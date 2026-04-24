O situație neobișnuită și periculoasă a fost semnalată pe Drumul Județean 303, la ieșirea din localitatea Valea Argovei spre Siliștea, aproape Lehliu Gară.

O improvizație bizară a fost descoperită întinsă de-a lungul șoselei, punând în pericol siguranța șoferilor.

Imaginile publicate online arată că „obstacolul” consta într-un obiect vestimentar alb, suspendat pe o sfoară, la o înălțime joasă, peste carosabil.

În condiții de vizibilitate redusă, mai ales pe timp de noapte, această improvizație putea fi greu de observat de către conducătorii auto.

În situația în care un șofer nu observa obstacolul la timp, riscul de a frâna brusc sau de a pierde controlul volanului este foarte mare..

Consecințele ar fi putut fi dramatice, mai ales dacă un conducător auto conducea viteză și era surprins de acest obstacol neașteptat – Info Trafic Lehliu Gară

Pe rețelele de socializare, comentariile au curs. „Probabil, niște copii care, în sfârșit, nu stau pe telefoane”, „Mai agață astfel de costumații, ca să încetinească lumea pe tronsonul acela”, „Să fii singur în mașină la ora 3.00 pe un drum care traversează o pădure și să vezi așa ceva agățat, garantez că nu contează ce mașină ai, se transformă automat în cea mai rapidă mașină de curse”, „Acolo leșinam!”, „Limitator de viteză. Asta e idee pentru poliție! Decât să stea ei, mai bine pun o chestie de asta!”, „Îți dai seama cum se vede în lumina farurilor, să mai bată și vântul”, au fost câteva dintre replici.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE