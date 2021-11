S-au alocat peste 4 milioane de euro strict pentru stocul dedicat evenimentului, din care 50.000 de camere de supraveghere, 10.000 de automatizări de porți, 10.000 de sisteme de alarmă și multe alte echipamente. De asemenea, a fost suplimentat numărul de angajați în depozit și call center pentru o mai bună gestionare a comenzilor și s-au închiriat spații de depozitate suplimentare de peste 1.000 mp. A fost crescut și numărul companiilor de curierat care vor ridica produse din depozite de mai multe ori pe zi.

Vor fi puse la bătaie sute de mii de produse, dintre care amintim:

camere de supraveghere

accesorii CCTV

sisteme de alarmă

automatizări pentru porți

interfoane și videointerfoane

smart home

camere auto

gadgeturi (spy, camere auto, camere sportivi etc.)

optică sportivă (binocluri, lunete, monoculare, telescoape, termoviziune etc.)

Brandurile prezente în evenimentul de reduceri sunt printre cele mai cunoscute la nivel internațional, mari producători ai echipamentelor din această nișă: Dahua, Hikvision, Reolink, DSC, Paradox, Ajax, Nice, Motorline, Electra, Slinex, ZKteco, Pulsar, Bresser, Thinkware și alții.

„Pentru evenimentul Black Friday din acest an am pregătit cele mai multe reduceri de până acum. Vom avea produse dintre cele mai căutate categorii și cele mai așteptate de către clienți. Discountul maxim va fi în jur de 75%, iar prețurile vor fi absolut cele mai mici din an. Vom lansa treptat informații despre reduceri, așa că îi invităm pe cei interesați să se aboneze la newsletter și să-și creeze cont pe site pentru ca procesul de comandă să se deruleze mai rapid”, declară Sergiu Dăngulea, CEO Spy Shop.

Comparativ cu anul 2020, care a fost unul atipic din punct de vedere al comportamentului consumatorului și al vânzărilor, accelerând comerțul online destul de mult, în 2021, Spy Shop se așteaptă ca evenimentul de Black Friday să crească cu 30% față de anul trecut.

„Chiar dacă piața a crescut și anul acesta, nu a mai fost avântul din 2020, când practic cererile de securitate au explodat. Estimăm o creștere de aproximativ 30% față de anul trecut, bazată atât pe cererea din piață, cât și pe prețurile cu care vom veni în fața clienților”, continuă CEO-ul Spy Shop.

Spy Shop a avut în 2020 o cifră de afaceri de 10 milioane de euro, iar anul acesta estimează o creștere de 30 – 40% bazată pe dezvoltarea portofoliului de produse, dezvoltarea rețelei de distribuție și creșterea notorietății brandului.

Spy Shop este unul dintre principali importatori și distribuitori de sisteme de securitate și supraveghere video, înființat în anul 2009. Operează prin intermediul site-ului spy-shop.ro și are în portofoliu peste 50.000 de produse de securitate și supraveghere video, echipamente adresate clientului final, cât și partenerilor B2B, instalatori și distribuitori.

