Publicitate Auchan România, desemnat și în 2023 Brandul Anului în Sustenabilitate în cadrul galei Sustainability in Business de PUBLICITATE . Actualizat Vineri, 22 septembrie 2023, 12:26

Auchan Retail România a primit pentru al doilea an consecutiv recunoașterea „Brandul Anului în Sustenabilitate” în cadrul galei Sustainaibility in Business, organizată de The Diplomat-Bucharest. Premiul vine ca o recunoaștere a eforturilor constante de protejare a planetei și a politicilor de dezvoltare durabilă pe care compania le-a implementat, precum și a proiectelor de mediu, unele dintre acestea în premieră pe plan local.