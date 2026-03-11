Ce sunt anvelopele de vară?

Anvelopele de vară sunt optimizate pentru temperaturi peste 7°C și oferă performanțe excelente pe carosabil uscat sau umed. Compusul din care sunt fabricate rămâne ferm la temperaturi ridicate, oferind:

  • Aderență maximă;
  • Distanță de frânare redusă;
  • Stabilitate în viraje;
  • Control bun la viteze mari.

Au un profil simplificat, cu caneluri longitudinale, care evacuează eficient apa și reduc riscul de acvaplanare.

Când sunt recomandate?
Dacă circuli în principal primăvara, vara și începutul toamnei, în oraș sau pe autostradă, cu temperaturi medii ridicate.

Ce sunt anvelopele all season?

Anvelopele all season sunt un compromis tehnologic între cele de vară și cele de iarnă. Sunt construite pentru a face față variațiilor moderate de temperatură și condiții mixte, având:

  • Un compus adaptiv care nu se întărește sub 7°C, dar nici nu se înmoaie prea mult peste 25°C;
  • Profil cu lamele mai multe decât la vară, dar mai puține decât la iarnă;
  • Aderență decentă pe carosabil umed, uscat și chiar pe zăpadă (dacă au simbolul 3PMSF).

Când sunt recomandate?
Dacă circuli în zone cu ierni blânde și veri moderate, fără variații extreme, în special urban. Sunt ideale pentru șoferii care vor confort și simplitate.

Comparație între anvelopele de vară și cele all season

CriteriuAnvelope varăAnvelope all season
Temperatură optimăPeste 7°C-5°C – 25°C
Aderență pe uscatFoarte bunăBună
Aderență pe umedFoarte bunăBună
Zăpadă/ninsoareInadecvateDecente (dacă au 3PMSF)
Durată de viațăMai mare în sezonul caldUșor redusă, dar constantă
ConfortRidicat varaStabil tot anul
EconomiiDoar dacă le schimbi la timpEconomie de schimb sezonier

Teste independente: ce spun datele?

Potrivit testelor realizate de publicații precum ADAC și AutoBild, anvelopele de vară depășesc all season-urile în performanță pe asfalt fierbinte și la frânare, în special în condiții de urgență.

Pe de altă parte, modelele all season moderne, echipate cu marcaj 3PMSF, au reușit rezultate onorabile pe zăpadă sau la temperaturi scăzute, depășind așteptările în cazul condusului normal, fără excese.

Mituri frecvente despre anvelopele all season

1. „Nu sunt bune pe zăpadă.”
Fals – dacă au certificarea 3PMSF (fulg de zăpadă pe munte cu 3 vârfuri), sunt conforme cu legislația de iarnă și oferă tracțiune bună pe drumuri ușor înzăpezite.

2. „Se uzează repede.”
Depinde de model. La condus moderat, durata lor de viață poate rivaliza cu un set de vară-iarnă.

3. „Sunt doar pentru cei care nu conduc mult.”
Nu neapărat. Sunt ideale pentru naveta zilnică urbană, unde variațiile de vreme sunt limitate.

Ce alegi în funcție de stilul tău de condus?

  • Dacă parcurgi mulți kilometri pe an, inclusiv pe autostradă, sau trăiești într-o zonă cu ierni severe, anvelopele de sezon sunt mai sigure.
  • Dacă conduci în oraș și nu vrei să schimbi anvelopele de două ori pe an, all season-urile sunt o alegere practică.
  • Dacă ai un buget limitat, un set de anvelope all season te poate scuti de costuri logistice (depozitare, montaj sezonier).

Ce spune legea?

În România, legea nu impune un calendar exact pentru schimbarea anvelopelor, ci obligă utilizarea anvelopelor de iarnă atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Așadar, dacă ai all season cu simbolul 3PMSF, ești acoperit legal și iarna.

Concluzie

Nu există un răspuns universal valabil – alegerea ideală depinde de tine. Dacă vrei performanță maximă în fiecare sezon, optează pentru anvelope dedicate. Dacă preferi o soluție versatilă, cu un bun echilibru între performanță și confort, anvelopele all season pot fi răspunsul potrivit pentru autoturismul tău.

Indiferent de alegere, asigură-te că anvelopele sunt potrivite pentru mașina ta și în stare optimă. Poți consulta gama completă de anvelope vară și anvelope all season pe AnvelopeRapid.ro, unde beneficiezi de consultanță gratuită și livrare rapidă oriunde în țară.

Sursa foto: Freepik.com

