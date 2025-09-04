Odată cu expirarea plafonării tarifelor la energie electrică pentru persoane juridice (1 iulie), multe firme au văzut creșteri de până la 50% ale costurilor lunare. Soluția? Trecerea la panouri fotovoltaice pentru firme.

Sistem fotovoltaic în rate pentru firme – fără avans, până la 60 de luni

ARTSANI Energy oferă antreprenorilor un pachet complet de sisteme fotovoltaice pentru firme disponibile în rate lunare fixe, fără avans, pe o perioadă de până la 5 ani.

Pachetul special conceput pentru firmele mici pornește de la un preț promoțional de 380 €/kWp. De exemplu, pentru companiile mici, cu un consum mai redus de energie, ARTSANI Energy oferă un sistem complet 20 kWp, cu stocare inclusă, cu doar 280 €/lună, pe baza unui contract de 5 ani. Odată instalat, sistemul dă posibilitatea clienților să devină prosumatori și să-și producă singuri energia de care au nevoie.

Pentru afacerile cu un consum mai ridicat, ARTSANI Energy propune sistemul 100 kWp, disponibil în rate fără avans, la doar 826 €/lună. Este o soluție ideală pentru hale industriale, depozite, sedii de birouri sau spații comerciale.

Indiferent de dimensiunea afacerii, ARTSANI Energy livrează soluții personalizate pentru orice companie care caută un sistem fotovoltaic în rate pentru firme.

Panouri fotovoltaice pentru firme – investiție sustenabilă, fără blocaj financiar

Unul dintre cele mai mari avantaje oferite de ARTSANI Energy este posibilitatea de a accesa panouri fotovoltaice în rate pentru firme fără a afecta cashflow-ul companiei. Plata se face lunar, în tranșe fixe, iar în majoritatea cazurilor, rata este echivalentă cu factura la curent pe care compania o plătea anterior.

„Ne dorim să sprijinim antreprenorii locali și naționali să treacă la soluții sustenabile și eficiente din punct de vedere economic. Investiția în sisteme fotovoltaice nu este doar o decizie financiară inteligentă, ci și un pas important către un viitor mai verde”, au transmis reprezentanții Artsani Energy.Prin parteneriate financiare și tehnice solide, ARTSANI Energy permite tranziția către energie verde fără avans, cu echipamente premium și montaj profesionist oriunde în România.

Avantajele ARTSANI Energy pentru persoanele juridice

Printre avantajele colaborării cu ARTSANI Energy se numără: reducerea semnificativă a costurilor cu energia electrică, independență față de fluctuațiile prețurilor din piață, echipamente premium și instalare profesională, consultanță gratuită și finanțare avantajoasă, garanție și mentenanță.

Fie că ești un mic antreprenor care are o clădire de birouri, o hală industrială, un magazin sau ai depozite întregi și fabrici pentru care vrei să reduci costurile la energie, ARTSANI Energy vine cu soluții personalizate pentru oricare din situații.

Vrei o ofertă personalizată pentru firma ta?Dacă reprezinți o companie interesată de montarea unui sistem fotovoltaic pentru firme, în rate, fără avans, accesează site-ul oficial www.artsani-enery.ro și solicită o evaluare gratuită.

