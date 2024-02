Ce este tapioca și de unde provine?

Tapioca este un amidon extras din rădăcina de manioc, un tubercul originar din America de Sud. Tapioca provine din Brazilia și este cunoscută și sub alte denumiri: cassava, madioca, yuca, kappa. Maniocul a fost cultivat pentru prima dată de către amerindieni și a devenit treptat o sursă importantă de hrană pentru populațiile indigene din acele regiuni.

Dacă te întrebi ce este tapioca, îți spunem că este un produs format aproape în exclusivitate din carbohidrați, ce conține foarte puține proteine, fibre și nutrienți. Tapioca este vândută în diferite forme, inclusiv fulgi, făină sau perle, fiind folosită într-o varietate de preparate culinare, inclusiv supe, sosuri, deserturi și băuturi.

Este cunoscută pentru textura sa unică, care este ușor gelatinoasă și perlată. De asemenea, tapioca este adesea utilizată pentru a îngroșa sosurile și supele, datorită capacității sale de a lega lichidele. În bucătăria asiatică, tapioca este folosită și pentru a face perle de tapioca, care sunt adăugate în băuturi precum ceaiul cu bule. Perlele gumate sunt potrivite la budinca de tapioca și alte deserturi dulci. (1)

Proprietăți și beneficii nutriționale oferite de tapioca

Tapioca este un aliment natural fără gluten. Aceasta o face o opțiune excelentă pentru cei cu boala celiacă sau sensibilitate la gluten, care au o dietă restrictivă. Tapioca este adesea folosită ca înlocuitor pentru făina de grâu sau porumb, în produsele de panificație, oferind astfel opțiuni delicioase și sigure pentru cei care trebuie să evite glutenul. Chiar și în aceste condiții, făina de tapioca ar trebui combinată cu alte făinuri, precum cea de cocos sau de migdale, pentru a obține o concentrație mai mare de nutrienți în produsele realizate.

Promotor al sănătății generale

Rădăcina de manioc este o sursă naturală de amidon rezistent. Tapioca, deși este un produs obținut din această rădăcină, are un conținut scăzut de amidon natural rezistent. Studiile au arătat că amidonul rezistent a fost asociat cu o serie de beneficii pentru sănătatea generală, întrucât hrănește bacteriile bune din intestin, reducând astfel inflamația și numărul de bacterii dăunătoare.

Pentru că acest produs are puțini nutrienți, ideal ar fi să se obțină sursa de amidon rezistent și din alte alimente, așa cum este cazul cartofilor fierți și răciți, orezului, leguminoaselor sau din banane verzi. (1), (2)

Pierderea în greutate

Datorită conținutului său redus de grăsimi și proteine, tapioca poate fi folosită ca parte a unei diete sănătoase pentru pierderea în greutate. Cu toate acestea, este important de menționat că tapioca trebuie consumată cu moderație, deoarece are mulți carbohidrați. O porție echilibrată și controlată poate fi benefică în gestionarea greutății.

În plus, tapioca este considerată blândă cu stomacul, adică mai ușor de digerat, comparativ cu alte tipuri de făinuri, ceea ce înseamnă că este o resursă excelentă pentru persoanele cu afecțiuni precum sindromul colonului iritabil și diverticulită.

Sursă importantă de fier și calciu

Tapioca poate contribui la prevenirea anemiei feriprive, deoarece conține cantități semnificative de fier. Acest mineral este esențial în producția de hemoglobină și transportul oxigenului în organism. În plus, tapioca este o sursă ușor de introdus în dietă, pentru a asigura aportul necesar de calciu.

Conținut redus de sare

Cine are indicație pentru reducerea aportului de sodiu, trebuie să știe că tapioca reprezintă o opțiune excelentă, are conținut scăzut de sodiu. (2), (3)

Contraindicații ale consumului de tapioca

Tapioca are glicozide cianogenetice care pot elibera cianuri în organism. Consumul excesiv sau procesarea corespunzătoare poate duce la acumularea de cianuri în organism, ceea ce poate provoca neurotoxicitate.

Unele persoane au raportat reacții alergice la rădăcina de manioc, așadar și tapioca poate conduce la unele răspunsuri puternice și neplăcute din partea organismului.

Tapioca este compusă în principal din carbohidrați și conține puține proteine, vitamine și minerale. Dacă este consumată în exces și nu este combinată cu o dietă echilibrată, poate contribui la malnutriție. De asemenea, consumul excesiv poate crește riscul de a dezvolta diabet de tip 2 sau obezitate. De aceea, dacă ai unele simptome neobișnuite după consumul de tapioca, este întotdeauna recomandat să te adresezi medicului. (1), (2)

Acest material despre tapioca a fost redactat în scop strict informativ. Dacă îți dorești o dietă echilibrată și sănătoasă, poți introduce acest aliment în hrana ta, dar la primele simptome sesizate mergi de urgență la medic!

Sursa foto: Shutterstock

