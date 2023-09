Distincția dobândită este acordată în urma unei analize riguroase a proceselor de resurse umane din interiorul companiei, a facilităților acordate și a posibilităților de dezvoltare pe care le au angajații de pe toate nivelurile. Anual, institutul independent Top Employers certifică cei mai buni angajatori din lume. Institutul analizează companiile pe baza informațiilor pe care acestea le furnizează în chestionarul privind cele mai bune practici în domeniul resurselor umane. Acesta are la bază 20 de criterii de evaluare, structurate în 6 categorii, precum managementul resurselor umane, mediul de lucru, procesul de recrutare, oportunitățile de dezvoltare oferite angajaților, bunăstarea angajaților și diversitatea & incluziunea la locul de muncă.

„Certificarea „Top Employer 2023” ne onorează și ne demonstrează că eforturile noastre continue ne poziționează în rândul companiilor care au cele mai responsabile politici și practici de Resurse Umane. De peste 16 ani, construim un loc de muncă incluziv, unde toți colegii au acces la aceleași oportunități de dezvoltare. Promovăm diversitatea, egalitatea, punând accent pe realizarea unui echilibru echitabil între viața profesională și cea personală. „Te bucuri de viață” este promisiunea noastră de angajator și oferim un loc de muncă care nu plictisește, un mediu profesional care te face să te simți împlinit, relevant, capabil. Un mediu în care simți că te bucuri de viață inclusiv în timpul orelor de program. Ținem întotdeauna cont de părerile și sugestiile colegilor noștri, apreciem și implementăm feedback-ul venit din partea acestora, alimentăm emoțiile pozitive și ne dorim să construim împreună o companie bazată pe viziuni și valori comune.”, a declarat Adina Nanu, Director Resurse Umane și Transformare Auchan Retail România.

Printre categoriile analizate și în cadrul cărora Auchan România a obținut cele mai mari scoruri raportat la alte companii active pe plan local, se numără Valorile & Misiunea companiei, Mediul de lucru, Employer Branding și practicile de sustenabilitate remarcate la nivelul resurselor umane.

De-a lungul timpului, Auchan România a implementat numeroase măsuri în strategia de resurse umane, precum pachete de beneficii atractive, oportunități de dezvoltare a carierei, indiferent de rolul pe care un angajat îl are în companie. Astfel, compania se asigură că grilele salariale și oferta de beneficii sunt corecte. Retailerul are o asigurare medicală și de viață care acoperă cele mai multe servicii, conform brokerului de asigurări, incluzând servicii de stomatologie. Totodată, se preocupă de wellbeing-ul angajaților, iar asigurarea medicală are și consiliere psihologică pentru fiecare angajat.

Proiectul Uman Auchan, Auchan StarTalents și Auchan Refresh sunt conceptele pilon ale strategiei de capital uman, care exprimă așteptările și aspirațiile a peste 50 de meserii și 250 de funcții, dar și atragerea de noi talente și menținerea acestora prin parcursuri de formare și dezvoltare personalizate. De asemenea, un alt segment la care compania a performat în obținerea certificării Top Employer 2023 este sustenabilitatea, care este integrată în fiecare segment al strategiei de business, iar oamenii sunt o componentă esențială a eforturilor majore pentru protejarea mediului înconjurător și al planetei. Auchan s-a angajat în formarea tuturor angajaților prin „Ateliere de Climate Fresque”, respectiv formări specifice pentru perimetre de maxim impact precum Departamentele Produs, Tehnic, Logistică, Finanțe, dar și Top management, iar prin programul PSP (Programul de Sustenabilitate Personală), oferă tuturor angajaților posibilitatea de a se implica activ și a contribui la proiecte și acțiuni de responsabilitate socială.

Despre Auchan România

Auchan România are în portofoliu peste 420 de magazine, cuprinzând 33 de hipermarketuri, 6 supermarketuri și 382 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care peste 370 în stațiile Petrom, cât și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2022 de peste 1,2 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi. Auchan România este certificat Customers Friend și a primit statutul Customers Friend – Superior Excellence, precum și certificarea Top Employer în 2023.

