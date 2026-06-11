Cum funcționează rețeaua de dezinformare

Potrivit lui Pîslaru, paginile implicate în această campanie se prezintă ca fiind comunități dedicate familiei, iubirii sau culturii românești. Printre exemplele menționate se numără „România pământ sfânt”, „Dragoste și Suflet” și „Iubire & Trădare”. În realitate, aceste pagini au fost utilizate pentru a distribui simultan aceleași mesaje manipulative legate de proiectul legislativ.

„Nu discutăm despre dezbatere legitimă sau critici argumentate, ci despre o operațiune premeditată de dezinformare”, a declarat ministrul. Rețeaua ar folosi imagini scoase din context sau create artificial, mesaje panicarde și informații complet inventate pentru a genera neîncredere în autorități și conflicte sociale.

Ținte politice și mesaje false

Campania nu s-a limitat doar la proiectul legii salarizării unitare. Printre țintele atacurilor s-au numărat și oficiali precum președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, dar și miniștri din partidele PNL și USR. De asemenea, au fost vizate teme precum relația României cu Republica Moldova, sprijinul acordat Ucrainei și discursuri pro-Kremlin.

În cazul legii salarizării unitare, paginile au răspândit informații despre presupuse tăieri de salarii și privilegii inventate, în timp ce realitatea este diferită. Reforma urmărește eliminarea inechităților, reducerea privilegiilor nejustificate și crearea unui sistem transparent.

Originea rețelei și metodele folosite

Investigațiile preliminare sugerează că aceste pagini sunt gestionate prin infrastructuri digitale dispersate în mai multe state, inclusiv India, Emiratele Arabe Unite, Franța și Marea Britanie. Multe dintre ele sunt alimentate de rețele de conturi false și ferme de boți.

Metodele utilizate includ:

  • Preluarea sau crearea de imagini false cu ajutorul inteligenței artificiale;
  • Publicarea de informații scoase din context;
  • Promovarea unor mesaje emoționale sau panicarde pentru a amplifica revolta publică.

Lista paginilor și site-urilor acuzate că răspândesc panică în România

Dragoș Pîslaru a anunțat că va sesiza autoritățile responsabile pentru a contracara această rețea de dezinformare. „Această rețea de manipulare este un atac la adresa democrației și a siguranței naționale a României”, a subliniat el. Autoritățile urmează să investigheze amploarea și impactul acestor activități.

Lista completă a paginilor implicate:

  • Muzica refugiul inimii tale
  • George Becali
  • Străini cu sentimente
  • Mesagerul Sufletului
  • Rânduri fără gânduri
  • DRAGOSTEA MEA
  • Iubire & Trădare
  • Sentris .ro
  • ROL .ro
  • România 360
  • Știrile TV
  • Surse pe Net
  • Citește
  • Alandala
  • Alandala Jr.
  • Dreamer
  • Mama
  • Natalia
  • Trai românesc
  • Românașu’
  • Treziri
  • Nostalgie
  • Despre Viață
  • Un gând bun
  • Știri
  • Cai Verzi
  • Ceaimami
  • Bahar-Viata furata si Dragoste Infinita
  • Smeily
  • Românii din străinătate
  • Noi doi
  • Filme Vechi
  • femina .ro
  • BZI
  • Radio BZI
  • Dragoste și Suflet
  • Bag un blunt, m-am prăjit m-am spart
  • Trandafirul Galben
  • Cinematografia Veche
  • Observatorul
  • România pământ sfânt
  • Viața de Șofer

Lista completă a site-urilor implicate

  • extranews .ro
  • dailynews .ro
  • ziarulzilei .net
  • spy.monden .ro
  • politica.demagog .ro
  • romaniinostri .ro
  • vezitot .com
  • noutati.ziareonline .ro
  • surse .eu
  • romaniainpovesti .com
  • citeste-aici .ro
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