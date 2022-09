Brandul NOAM Mobili Design, premiat la I Success Awards-Venice Edition 2022

În cadrul I Success Awards-Venice Edition, NOAM Mobili Design a primit premiul „Best Exclusive Italian Furniture Brand & Home Design”.

Unul dintre marii câştigători ai primei gale Charity Cocktail, marca I Success, este NOAM Mobili Design, o firmă de design interior care reinventează modul în care integrăm modernul şi luxul în casele noastre. Creat de către doua familii, Nicoleta şi Alexandru Manea si Alina si Marius Peter, brandul este în plină dezvoltare şi propune clienţilor piese de mobilier premium, alese şi combinate în aşa fel încât să creeze confortul specific unui cămin avangardist.

MARIUS PETER, CO–FONDATOR NOAM MOBILI DESIGN: „NOAM înseamnă concepte la cheie şi acel nivel de luxury în care clientul ne dă cheia, iar noi îi furnizăm o casă complet mobilată, de la cele mai mici detalii, până la obiecte de mobilier, obiecte de decor şi, bineînţeles, tot ce are legătură cu implementarea mobilierului.”

Bazându-se pe obiecte unice, NOAM se concentrează pe expresivitatea materialelor şi pe dorinţa şi gusturile clienţilor, nevând limite în ceea ce priveşte tehnologia şi forma. Fondatorii Noam descriu brandul ca pe un concept puternic personalizat, care vorbeşte despre importanţa micilor şi marilor detalii în viaţa noastră.

MARIUS CRISTIAN PETER, CO-FONDATOR NOAM MOBILI DESIGN: „A alege cu ce ne vom decora casele este o sarcină dificilă pentru echilibrul corect între minte, funcționalitate și inimă, care aduce în joc simțul nostru de frumusețe și pasiune. Astfel de alegeri trebuie să reflecte în mod necesar sentimentele noastre personale și să provoace aceeași plăcere zi de zi.”

Pentru ca potenţialii clienţi să observe îndeaproape materialele folosite, fondatorii Noam au inaugurat şi un showroom în Bucureşti, care adăposteşte o parte dintre piesele de mobilier şi de decor pe care NOAM le propune pentru înfrumuseţarea caselor noastre.

MARIUS PETER, CO-FONDATOR NOAM MOBILI DESIGN: „NOAM urmăreşte căi care depăşesc utilizarea tehnologiei. Este un însoţitor în călătoriile noastre, care, odată ce a intrat în casele noastre, rămâne cu noi toată viaţa. Produsele cu finisaje şi design deosebite poartă marca Made in Italy, pentru că adorăm calitatea şi frumuseţea universală, care reuşeşte să cucerească şi cele mai exigente gusturi.”

I SUCCESS, CEL MAI MARE EVENIMENT DE NETWORKING DIN LUME

I Success, conceptul global unic care a creat și Charity Cocktail Gala, este parte din proiectul SuperUniverse, lansat de cunoscutul om de afaceri Eduard Irimia. În prezent, I Success Awards reprezintă cel mai important eveniment de recunoaștere a meritelor din domenii diverse, care a reușit să adune o comunitate de oameni excepționali, ce își pot împărtăși experiențele profesionale într-un cadru de networking exclusivist. Conceptul a fost fondat în urmă cu un deceniu, cu scopul de a arăta că succesul reprezintă, de fapt, cea mai puternică motivație. Până acum, I Success a ajuns în puncte-cheie din Europa şi nu numai, precum Cannes, Veneţia, Monaco şi Dubai.

Pentru a fi la curent cu următoarele evenimente marca I Success vă invităm pe pagina oficială de Instagram a conceptului: https://www.instagram.com/isuccess_official/?hl=ro

LISTA COMPLETĂ A CÂȘTIGĂTORILOR PRIMEI EDIȚII CHARITY COCKTAIL GALA, MARCA I SUCCESS, O REGĂSIȚI ÎN RÂNDURILE URMĂTOARE:

1. PARNIA AMANI, I-PARS – Outstanding Achievements In Developing Commercial and Institutional Relations Between Italy and the Middle East

2. VATICAN MALL – Best Real Estate Project

3. CASADOC – Technological Innovation in Building Renovation for Energy Efficiency and Seismic Safety.

4. Mr. ALBERTO BARBERA – 14 Years of Mostra del Cinema di Venezia Successful Director

5. Mr. PAOLO DE GRANDIS – Outstanding Achievements in Organizing Exhibition & Pavilion During Biennale dArte from 1995

6. Mr. LORENZO LELLO CARVELLI – Successful International Film Producer & Writer

7. Mr. ALVARO LONGORIA – Outstanding Achievements in Producing and Directing – Morena Films

8. Mr. LIVIO HELFER – Luxury Brand Entrepreneur of the Year, Helfer Watches Switzerland

9. Mrs. CONSTANȚA MANKE – Successful Entrepreneur, I Success Angel Investor and Partner

10. LEBĂDA LUXURY RESORT & SPA – Best Danube Delta Luxury Resort

11. Mr. TILL KRETZSCHMAR – Visionary Dream Maker

12. Mr. MARIUS CRISTIAN PETER – Best Exclusive Italian Furniture Brand & Home Design – NOAM MOBILI DESIGN

13. Mrs. TATIANA POPESCU – Successful Woman Entrepreneur – Quadra Casa

14. Mrs. IOANA CĂLIN – Best Bridal Collection, LAtelier Ioana Călin

15. IXFI, Mr. CRISTIAN ANDREI – Crypto Exchange Market Leadership

16. MR. ALVARO NUNEZ – Successful Entrepreneur

17. Mrs ALIIA ROZA – Successful Activist for Women Empowerment

18. BEYOND THE MAGAZINE – Best Lifestyle Magazine

19. Mrs. HOFIT GOLAN – Successful Influencer

20. Mr. POOYAN MOKHTARI – Successful Artist

21. Mr. TIBERIU IOAN DOBRICĂ – Successful Artist

