Amenzi și furie publică

Bărbatul a primit o amendă de 300.000 de coroane islandeze (aproximativ 3.000 de euro) din partea autorităților locale, însă sancțiunea nu l-a oprit să își continue comportamentul distructiv.

Potrivit revistei islandeze The Reykjavík Grapevine, vegetația din regiune a fost grav afectată, iar imaginile publicate de turist au arătat urmele clare lăsate de pneurile vehiculelor.

„Oamenii sunt fascinați de această țară. Înțeleg de ce trebuie să rămână pe trasee și să nu calce mușchiul. Țara inspiră un anumit respect… Dar așa ceva nu am mai văzut niciodată”, a declarat Þór Tulinius, un ghid turistic local, pentru publicația islandeză.

Reacția autorităților islandeze

În urma scandalului, ministrul Mediului, Energiei și Climei din Islanda a emis un comunicat oficial în care a condamnat comportamentul turistului francez: „Conducerea în afara drumurilor lasă urme în peisaj care pot dura ani de zile să dispară. Mesajul meu este simplu: dacă vizitați Islanda, sunteți bineveniți să vă bucurați de natura noastră extraordinară, dar trebuie să o respectați și să respectați regulile”.

„Dacă nu faceți acest lucru, nu sunteți bineveniți aici. Guvernul nostru lucrează pentru a înăspri controalele și sancțiunile împotriva conducerii în afara drumurilor. Protecția patrimoniului nostru natural nu este negociabilă”, a adăugat ministrul.

Îngrijorări legate de daunele ireversibile

Problema deteriorării peisajelor naturale din cauza vehiculelor este recurentă în Islanda, mai ales în timpul sezonului estival.

Þorgerður María Þorbjarnardóttir, președinta Asociației Islandeze pentru Mediu, Landvernd, a explicat pentru BFM TV că „de multe ori există daune minore care trec neobservate, iar vinovații sunt rar prinși. Atunci când pagubele sunt semnificative, dezbaterea este reluată, însă amenzile nu reflectă întotdeauna gravitatea situației”.

În cazul de față, specialiștii au subliniat că natura distrusă nu mai poate fi restaurată, mai ales în zonele vegetale afectate. Din acest motiv, ghizii locali cer protejarea regiunii prin declararea acesteia drept parc național.

„Luptăm pentru ca un parc național să protejeze întregul teritoriu al Highlands. Astfel, am putea avea mai mulți rangeri pentru a educa publicul, a asigura o prezență vizibilă pentru siguranță și a preveni astfel de acțiuni. Credem cu tărie că problema depășește câțiva indivizi rău intenționați”, a adăugat ea.

Solidaritate națională

Incidentul a generat o unitate fără precedent în rândul islandezilor, care cer măsuri mai stricte pentru protejarea mediului. Kristín Helga, o altă ghidă turistică, a declarat ironic: „Mă bucur de această unitate națională împotriva urmelor de cauciuc franceze”.

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