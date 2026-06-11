Pentru siguranța ta, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă următoarele măsuri:

Dacă te afli în aer liber, evită copacii, stâlpii de electricitate și alte obiecte care s-ar putea desprinde. Găsește adăpost într-un loc sigur.

La volan, oprește în spații fără riscuri, departe de copaci sau linii electrice, și evită drumurile care se pot inunda.

Acasă, închide ferestrele și asigură obiectele care ar putea fi luate de vânt.

Urmărește mesajele autorităților și acționează rapid dacă situația o impune

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări de vreme severă care vizează majoritatea zonelor, inclusiv București. Până vineri dimineață, în 17 județe va fi valabil un cod portocaliu de ploi torențiale, grindină și vijelii puternice. Capitala și alte regiuni se vor afla sub avertizare cod galben de fenomene meteo periculoase.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru perioada 9 iunie – 5 iulie 2026. Potrivit specialiștilor, ploile torențiale vor continua în mai multe regiuni ale țării, iar vremea se va răci în intervalul 11-15 iunie. După 16 iunie, temperaturile vor crește treptat, apropiindu-se de pragul de 30 de grade Celsius.

Ieri, meteorologii ANM au emis prognoza pe regiuni până pe 21 iunie. Potrivit specialiștilor, vremea ar urma să se răcească începând de joi în toată țara și nu scăpăm de ploi și vijelii. De duminică însă, temperaturile ar urma să crească din nou.

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