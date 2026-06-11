Vica Blochina se bucură de o vacanță în Mykonos, una dintre cele mai populare destinații de lux din Grecia. Vedeta a publicat imagini realizate pe plajă, unde și-a etalat noua siluetă într-un costum de baie animal print, stârnind numeroase reacții din partea urmăritorilor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 28

Vacanță în Mykonos pentru Vica Blochina

Sezonul vacanțelor de vară este în plină desfășurare, iar numeroase vedete din România au ales destinații cunoscute pentru peisajele spectaculoase și atmosfera exclusivistă. Printre acestea se numără și Vica Blochina, care a plecat în Mykonos, insula grecească preferată de multe celebrități internaționale.

Vedeta se află într-un resort de lux și profită din plin de timpul petrecut la malul mării. În timpul sejurului, aceasta a realizat o ședință foto pe plajă, imaginile fiind publicate ulterior pe rețelele de socializare.

Ședință foto pe plajă și reacții din partea fanilor

Pentru fotografiile realizate în Mykonos, Vica Blochina a ales un costum de baie animal print, care i-a pus în evidență silueta.

Așezată pe un șezlong, la câțiva pași de mare, vedeta a pozat într-un decor de vacanță care a atras atenția urmăritorilor săi. Mulți dintre cei care i-au văzut fotografiile au remarcat schimbarea fizică prin care a trecut în ultima perioadă.

Nu este pentru prima dată când Vica Blochina publică imagini în care își afișează noua siluetă. În ultimele săptămâni, aceasta a distribuit mai multe fotografii și apariții care au evidențiat transformarea sa.

Cum a reușit să slăbească Vica Blochina

Vica Blochina a vorbit în repetate rânduri despre procesul de slăbire și despre metodele la care a apelat de-a lungul timpului.

Vedeta a explicat că, pe lângă operația la stomac pe care a făcut-o în trecut, folosește și injecții pentru slăbit, despre care spune că au contribuit la rezultatele obținute.

„Eu fac în continuare, fac de patru, cinci luni. Cu operația am slăbit ceva, dar pe acestea le fac, da. Eu cred că asta este găselnița secolului. Am prietene și din televiziune care bagă în ele (n.r. – injecții de slăbit) și vând dietele. De ce minți? De ce să nu recunoști? Dacă mie îmi face bine lucrul acesta, eu le fac, da. Este singurul remediu care pe mine m-a slăbit”, a declarat Vica Blochina, la Un Podcast.

Declarația sa a generat discuții în spațiul public, în contextul în care utilizarea injecțiilor pentru slăbit a devenit un subiect intens dezbătut în ultimii ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE