Dacă visezi să lucrezi ca model — pentru campanii publicitare, branduri de fashion, reviste sau evenimente — trebuie să știi exact cum funcționează industria, ce să cauți și ce să eviți. Hai să vorbim deschis despre cariera de model în România, fără filtre Instagram și fără iluzii.

Ce înseamnă cu adevărat să fii model profesionist

Nu e doar despre poze frumoase pe Instagram. E o meserie cu cerințe specifice, program intens și competiție acerbă.

Tipuri de modelling: nu toate cer 1.75m și 50kg

Fashion modelling (runway, editorial): cerințe stricte de înălțime (minim 1.72m pentru femei, 1.83m pentru bărbați), proporții specifice, look editorial. Commercial modelling (cataloage, publicitate): mai flexibil la înălțime și proporții, caută diversitate și relatabilitate. Plus size modelling: în creștere, branduri mari caută modele peste mărimea 42-44. Fitness modelling: focus pe corp atletic și tonus muscular, nu doar pe slăbiciune. Fiecare categorie are propriile standarde — refuzul de la o agenție fashion nu înseamnă că nu poți fi model commercial de succes.

Program și lifestyle-ul real al unui model activ

Casting-uri constante (uneori 5-10 pe săptămână, majoritatea fără rezultat), ședințe foto care durează 8-12 ore, întreținere strictă (dietă, sport, skincare, păr), disponibilitate de ultimă clipă (client confirmă cu 24h înainte), călătorii frecvente (București, alte orașe, uneori străinătate). Nu e glamour non-stop — e muncă, disciplină și multă așteptare.

Cerințe reale pentru a începe ca model

Honestitatea e esențială aici. Nu toată lumea poate fi model profesionist, oricât de mult ar dori.

Înălțime și proporții (pentru fashion)

Femei: minim 1.72m (ideal 1.75-1.80m), măsuri aproximative 85-60-90 (poate varia ușor), mărime îmbrăcăminte S sau M. Bărbați: minim 1.83m (ideal 1.85-1.90m), piept-talie-șolduri proporționate, costum mărimea 48-50. Sub aceste limite, fashion modelling-ul devine extrem de dificil — dar commercial, promo sau fitness rămân opțiuni viabile.

Aspectul facial și fotogenia

Trăsături simetrice, piele curată (sau tratabilă — acneea severă e problematică), dinți în stare bună, expresivitate facială. Important: fotogenia contează mai mult decât frumusețea clasică — unele persoane arată spectaculos live dar plat în poze, altele invers. Test simplu: fă 20-30 de poze profesionale cu lumină naturală — dacă majoritatea ies bine, ai șanse mari.

Vârsta optimă pentru debut

Femei: 16-23 ani (vârf la 18-20 ani), posibil și 14-15 cu acordul părinților pentru fashion teen. Bărbați: 18-25 ani, uneori și până la 30 pentru commercial. După 25-28 ani, intrarea în industrie devine mult mai grea — competiția cu modele deja stabilite e enormă.

Cum funcționează o agenție de modelling serioasă

Diferența între o agenție profesionistă și una care te exploatează e uriașă — și nu întotdeauna evidentă la prima vedere.

Model de business: comision, nu taxe în avans

Agenția serioasă: se plătește din joburile tale (comision 20-30%), nu cere bani în avans, investește în portofoliul tău inițial (sau îl facturează și îl scade treptat din joburi). Agenția dubioasă: cere sute sau mii de euro pentru „înscriere”, „cursuri obligatorii”, „teste profesionale” înainte să ai vreun job. Regula de aur: dacă îți cere bani mari înainte să ai câștiguri, e scam.

Portofoliu profesional și promovare

Agenția bună îțiface: ședințe foto profesionale pentru book (gratuit sau recuperate din primele joburi), card compozit (comp card) cu cele mai bune poze, promovare activă la clienți (branduri, agenții de publicitate, fotografi), training de bază (cum să te comporți la casting, cum să pozezi). Agenția slabă: îți spune „du-te și fă-ți poze pe undeva”, nu te promovează activ, nu îți oferă feedback sau îmbunătățire.

Relația cu clienții și joburile

Agențiile profesioniste au relații stabile cu branduri mari, agenții de publicitate, reviste — joburile vin regulat. Agențiile mici sau noi se luptă pentru fiecare contract, joburile sunt rare și prost plătite. Întreabă la interviu: „Cu ce clienți lucrați regulat?” — dacă nu pot numi minim 5-10 branduri cunoscute, e semn rău.

New Models: agenție cu reputație în România

Când cauți agenții stabilite pe piață, verifică câțiva indicatori: portofoliu public cu modele active (vezi cine lucrează cu ei), transparență la proces (explică clar pașii și așteptările), prezență la evenimente majore (fashion week, campanii publicitare mari). New Models e exemplul de agenție care a construit încredere în timp — nu prin promisiuni exagerate, ci prin rezultate concrete și modele care au ajuns să lucreze cu branduri importante.

Diferența dintre o agenție care chiar îți construiește cariera și una care doar îți ia bani se vede în detalii: răspund transparent la întrebări incomode? Au modele care lucrează de ani de zile cu ei? Oferiți suport real sau doar te înscriu în bază de date și așteaptă?

Procesul de aplicare și selecție realist

Să știi ce să te aștepți elimină anxietatea și dezamăgirile inutile.

Aplicarea inițială

Trimite: 3-5 poze recente natural light (fără machiaj gros, fără filtre, fără poze vechi de 2 ani), măsuri exacte (înălțime, bust, talie, șolduri, mărime îmbrăcăminte/pantofi), vârstă reală și orașul de rezidență. Agenția bună răspunde în 3-7 zile — acceptare, refuz sau invitație la interviu. Agenția proastă: nu răspunde deloc sau răspunde tuturor cu „da” automată fără să verifice dacă ai șanse reale.

