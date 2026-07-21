Motanul Larry, faimoasa felină care patrulează pe holurile puterii de peste 15 ani, își întâmpină în aceste zile cel de-al șaptelea prim-ministru britanic. Odată cu preluarea mandatului de către Andy Burnham, cel care îl înlocuiește pe Keir Starmer, Larry a demonstrat încă o dată cine este adevăratul stăpân al reședinței oficiale.

Pe contul său oficial de pe rețeaua socială X, administrat de un susținător anonim, a apărut rapid un mesaj devenit deja viral: „Politicienii vin și pleacă; pisicile rămân”. Totodată, simpatica felină a transmis într-o notă ironică și lista strictă de cerințe pentru noul său „coleg de casă”: micul dejun la ora 9:00, gustarea de la 10:30, prânzul la prânz și numeroase alte gustări între mese, restul sarcinilor din fișa postului fiind descrise drept o simplă formalitate.

De la un adăpost din Londra la statutul de vedetă internațională

Povestea lui Larry la numărul 10 a început pe 15 februarie 2011, când a fost adoptat de la un adăpost de animale din Londra pentru a rezolva o problemă persistentă cu rozătoarele din clădire. La acea vreme, în fruntea guvernului britanic se afla conservatorul David Cameron.

Estimat atunci la o vârstă de patru ani, motanul alb cu pete maro a primit rapid titlul oficial de „Vânător-șef al Cabinetului” (Chief Mouser to the Cabinet Office), devenind cel mai fotografiat rezident din Marea Britanie.

Biografia sa oficială, publicată pe site-ul guvernului britanic, notează că pe lângă îndatoririle de stăpânire a populației de șoareci, Larry își petrece zilele întâmpinând oaspeții de seamă, inspectând sistemele de securitate ale clădirii și testând calitatea mobilei de anticariat pentru un somn odihnitor. De-a lungul anilor, el a rămas neclintit pe poziții în timp ce la conducerea țării s-au succedat șase prim-miniștri, trecând cu o calmă eleganță felină prin furtuna Brexit-ului, pandemia de Covid-19, scandalul „Partygate” sau scurtul mandat de doar 49 de zile al fostului premier Liz Truss.

Motanul LarryIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Un influencer cu sute de mii de urmăritori și noi provocări la orizont

La vârsta de aproximativ 19 ani, Larry continuă să fie un răsfățat al presei internaționale, reușind adesea să fure atenția camerelor de filmat chiar și în timpul vizitelor oficiale ale liderilor străini, așa cum s-a întâmplat la primirea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Pe rețelele de socializare, contul dedicat felinei adună peste 900.000 de urmăritori, loc unde sunt publicate frecvent glume despre vremea ploioasă din Londra sau înțepături ironice la adresa unor politicieni cunoscuți.

În ultimii doi ani, Larry a împărțit reședința din Downing Street cu JoJo și Prince, cele două pisici ale familiei Starmer. Totuși, noua etapă ar putea aduce o provocare neașteptată pentru bătrânul motan: presa britanică a speculat că familia noului premier deține un câine, însă rămâne de văzut dacă patrulele feline ale lui Larry vor fi nevoite să accepte și un companion canin pe holurile istorice ale guvernului.

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