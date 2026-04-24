Femeia din Constanța voia să cumpere haine de la vânzătoarea ambulantă

O femeie în vârstă de 74 de ani, din localitatea Agigea, județul Constanța, a trăit momente de coșmar după ce a fost sechestrată și agresată în propria locuință de o vânzătoare ambulantă. Incidentul, relatat de portalul de știri locale Replicaonline.ro, s-a petrecut după ce victima a invitat-o pe agresoare în casă pentru a cumpăra haine.

Potrivit sursei citate, femeia, în semn de ospitalitate, i-a oferit vânzătoarei mâncare și o pastilă pentru dureri de cap. Când i-a explicat că va achita produsele a doua zi, după ce își primește pensia, situația a degenerat.

Sub amenințarea a două cuțite, agresoarea a încuiat ușile, a tras draperiile și a tăiat o șuviță de păr a victimei. Mai mult, femeia i-a distrus cardurile bancare cu o foarfecă, nemulțumită că nu a obținut codurile PIN.

Femeia de 74 de ani a fost salvată de nepoata ei

Salvarea bătrânei a venit de la nepoata sa, care, găsind ușa încuiată, a intrat pe geam. Însă, confruntarea cu agresoarea s-a transformat într-o scenă violentă. Nepoata a fost mușcată de gât și rănită cu un cuțit în abdomen și picior, dar a reușit să imobilizeze atacatoarea până la sosirea poliției.

Vânzătoarea ambulantă de haine a fost ulterior arestată și judecată pentru tâlhărie calificată și distrugere. În fața magistraților de la Judecătoria Constanța, femeia și-a recunoscut faptele. Potrivit sursei citate mai sus, instanța a decis condamnarea acesteia la trei ani de închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă.

