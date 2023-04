Ȋmpreună pentru un mediu înconjurător mai curat!

În cadrul acțiunii Sarantis, aflată la a doua ediție sub titlul Sarantis GO, desfășurată chiar în săptămâna de dinaintea Paștelui, s-a realizat ecologizarea unei păduri din proximitatea capitalei. Preț de câteva ore, angajații Sarantis România, împreuna cu familiile acestora, echipați corespunzător, au reușit să adune deșeurile din zonele de acces, cu scopul de a diminua impactul negativ al deșeurilor asupra naturii.

Pentru ca totul să se desfășoare în condiții optime, echipamentele ce au constat în saci menajeri fabricați 100% din plastic reciclat, au fost puse la dispoziție de brandul FINO, lider în categoriile de gestionare a deșeurilor menajere, soluții pentru protejarea și depozitarea alimentelor și curățenie a gospodăriei.

Angajații companiei Sarantis România, au decis să dedice anual cel puțin o zi îngrijirii spațiilor verzi, atrăgând în felul acesta atenția asupra impactului dezastruos pe care îl au deșeurile aruncate la voia întâmplării.

Recomandări EXCLUSIV. În vizită la tânăra din România cu doctorat la MIT care a rezolvat una din cele mai importante probleme ale securității cibernetice și și-a fondat al doilea start-up în San Francisco

Primul eveniment de responsabilitate socială dedicat mediului a avut loc anul trecut, tot în luna aprilie, atunci când eforturile s-au concentrat în zona pădurii Băneasa, din nordul capitalei.

Anul acesta, împreună cu asociația Lets Do It România, au hotărât să acceseze o zonă extrem de tranzitată, aflată la o distanță de aproximativ 20 de kilometri de București, în urma acțiunii colectându-se peste 160 de saci cu deșeuri menajere, cu peste 60% mai mult față de anul precedent. Numărul voluntarilor din acest an s-a dublat comparativ cu anul trecut, iar în cadrul evenimentului s-au colectat obiecte din plastic și alte materiale dăunătoare mediului.

Obiectivul principal al acțiunilor de acest gen este acela de a contribui la un mediu înconjurător mai curat și mai sănătos. Totodată, prin prezența membrilor familiilor lor, angajații Sarantis România, doresc să arate comunităților locale, prin puterea exemplului, faptul că schimbarea începe cu implicarea fiecăruia dintre noi. Ca și anul anterior, promisiunea pe care o fac pentru viitor, este aceea de a continua să se implice activ în campanii similare de protejare a mediului.

Recomandări Colega noastră Iulia Marin a murit la 32 de ani

Sarantis România adresează pe această cale un îndemn la conștientizare, prin care să înțelegem cu toții faptul că, prin implicarea activă a fiecăruia dintre noi, putem asigura un mediu înconjurător mai curat, contribuind într-un mod pozitiv asupra sănătății și calității vieții.

Despre Sarantis Romania

SARANTIS ROMÂNIA a fost înființată în 1996. Activitățile companiei includ distribuția de produse proprii, Produse de Îngrijire Personală și Produse de Uz Casnic, precum și branduri ale unor companii internaționale din industria bunurilor de larg consum, prin parteneriate strategice. Parte a Grupului Sarantis, compania împărtășește aceeași filozofie în modul în care își desfășoară activitatea. Scopul companiei Sarantis România este acela de a își îndeplini misiunea, adoptând în același timp practici responsabile social și metode de producție ecologice. FINO, brand din portofoliul Sarantis România, s-a alăturat deja trendului global al reciclării, sacii menajeri Fino Tytan Flex fiind fabricați 100% din plastic reciclat. Întreaga gamă este tradusă prin durabilitate, elasticitate și calitate, cele trei straturi din componența sacilor menajeri, împiedicând ruperea acestora.

Recomandări Temă de casă pentru partide, după Paște. Câteva propuneri pe tema pensiilor care îi vor enerva pe cei din Armată, Servicii și Justiție

Pentru mai multe informații despre proiect sau alte detalii, vă rugăm să ne contactați: Iulia Ciortan, PR Director T.O.M. Communications, 0728280650, [email protected].

GSP.RO "Mulgeam vacile dimineața și după plecam, pe cărare, la școală". Cu ce se ocupă acum Adriana, românca a ajuns celebră în toată lumea

Playtech.ro Rusia, ÎNCERCUITĂ! Putin e DISPERAT, ameninţă cu ce e mai rău. E cumplit ce vrea să facă

Viva.ro Carmen Iohannis, o nouă gafă vestimentară! Ce detalii au atras iar critici dure la adresa soției președintelui: 'La carnaval'

TVMANIA.RO Prima apariție după ce s-a aflat că vor divorța, după nici 8 luni de când s-au căsătorit!

Observatornews.ro Momentul în care tatăl şi cei doi copii sunt spulberaţi de TIR pe trecere, în Leţcani. Băiatul de 3 ani, decapitat

Știrileprotv.ro FOTO. Moment rar cu Keanu Reves. Actorul s-a sărutat cu iubita sa în fața presei. Cum arată prietena sa, de 50 de ani

FANATIK.RO Schimbare majoră pentru utilizatorii telefoanelor de Samsung. Ce pregătește producătorul

Orangesport.ro Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

Unica.ro Eclipsă de Soare hibridă pe 20 aprilie. Cinci zodii sunt puternic afectate. Au ghinion și pierderi uriașe