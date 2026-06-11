PNL decide azi dacă va susține sau nu guvernul lui Eugen Tomac: poziția partidului pare de neclintit

Eugen Tomac a început consultările cu PNL

La ședință vor participa, pe lângă membrii BPN, deputații și senatorii PNL, primarii de municipii reședință de județ și președinții de Consilii Județene care nu fac parte din BPN, potrivit News.

Premierul desemnat Eugen Tomac s-a întâlnit la începutul săptămânii cu reprezentanții PNL, acesta fiind primul partid cu care a discutat în vederea obținerii sprijinului necesar învestirii guvernului.

Infografic privind investirea Guvernului Tomac.

După întrevedere, președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis că liberalii nu consideră viabilă o formulă guvernamentală fără o majoritate politică asumată.

„Am prezentat perspectiva noastră şi anume faptul că un astfel de guvern, care nu se bazează pe o susţinere politică explicită, nu este o soluţie pentru România, neavând practic posibilitatea să continue reformele şi să treacă lucruri dificile de care realitatea pe care o parcurgem are nevoie, pe care România nu le poate evita, fără o susţinere parlamentară”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a insistat asupra aceleiași idei.

„Un guvern care nu se bazează pe o susţinere explicită nu poate duce la capăt astfel de reforme de care are nevoie România”, a subliniat acesta.

Eugen Tomac speră la un vot favorabil din partea liberalilor

Premierul desemnat a declarat că pleacă optimist după discuțiile cu conducerea PNL.

„Am o mare speranţă într-o judecată corectă, cinstită, în acord cu aşteptările cetăţenilor români, în colegii din Partidul Naţional Liberal pentru a-mi da un vot de încredere”, a afirmat Eugen Tomac.

Totuși, în interiorul PNL există numeroase voci care susțin că partidul trebuie să rămână în opoziție și să respecte deciziile adoptate anterior.

Liberalii susțin că PSD trebuie să își asume guvernarea

În ultimele zile, lideri importanți ai PNL au transmis că PSD trebuie să își asume responsabilitatea guvernării, având în vedere actuala configurație parlamentară.

Una dintre cele mai dure reacții a venit din partea prim-vicepreședintelui PNL, Ciprian Ciucu, care l-a acuzat pe Eugen Tomac că ar fi negociat deja cu social-democrații.

„Vă rog, aveţi decenţa şi nu ne luaţi de proşti”, i-a transmis Ciucu lui Tomac.

Edilul a mers mai departe și a afirmat: „Eu cred că aţi avut întâlniri prealabile, ascunse şi neasumate cu PSD”.

Potrivit lui Ciucu, nominalizările propuse pentru anumite ministere ar demonstra existența unor înțelegeri anterioare.

„Nu aveţi cum să-mi explicaţi prin ce proces decizional aţi ajuns la dl Ionaş, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejaţi interesele şi le-aţi pus ministerele pe care le vor ei la adăpost”, a mai spus liberalul.

Şi Dan Motreanu, secretarul general al PNL, i-a transmis preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, să preia guvernarea şi să pună în practică soluţiile PSD.

PNL: „Nu cred că mâine s-ar putea schimba ceva”

Pe fondul speculațiilor privind o posibilă schimbare de poziție, mai mulți lideri liberali au reiterat că partidul trebuie să respecte deciziile deja adoptate.

„Nu cred că mâine s-ar putea schimba ceva”, a declarat Robert Sighiartău, trezorier al PNL și apropiat al echipei conduse de Ilie Bolojan, așa cum a scris Libertatea.

Acesta a făcut referire la hotărârile prin care partidul a decis să nu participe la formule de guvernare asociate cu PSD.

În același sens s-a exprimat și purtătorul de cuvânt al formațiunii.

„Cum să trecem peste deciziile precedente?”, a reacționat Ionel Bogdan.

În prezent, PNL dispune de 76 de voturi în Parlament, iar decizia liberalilor ar putea influența semnificativ șansele guvernului Eugen Tomac de a trece de votul de învestitură.

Aritmetica parlamentară este defavorabilă susținătorilor cabinetului Tomac

Deși există în continuare speculații privind posibile negocieri de ultim moment, mesajele venite din interiorul partidului indică faptul că poziția liberalilor rămâne una de neclintit.

Rămâne de văzut dacă ședința conducerii extinse a PNL va confirma oficial această direcție sau dacă vor apărea surprize înaintea votului decisiv din Parlament.

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