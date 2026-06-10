Roșiile, cireșele și vinetele din Carrefour provin acum doar de la fermieri români

Potrivit Carrefour România, obiectivul este ca, atunci când există producție autohtonă suficientă, clienții să găsească la raft exclusiv produse românești. În prezent, roșiile cu moț, roșiile roz și cele tip inimă de bou, cireșele, vinetele și ardeiul gras Bianca sunt aduse doar de la producători locali. De asemenea, compania a anunțat că, începând din această săptămână, vor fi oprite importurile și pentru cartofii noi.

„Parteneriatele cu producătorii locali reprezintă pilonul nostru principal de aprovizionare, prin care reușim să asigurăm până la 100% producție locală la raft pentru produsele autohtone aflate în plin sezon. (…) reușim să susținem decizii comerciale majore, cum este oprirea completă a importurilor pentru roșii, cireșe, vinete sau ardei gras în plin sezon românesc”, a declarat Radu Gherman, Buying Director Ultrafresh Carrefour România.

Peste 2.000 de producători români livrează pentru Carrefour

Retailerul susține că 96% dintre furnizorii săi sunt români și că lucrează cu cea mai extinsă rețea de producători locali din comerțul modern din România. În total, peste 2.000 de producători locali colaborează cu Carrefour pentru produsele proaspete și ultraproaspete, dar și pentru mărcile proprii sau programele dedicate producției autohtone, precum Grădina Noastră, Poftim Brânza Românească, Deschidem Vinul Românesc și Creștem România BIO.

Compania colaborează și cu 32 de cooperative agricole locale, dintre care 14 sunt partenere exclusive în cadrul programului Grădina Noastră.

Produsele ajung pe raft în doar câteva ore după recoltare

O parte dintre fructele și legumele comercializate provin de la fermieri aflați la cel mult 50 de kilometri de magazinele Carrefour. Astfel, potrivit retailerului, produsele pot ajunge la raft în interval de 6 până la 24 de ore de la momentul recoltării.

În primele cinci luni ale anului, cei 390 de fermieri incluși în programul Grădina Noastră au livrat aproximativ 13 milioane de unități de produse către magazinele Carrefour. Acestea au fost comercializate la kilogram, la bucată, la legătură sau ambalate.

Calendarul fructelor și legumelor românești a început încă din primăvară

Primele produse de sezon românești au început să ajungă în magazine încă din luna martie, odată cu livrările de castraveți cornichon. În aprilie au urmat varza albă timpurie și dovleceii, iar în luna mai au apărut pe rafturi căpșunele, ardeii grași, cireșele și vinetele.

În luna iunie, oferta este completată cu caise și ardei iuți proveniți din fermele românești. Verdețurile, precum salata, ceapa verde, mărarul, pătrunjelul și ridichile, sunt disponibile din producție locală pe tot parcursul anului.

De la începutul recoltelor și până în prezent, producătorii locali au livrat peste 600.000 de unități de castraveți cornichon, aproximativ 213.000 de unități de roșii de grădină cu moț și peste 360.000 de unități de căpșune. Compania spune că astfel își propune să susțină agricultura locală și să reducă distanța dintre fermieri și consumatori.

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