observă o creștere a cazurilor în zonele urbane, unde poluarea amplifică efectele polenului. Totuși, în ciuda acestor evidențe, campaniile de informare sunt sporadice, iar legile care obligă proprietarii de terenuri să distrugă planta sunt adesea ignorate. De ce oare autoritățile nu impun amenzi mai drastice sau programe naționale de eradicare?

Schimbările climatice: un aliat neașteptat al ambroziei

Un factor agravant este reprezentat de schimbările climatice, care prelungesc sezonul de polenizare. Verile mai lungi și toamnele mai calde permit ambroziei să înflorească mai devreme și să persiste până în octombrie. În România, unde seceta și temperaturile ridicate au devenit normă, planta găsește condiții ideale pentru multiplicare.

Soluții practice pentru cetățeni

În lipsa unor intervenții sistemice, ce pot face oamenii de rând pentru a se proteja? În primul rând, monitorizarea nivelurilor de polen prin aplicații și site-uri specializate poate ajuta la planificarea activităților în aer liber.

Evitarea ieșirilor în orele de vârf, între 10 și 15, când concentrația este maximă, este o măsură simplă, dar eficientă. De asemenea, purtarea măștilor de protecție, spălarea hainelor după plimbări și utilizarea filtrelor HEPA în locuințe pot reduce expunerea.

Pe plan local, comunitățile pot organiza acțiuni de curățare a terenurilor virane, presând primăriile să intervină. Educația joacă un rol esențial: școlile ar putea include în programe lecții despre impactul plantelor invazive asupra mediului, iar campaniile media să informeze constant populația. Totuși, fără un angajament real din partea statului, aceste eforturi individuale rămân paliative.

Foto: Pexels