Interviul și testele

La interviu verifică: cum te miști, cum pozezi natural, proporțiile live (pozele pot minți), personalitatea (timiditate excesivă e problemă în industrie). Nu e examen de matematică — e evaluare dacă ai potențialul și mentalitatea necesară. Respingerea nu e personală — poate nu corespunzi nevoilor actuale ale pieței.

Perioada de probă și primele joburi

Primele 3-6 luni: așteptări realiste = 2-5 joburi mici (cataloage, promo events, teste pentru fotografi). Nu așteptați coveruri de revistă instant. Joburile mari vin după ce ai portofoliu solid și clienții încep să te ceară specific. Răbdarea și consistența fac diferența între abandon în luna 2 și carieră pe termen lung.

Câștiguri realiste: la ce să te aștepți

Cifrele din Instagram sunt adesea exagerate. Iată realitatea din România, 2025.

Modele începătoare (primele 6-12 luni)

Venituri medii: 1.000-3.000 lei/lună (joburi ocazionale, 2-6 pe lună). Unele luni zero joburi, altele 5.000 lei dintr-o campanie norocoasă. Instabilitate mare — nu renunță la job stabil până nu ai track record de minim 6 luni cu venituri consistente.

Modele nivel mediu (1-3 ani experiență)

Venituri medii: 3.000-8.000 lei/lună (10-15 joburi regulate). Aici ajung modelele care și-au construit portofoliu, au clienți care le cer recurent, au învățat meseria. E nivel decent, dar nu îmbogățire.

Top models (colaborări cu branduri mari, internațional)

Venituri: 10.000-50.000+ lei/lună. Extrem de puține modele ajung aici — vorbim de top 1-2% din industrie. Cere: look excepțional, profesionalism impecabil, networking, adesea relocare în Milano/Paris/New York.

Riscuri și dezavantaje de care nimeni nu vorbește

Promovarea agențiilor prezintă doar succesele. Iată și partea urâtă.

Instabilitate financiară cronică

Nu ai salariu fix. Luna asta 8.000 lei, luna viitoare 500 lei. Planificarea financiară devine imposibilă. Mulți modele lucrează part-time în paralel primii ani pentru siguranță financiară.

Presiune constantă asupra aspectului fizic

Câștigi 2kg — agenția te contactează „ai grijă”. Apare un coș mare pe față înainte de casting important — panică. Părul tău natural nu e „on trend” — presiune să îl schimbi. Această monitorizare constantă a corpului poate duce la probleme de imagine corporală sau tulburări alimentare. Suport psihologic e esențial.

Competiție intensă și rejecție constantă

Mergi la 20 de casting-uri, primești 1 job. Celelalte 19 sunt refuzuri — „nu ești tipul nostru”, „am ales pe altcineva”, „clientul vrea altceva”. Trebuie să ai ego puternic și să nu iei refuzurile personal — altfel te distruge emoțional în primul an.

Semne de alarmă: agenții de evitat

Dacă observi oricare din acestea, pleacă imediat.

Cer bani mari în avans

„Trebuie să plătești 2.000 euro pentru cursuri obligatorii înainte să începi.” „Book-ul profesional costă 1.500 euro, plătibil în avans.” Scam clasic. Agenția serioasă recuperează investițiile din comisioanele tale viitoare, nu îți cere mii de euro când nu ai avut niciun venit.

Promisiuni exagerate și garantate

„Garantăm contract cu branduri internaționale în 3 luni.” „Toate modelele noastre câștigă minim 5.000 euro/lună.” Nicio agenție serioasă nu garantează joburi sau venituri — industria e prea imprevizibilă. Promisiunile garantate sunt semn de escrocherie.

Presiune pentru decizii rapide

„Oferta e valabilă doar azi, mâine crește taxa.” „Avem doar 2 locuri libere, trebuie să te decizi acum.” Tactica de vânzare presantă — agențiile bune îți dau timp să te gândești și să cercetezi.

Alternative și opțiuni adiacente în industrie

Dacă modelling-ul clasic nu funcționează, există căi conexe.

Influencer și content creator

Construiești audienă pe Instagram/TikTok, colaborezi cu branduri pentru posturi sponsorizate. Mai accesibil decât modelling clasic (nu cere înălțime/proporții stricte), dar necesită consistență în conținut și abilități de marketing personal.

Promo și hostess pentru evenimente

Cerințe mai relaxate (înălțime 1.65m+, aspect plăcut), joburi mai frecvente, plată decentă (500-1.000 lei/zi). Nu e la fel de prestigios ca modelling editorial, dar oferă venituri mai stabile.

Concluzie: pasiune cu picioarele pe pământ

Modelling-ul poate fi carieră fascinantă pentru cei cu look potrivit, disciplină și rezistență la rejecție. Dar nu e pentru toată lumea și nu e „bani ușori” cum pare pe Instagram. Cere muncă constantă, incertitudine financiară și sacrificii personale.

Dacă decizi să încerci: alege agenție cu reputație solidă, pune întrebări incomode și cere răspunsuri clare, nu renunța la plan B (educație, job stabil) în primul an, fii realistă cu așteptările financiare și de carieră. Unele modele ajung departe, majoritatea rămân la nivel mediu sau renunță după 1-2 ani. Nu e eșec — e recunoaștere că poate calea ta e altundeva.

Dar dacă ai look-ul, dedicarea și norocul necesar — modelling-ul poate fi experiență extraordinară care îți deschide uși și îți oferă amintiri pe viață.

