Roșiile, cireșele și vinetele din Carrefour provin acum doar de la fermieri români

Potrivit Carrefour România, obiectivul este ca, atunci când există producție autohtonă suficientă, clienții să găsească la raft exclusiv produse românești. În prezent, roșiile cu moț, roșiile roz și cele tip inimă de bou, cireșele, vinetele și ardeiul gras Bianca sunt aduse doar de la producători locali. De asemenea, compania a anunțat că, începând din această săptămână, vor fi oprite importurile și pentru cartofii noi.

„Parteneriatele cu producătorii locali reprezintă pilonul nostru principal de aprovizionare, prin care reușim să asigurăm până la 100% producție locală la raft pentru produsele autohtone aflate în plin sezon. (…) reușim să susținem decizii comerciale majore, cum este oprirea completă a importurilor pentru roșii, cireșe, vinete sau ardei gras în plin sezon românesc”, a declarat Radu Gherman, Buying Director Ultrafresh Carrefour România.

Peste 2.000 de producători români livrează pentru Carrefour

Retailerul susține că 96% dintre furnizorii săi sunt români și că lucrează cu cea mai extinsă rețea de producători locali din comerțul modern din România. În total, peste 2.000 de producători locali colaborează cu Carrefour pentru produsele proaspete și ultraproaspete, dar și pentru mărcile proprii sau programele dedicate producției autohtone, precum Grădina Noastră, Poftim Brânza Românească, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO.

Compania colaborează și cu 32 de cooperative agricole locale, dintre care 14 sunt partenere exclusive în cadrul programului Grădina Noastră.

Produsele ajung pe raft în doar câteva ore după recoltare

O parte dintre fructele și legumele comercializate provin de la fermieri aflați la cel mult 50 de kilometri de magazinele Carrefour. Astfel, potrivit retailerului, produsele pot ajunge la raft în interval de 6 până la 24 de ore de la momentul recoltării.

În primele cinci luni ale anului, cei 390 de fermieri incluși în programul Grădina Noastră au livrat aproximativ 13 milioane de unități de produse către magazinele Carrefour. Acestea au fost comercializate la kilogram, la bucată, la legătură sau ambalate.

Calendarul fructelor și legumelor românești a început încă din primăvară

Primele produse de sezon românești au început să ajungă în magazine încă din luna martie, odată cu livrările de castraveți cornichon. În aprilie au urmat varza albă timpurie și dovleceii, iar în luna mai au apărut pe rafturi căpșunele, ardeii grași, cireșele și vinetele.

În luna iunie, oferta este completată cu caise și ardei iuți proveniți din fermele românești. Verdețurile, precum salata, ceapa verde, mărarul, pătrunjelul și ridichile, sunt disponibile din producție locală pe tot parcursul anului.

De la începutul recoltelor și până în prezent, producătorii locali au livrat peste 600.000 de unități de castraveți cornichon, aproximativ 213.000 de unități de roșii de grădină cu moț și peste 360.000 de unități de căpșune. Compania spune că astfel își propune să susțină agricultura locală și să reducă distanța dintre fermieri și consumatori.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Te trec fiorii! Zguduitor ce i-a mărturisit medicul rezident care a murit la Floreasca unui coleg, în ultima conversație! Bărbatul abia acum a dezvăluit totul și ce a ieșit la lumină chiar i-a amuțit pe toți: "Făcea calmante...”
Viva.ro
Te trec fiorii! Zguduitor ce i-a mărturisit medicul rezident care a murit la Floreasca unui coleg, în ultima conversație! Bărbatul abia acum a dezvăluit totul și ce a ieșit la lumină chiar i-a amuțit pe toți: "Făcea calmante...”
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
Șocant! Ce semnifică numărul #168, purtat de jucătorii Iranului pe haină, la sosirea la Mondial
GSP.RO
Șocant! Ce semnifică numărul #168, purtat de jucătorii Iranului pe haină, la sosirea la Mondial
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
GSP.RO
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Politică 14:03
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Cine este Luca Niculescu, propunerea de ministru de Externe în Guvernul lui Eugen Tomac
Politică 09:19
Cine este Luca Niculescu, propunerea de ministru de Externe în Guvernul lui Eugen Tomac
Parteneri
Fotografii epice de pe Transfăgărășan, realizate acum 50 de ani, înainte de inaugurare: „Urșii se obișnuiau pe atunci cu zgomotul dinamitei”
Adevarul.ro
Fotografii epice de pe Transfăgărășan, realizate acum 50 de ani, înainte de inaugurare: „Urșii se obișnuiau pe atunci cu zgomotul dinamitei”
Cristi și Adelina Chivu l-au nășit la Mykonos pe milionarul român! Evenimentul a fost organizat în mare secret
Fanatik.ro
Cristi și Adelina Chivu l-au nășit la Mykonos pe milionarul român! Evenimentul a fost organizat în mare secret
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din concertele de pe litoral: „Sunt puțini”
Stiri Mondene 14:10
Câți bani câștigă Mihai Trăistariu din concertele de pe litoral: „Sunt puțini”
Vedetele din România care au ieșit la pensie. Cine încasează cea mai mare sumă, în timp ce altora nu le ajung banii nici de medicamente
Stiri Mondene 14:09
Vedetele din România care au ieșit la pensie. Cine încasează cea mai mare sumă, în timp ce altora nu le ajung banii nici de medicamente
Parteneri
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
TVMania.ro
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Poluarea cu TFA va continua să crească
ObservatorNews.ro
O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Poluarea cu TFA va continua să crească
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din țară formează un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
Șoc la supermarket în Mexic: ce cumperi cu 100 de lei la București vs 400 de pesos în CDMX
GSP.ro
Șoc la supermarket în Mexic: ce cumperi cu 100 de lei la București vs 400 de pesos în CDMX
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
GSP.ro
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
Parteneri
Oana Gheorghiu, atac direct la adresa TAROM: O companie „aflată în zbor direct către eșec”
Mediafax.ro
Oana Gheorghiu, atac direct la adresa TAROM: O companie „aflată în zbor direct către eșec”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Wowbiz.ro
Medic rezident găsit fără viață în Spitalul Floreasca. Care ar fi cauza morții. Alexandru Rogobete: „Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg”
Iulia Vântur, în doliu. Vedeta trece prim momente grele
Redactia.ro
Iulia Vântur, în doliu. Vedeta trece prim momente grele
Drona care a bubuit în Portul Constanța ar fi a Ucrainei! Anunțul făcut de Marina Ucraineană, la scurt timp după eveniment. Reacția președintelui Nicușor Dan
KanalD.ro
Drona care a bubuit în Portul Constanța ar fi a Ucrainei! Anunțul făcut de Marina Ucraineană, la scurt timp după eveniment. Reacția președintelui Nicușor Dan

Politic

Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Politică 14:03
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Cine este Luca Niculescu, propunerea de ministru de Externe în Guvernul lui Eugen Tomac
Politică 09:19
Cine este Luca Niculescu, propunerea de ministru de Externe în Guvernul lui Eugen Tomac
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Cum a reacționat Răzvan Lucescu în momentul în care a primit cea mai grea întrebare legată de tatăl său, Mircea Lucescu: ”Trăiesc, supraviețuiesc…”
Fanatik.ro
Cum a reacționat Răzvan Lucescu în momentul în care a primit cea mai grea întrebare legată de tatăl său, Mircea Lucescu: ”Trăiesc, supraviețuiesc…”
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)
Spotmedia.ro
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)