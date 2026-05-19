Subiecte Evaluarea Națională 2026, clasa a IV-a

Potrivit EduPedu, elevii de clasa a IV-a au avut de rezolvat 15 cerințe la proba de Limbă și comunicare din cadrul Evaluării Naționale 2026. Testul a fost bazat pe textul „Mașina cu mânere roșii”, adaptare după Ina Sterescu.

La finalul testului, elevii au avut de redactat un text de șase-opt enunțuri în care să prezinte patru motive pentru care este bine să ai încredere în forțele tale.

Copiii trebuiau să fie atenți la scrierea corectă a cuvintelor, la folosirea semnelor de punctuație și la așezarea textului în pagină.

Cine corectează testele

Testele de la Evaluarea Națională pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a sunt evaluate în școala în care învață elevii. Fiecare test de la clasa a IV-a este corectat de două cadre didactice evaluatoare, iar unul dintre evaluatori este învățătorul sau profesorul pentru învățământ primar de la clasă.

Dacă școala nu are suficienți profesori pentru evaluare, comisia județeană sau comisia municipiului București poate desemna cadre didactice din alte unități de învățământ.

Când se află rezultatele

Evaluarea testelor trebuie finalizată în cel mult șapte zile de la data susținerii ultimului test de la clasa respectivă.

Rezultatele nu se afișează public și nu se trec automat în catalog. Ele sunt folosite pentru a vedea unde are nevoie fiecare elev de sprijin, consolidare sau aprofundare.

La cererea scrisă a părintelui sau a reprezentantului legal, punctajele pot fi transformate în calificative sau note și pot fi trecute în catalog.

La ce sunt folosite rezultatele

Rezultatele sunt folosite de școli pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare. Profesorii trebuie să le explice elevilor și părinților care este nivelul competențelor evaluate și unde sunt necesare exerciții suplimentare.

Potrivit metodologiei, aceste rezultate trebuie să ajute la remedierea lacunelor, consolidarea cunoștințelor, aprofundare și aplicarea competențelor în situații din viața de zi cu zi.

Calendar Evaluarea Națională 2026, clasa a IV-a

Elevii de clasa a IV-a au început Evaluarea Națională marți, 19 mai, cu proba la Limbă și comunicare, Limba română sau Limba română pentru minoritățile naționale.

Miercuri, 20 mai, este programată proba la Matematică și Științe ale naturii, iar joi, 21 mai, va avea loc proba la Limbă și comunicare, Limba maternă.

