Donald Trump spune că exclude folosirea unei arme nucleare în Iran

Preşedintele american Donald Trump a exclus, joi, posibilitatea utilizării armelor nucleare împotriva Iranului, considerând o astfel de acţiune drept nejustificată. Declaraţia a fost făcută în Biroul Oval, în cadrul unei discuţii cu jurnaliştii, relatează CNN.

Întrebat dacă ar lua în considerare atacul nuclear asupra Iranului, preşedintele american a răspuns ferm: „Nu”.

El a adăugat: „De ce s-ar pune o întrebare atât de stupidă? De ce aş folosi o armă nucleară? E o întrebare stupidă”, subliniind că Statele Unite au „decimat” deja Iranul fără a recurge la astfel de mijloace extreme.

Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne tensionată

Situaţia din regiune rămâne tensionată, mai ales în Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă vitală pentru comerţul internaţional cu petrol.

Trump a ordonat Marinei să „tragă şi să ucidă” orice ambarcaţiuni iraniene implicate în amplasarea minelor în zonă. În plus, el a menţionat că blocada navală a împiedicat Iranul să îşi exporte petrolul, afectând grav infrastructura energetică a ţării.

Reamintim că trei nave au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz, miercuri dimineață. Recent, căpitanul unei nave blocate de peste 50 de zile în Golf a dezvăluit care este atmosfera de la bord. El mărturisește că sunt peste 20.000 de marinari blocați în Strâmtoarea Ormuz.

Donald Trump spune că nu există „un calendar” pentru războiul din Iran

În ciuda climatului tensionat, Trump a evidenţiat că încetarea focului stabilită recent este un semn pozitiv pentru viitoarele negocieri.

„Ne-am oprit puţin mai devreme, pentru că ei voiau să aibă puţină pace”, a explicat preşedintele, citat de presa americană.

Totodată, liderul american a precizat că Statele Unite au purtat discuţii cu Iranul, dar a subliniat că „nici măcar nu ştiu cine conduce ţara. Sunt în haos”.

Trump a reafirmat că nu se află sub presiunea de a pune capăt rapid conflictului, în ciuda unui termen iniţial de patru până la şase săptămâni.

„Nu vreau să mă grăbesc, ştiţi, pentru că toate articolele spun: «Oh, Trump este sub presiunea timpului»”, a declarat preşedintele. „Nu, nu, ştiţi cine este sub presiunea timpului? Iranul, pentru că dacă nu reuşesc să-şi transporte petrolul, întreaga lor infrastructură petrolieră va exploda”, a adăugat el.

