Indicii despre istoria Pământului

Cercetătorii spun că structura, ascunsă de milioane de ani sub gheață, dezvăluie indicii importante despre istoria Pământului.

O echipă internațională de cercetători a reușit să descopere o structură geologică gigantică, ascunsă sub kilometri de gheață în Antarctica. Această formă de relief secretă a rămas conservată perfect timp de mai bine de 160 de milioane de ani, de pe vremea când continentul alb era unit cu alte mase terestre într-un supercontinent legendar, relatează Futura Science.

Antarctica continuă să fie cel mai misterios continent de pe Terra. Deși la suprafață apare ca un deșert nesfârșit de gheață și zăpadă, tehnologia modernă le permite cercetătorilor să „privească” prin calota glaciară groasă de câțiva kilometri.

Ultima descoperire, publicată recent și analizată de specialiști, scoate la iveală un peisaj de-a dreptul fascinant: fragmente dintr-un continent pierdut care redefinesc tot ce știam despre istoria planetei noastre.

Ce se ascunde în adâncuri

Folosind date gravitaționale avansate, obținute în principal cu ajutorul sateliților (cum ar fi misiunea GOCE a Agenției Spațiale Europene) și scanări radar de ultimă generație, oamenii de știință au reușit să cartografieze tectonic substratul stâncos din Antarctica de Est. Rezultatul? Un adevărat „mozaic” de cratoni – porțiuni vechi, extrem de stabile și rigide ale scoarței continentale.

Aceste structuri uriașe din adâncuri au supraviețuit dinamicii planetare, topirii și fragmentării continentelor de-a lungul sutelor de milioane de ani. Până acum, din cauza izolării și a stratului masiv de gheață, structura tectonică exactă de sub Antarctica rămăsese un puzzle cu piese lipsă.

Legătura cu supercontinentul Gondwana

Conform geologilor, structura gigant descoperită sub gheață oferă dovezi clare ale modului în care s-au mișcat plăcile tectonice în trecut. În urmă cu mai bine de 160 de milioane de ani, Antarctica nu se afla la Polul Sud și nu era acoperită de gheață. Ea făcea parte din Gondwana, un supercontinent uriaș care includea masa terestră a Africii actuale, Americii de Sud, Australiei, Indiei și Arabiei.

Noile imagini de înaltă rezoluție ale scoarței terestre arată punctele exacte în care Antarctica a fost cândva sudată de India și de Australia, înainte ca supercontinentul să se fractureze în perioada Jurasicului. Această structură este, în esență, o „amprentă” geologică neschimbată de la momentul separării.

Perioada în care Antarctica era un paradis verde

Dincolo de spectacolul istoric și geologic, această cartografiere subglaciară are o importanță crucială pentru prezent și viitor. Cercetătorii explică faptul că structura stâncoasă (topografia de sub gheață) influențează direct modul în care se deplasează și se topesc marii ghețari în contextul încălzirii globale.

Antarctica de Vest și Antarctica de Est au caracteristici complet diferite: în timp ce partea vestică are o crustă mai subțire și este mai vulnerabilă, Antarctica de Est se sprijină pe această structură masivă și stabilă de cratoni antici. Înțelegerea acestei fundații de piatră le va permite climatologilor să facă predicții mult mai exacte cu privire la creșterea nivelului mărilor la nivel global.

Oamenii de știință intenționează acum să organizeze noi misiuni de foraj la mare adâncime pentru a preleva mostre fizice din această structură antică, încercând să descopere dacă în rocile respective au rămas conservate și urme de viață fosilizată din perioada în care Antarctica era un paradis verde, plin de vegetație și faună.

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