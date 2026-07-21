Un alt element care mi-a atras atenția este schimbarea modului în care sunt abordate fazele de posesie. În urmă cu câțiva ani existau două curente foarte clare în fotbalul internațional. Unele echipe încercau să domine mingea aproape permanent, în timp ce altele preferau să se apere jos și să lovească pe contraatac. Astăzi diferențele dintre aceste stiluri încep să dispară, deoarece aproape toate selecționatele importante sunt capabile să alterneze cele două abordări în funcție de adversar și de momentele jocului.

Argentina reprezintă probabil cel mai bun exemplu. În unele partide a controlat jocul prin posesie și răbdare, în altele a acceptat să lase mingea adversarului și să lovească prin tranziții rapide, însă în toate cazurile a păstrat aceeași identitate colectivă și aceeași disciplină tactică. Acest lucru explică de ce sud-americanii au ajuns până în ultimul act cu cea mai eficientă ofensivă a competiției, marcând și goluri provenite din faze complet diferite, de la atacuri poziționale și recuperări în jumătatea adversă până la faze fixe și contraatacuri rapide.

Dacă Argentina impresionează prin maturitate și eficiență, Spania a reprezentat fără îndoială echipa care, din punctul meu de vedere, a produs cel mai modern fotbal al turneului. Foarte mulți suporteri asociază încă stilul iberic cu posesia prelungită și cu pasele laterale, însă selecționata pregătită de Luis de la Fuente a demonstrat că fotbalul spaniol a evoluat enorm în ultimii ani.

Posesia nu mai reprezintă un scop în sine, este un instrument prin care adversarul este obligat să se deplaseze permanent, să consume energie și să își piardă organizarea defensivă. Prestația Spaniei din semifinala împotriva Franței „a sufocat complet adversarul”, aceasta mi se pare probabil cea mai bună caracterizare posibilă. A fost o dominare prin controlul absolut al ritmului jocului.

Franța, una dintre cele mai rapide selecționate ale competiției, nu a mai avut aproape deloc posibilitatea să își valorifice viteza în tranziție, deoarece recuperările Spaniei au fost aproape instantanee, presiunea exercitată imediat după pierderea mingii a anulat practic orice tentativă de contraatac. Tocmai această capacitate de a recupera rapid și de a transforma fiecare fază într-un nou atac pozițional explică de ce ibericii au ajuns în finală cu cea mai bună defensivă a întregului turneu și cu un control al jocului pe care foarte puține selecționate din ultimii ani l-au reușit la un asemenea nivel.

Poate cea mai frumoasă surpriză a competiției rămâne însă faptul că diferențele dintre favorite și outsideri s-au redus vizibil. Maroc a confirmat încă o dată că performanța din urmă cu patru ani nu a fost întâmplătoare, echipe precum Uzbekistan, Capul Verde sau Georgia au demonstrat că dezvoltarea infrastructurii și profesionalizarea centrelor de juniori încep să producă efecte și la nivelul echipelor naționale. Astăzi discutăm despre formații capabile să pună reale probleme adversarilor de top și să joace de la egal la egal perioade importante din meci. 

Privind retrospectiv toate partidele disputate până acum, cred că unul dintre cele mai interesante fenomene observate pe parcursul competiției este revenirea pressingului agresiv ca principală armă tactică a marilor selecționate. Spania reprezintă probabil cel mai bun exemplu, însă nici Argentina nu este departe din acest punct de vedere. Diferența dintre cele două finaliste constă în modul în care folosesc această armă tactică.

O altă concluzie extrem de importantă este faptul că experiența continuă să joace un rol esențial în fazele eliminatorii, chiar dacă generațiile tinere au produs unele dintre cele mai spectaculoase momente ale competiției. Argentina este exemplul perfect al unei echipe în care experiența și tinerețea funcționează într-un echilibru aproape ideal. Lionel Messi nu mai este jucătorul care rezolvă singur fiecare partidă, însă continuă să influențeze decisiv jocul prin inteligența pozițională, prin modul în care atrage adversarii și prin capacitatea extraordinară de a găsi soluția potrivită în fracțiuni de secundă. În jurul lui s-a construit însă un nucleu matur format din Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Cristian Romero și Lautaro Martínez, fotbaliști care au ajuns într-un moment al carierei în care experiența acumulată în competițiile europene se îmbină perfect cu maturitatea tactică.

Tocmai acest echilibru explică de ce Argentina nu a intrat niciodată în panică atunci când a fost condusă sau pusă sub presiune. Semifinala cu Anglia reprezintă probabil cea mai clară demonstrație. Condusă până în ultimele minute, selecționata lui Lionel Scaloni nu și-a modificat stilul de joc, nu a început să trimită mingi lungi fără adresă și nici nu a renunțat la construcția pozițională. A continuat să își respecte principiile, statistica reprizei secunde, cu peste 70% posesie, superioritate clară la șuturi, ocazii importante și valoarea xG, confirmă faptul că revenirea a fost consecința logică a unei dominații construite progresiv.

Dacă vorbim despre revelațiile competiției, consider că trebuie evidențiate și jucătorii care și-au schimbat complet statutul pe scena internațională. Lamine Yamal a confirmat definitiv că nu mai poate fi privit doar ca un talent al fotbalului european, unul dintre liderii unei selecționate capabile să lupte pentru orice trofeu important. Enzo Fernández a consolidat impresia că reprezintă unul dintre cei mai compleți jucători ai generației sale. În același timp, turneul a reconfirmat valoarea unor jucători precum Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Jude Bellingham sau Harry Kane, chiar dacă echipele lor nu au reușit să ajungă până în ultimul act. Din punctul meu de vedere, acesta este unul dintre cele mai importante câștiguri ale competiției, deoarece a demonstrat că schimbul de generații se produce natural în foarte multe selecționate, fotbalul internațional dispune deja de suficienți lideri capabili să preia ștafeta de la marile nume ale ultimilor cincisprezece ani.

Nu putem însă vorbi doar despre aspectele pozitive, deoarece această ediție a adus și câteva dezamăgiri importante. Brazilia, de exemplu, a părăsit competiția mai devreme decât anticipau majoritatea specialiștilor, impresia generală a fost că valoarea individuală nu a fost suficientă pentru a compensa lipsa de echilibru colectiv în anumite momente. Germania nu a reușit nici ea să confirme așteptările, Portugalia, în ciuda unui lot impresionant, nu a avut constanța necesară pentru a merge până în fazele finale. Ceea ce mi se pare însă cu adevărat interesant este faptul că niciuna dintre aceste eliminări nu poate fi explicată exclusiv prin forma slabă a favoritelor. În foarte multe cazuri, adversarii au fost pur și simplu mai bine organizați, mai disciplinați și mai pregătiți tactic.

Acest lucru confirmă încă o dată faptul că fotbalul internațional a intrat într-o etapă în care diferențele financiare sau valorice nu mai garantează automat succesul, pregătirea colectivă și adaptarea tactică au devenit elementele care decid cele mai importante confruntări.

Un alt detaliu care merită evidențiat este numărul ridicat al meciurilor decise în ultimele douăzeci de minute. Din punct de vedere fizic, competiția a demonstrat că selecționatele care au reușit să își gestioneze cel mai bine resursele și să mențină intensitatea pressingului până aproape de final au fost cele care au obținut cele mai bune rezultate. Argentina a întors semifinala cu Anglia în ultimele minute, Spania și-a consolidat superioritatea în reprizele secunde ale mai multor partide, alte formații importante au profitat de scăderea ritmului adversarilor după minutul 70. Acest lucru evidențiază cât de mult a crescut importanța pregătirii fizice și a gestionării lotului într-o competiție desfășurată într-un interval atât de scurt, unde recuperarea și rotația jucătorilor pot face diferența dintre calificare și eliminare.

În ansamblu, cred că această ediție va rămâne în memoria iubitorilor fotbalului prin imaginea unui fotbal internațional mult mai echilibrat, mai bine pregătit tactic și mai spectaculos decât în urmă cu doar câțiva ani. Diferențele dintre continente s-au redus, outsiderii au demonstrat că pot concura de la egal la egal cu favoritele, selecționatele care au ajuns în ultimele faze au făcut-o datorită unei combinații aproape perfecte între organizare, inteligență tactică, pregătire fizică și valoare individuală. Din punctul meu de vedere, aceasta este adevărata moștenire pe care o lasă această competiție și motivul pentru care nivelul general al fotbalului internațional pare mai ridicat ca oricând.

Un alt aspect care, în opinia mea, merită evidențiat după aproape o lună de competiție este modul în care selecționatele au început să utilizeze loturile extinse. Dacă în urmă cu unul sau două turnee diferențele dintre titulari și rezerve erau evidente, acum foarte multe dintre echipele ajunse în fazele finale au demonstrat că pot schimba trei sau patru jucători fără ca nivelul colectiv să scadă semnificativ. Acest lucru s-a observat foarte bine la Spania, unde fiecare modificare efectuată de Luis de la Fuente a adus prospețime fără să afecteze organizarea tactică și la Argentina, unde Lionel Scaloni a găsit de fiecare dată soluții pentru a menține aceeași intensitate indiferent de minutele jucate sau de adversarul întâlnit.

Privind statisticile generale ale competiției, observăm că numărul golurilor marcate în reprizele secunde a fost semnificativ mai mare decât în primele 45 de minute, aspect care confirmă încă o dată influența pregătirii fizice și a schimbărilor tactice efectuate după pauză.

Diferențele dintre continente s-au redus, nivelul tactic a crescut considerabil, pressingul organizat și tranzițiile rapide au devenit elemente definitorii, selecționatele care au ajuns până în ultimele zile ale turneului au demonstrat că succesul este construit pe echilibru, adaptabilitate și continuitate. 

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 sursa foto Unibet.ro

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