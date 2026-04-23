Eurostat arată că România are una dintre cele mai mari rate de supraaglomerare din UE, de peste 40%, în timp ce media UE stă la 16,8%. Asta înseamnă, pe românește, mai multe persoane și mai multe lucruri pe mai puțini metri pătrați. Și, pentru că peste 95% dintre români locuiesc în case aflate în proprietate, mulți vor soluții care să țină ani buni, nu improvizații de moment.

Revistele de specialitate în casă şi grădină primesc mereu aceeași întrebare mascată: „Ce cumpăr ca să-mi încapă viața în apartament?”. Răspunsul începe cu depozitarea, nu cu decorul.

De ce mobila „frumoasă” te poate încurca

În apartamentele mici, mobila care arată bine în showroom poate lucra împotriva ta acasă. Un corp jos, cu sertare puține, îți mănâncă peretele și nu îți dă volum util. O comodă adâncă, dar scundă, te obligă să pui încă una lângă ea. Și ai pierdut din start senzația de aer.

Caută piese care urcă pe verticală și stau cuminți pe perete. Ai nevoie de înălțime, nu de adâncime. În living și dormitor, 60 cm adâncime ajunge pentru umerașe și rafturi. În hol, 35-45 cm pot rezolva încălțămintea și gecile, fără să îți îngusteze trecerea.

Mai există o capcană: mobila cu multe goluri la vedere. Rafturile deschise arată bine în poze, dar cer disciplină zilnică. Dacă știi că nu o ai, alege fronturi închise. Vei vedea imediat mai puțin „zgomot” vizual.

Măsoară ca un om pățit, nu ca un optimist

Înainte să alegi o piesă mare, măsoară traseul până la locul ei. Ușă de bloc, lift, casa scării, uși interioare, colțuri. Mulți rămân cu mobila pe hol pentru că au măsurat doar peretele, nu și drumul.

În cameră, notează trei dimensiuni: lățime, înălțime, adâncime. Apoi verifică zonele care „mușcă” din spațiu: plinte, calorifer, pervaz, priză, întrerupător. Păstrează 5-7 cm de rezervă acolo unde ai colțuri sau țevi. Te scapă de tăieri și nervi.

Gândește și cum deschizi ușile. O ușă batantă cere spațiu liber în față. Ușile glisante cer pereți drepți și montaj corect. Dacă ai pat aproape, ușile glisante câștigă puncte.

Piesa care rezolvă jumătate din haos

În cele mai multe apartamente, problema nu e că nu ai loc deloc. Problema e că nu ai un loc clar pentru lucrurile mari și voluminoase. Paltoane, lenjerii, aspirator, bagaje, cutii cu „poate îmi trebuie”. Aici ajută o piesă înaltă, cu compartimente bine gândite.

Un dulap, ales cu cap, poate înlocui două comode și un raft. Caută interior mixt: o zonă cu bară pentru umerașe, rafturi reglabile și un spațiu jos pentru cutii. Dacă ai tavan înalt, alege o variantă până sus. Partea de sus ține lucrurile sezoniere și eliberează restul casei.

Nu cumpăra doar după numărul de uși. Uită-te la împărțirea dinăuntru. Două module bine făcute bat trei module prost gândite. Și cere adâncime corectă pentru umerașe, altfel hainele se vor șifona și vei urî piesa.

Materiale și feronerie: unde merită să plătești un pic mai mult

În depozitare, feroneria face diferența. Balamalele și glisierele ieftine se lasă, scârțâie și cer reglaje. Caută închidere lentă, pentru uși și sertare. Ajută mai ales noaptea, când nu vrei să trezești pe nimeni.

La corpuri înalte, verifică spatele și rigidizarea. Un spate subțire, prins slab, îți dă un „dulap” care joacă. Întreabă și de prinderea în perete, mai ales dacă ai copii. Siguranța intră la „depozitare”, chiar dacă nu se vede.

Ca finisaj, fronturile mate ascund mai bine amprentele. În hol și bucătărie, asta contează. Dacă vrei lucios, alege doar pe suprafețe mai puțin atinse, sau pregătește-te să ștergi des.

Trucul de final: depozitare pe zone, nu pe camere

Mulți pun lucrurile „unde încape”. Apoi caută zilnic. Depozitarea bună pornește de la rutine: unde te descalți, unde îți lași geanta, unde pui hainele de mâine. Când mobila urmează traseul tău, casa pare mai mare.

Fă o regulă simplă: în zona de intrare ții doar lucruri de ieșit din casă, în dormitor doar haine și lenjerii, în living doar ce folosești săptămânal. Restul urcă sus, coboară jos sau pleacă din casă. Dacă nu ai curaj să arunci, măcar mută în cutii etichetate.

Nu ai nevoie de mai mult mobilier. Ai nevoie de mobilier potrivit și de câteva decizii ferme. Într-un apartament mic, asta se vede imediat.

