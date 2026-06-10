Numărătoarea inversă a ajuns la final, astfel că, între 11 iunie și 19 iulie, iubitorii fotbalului își vor regla ceasurile în funcție de fusul orar de pe continentul american. Asta deoarece meciurile au loc în Statele Unite, Canada și Mexic.

Antena 1, AntenaPLAY şi Antena 3 CNN vor transmite în direct toate cele 104 meciuri ale competiției, dar și cele trei ceremonii de deschidere organizate în țările gazdă.

Din Ciudad de Mexico, Toronto și Los Angeles, artiști de renume mondial vor transforma debutul competiției într-un adevărat festival al muzicii și al emoției, înaintea primului fluier din fiecare țară-gazdă a turneului.

Trei ceremonii de deschidere, câte una în fiecare țară gazdă: SUA, Canada și Mexic

Înainte ca primele meciuri să se joace pe stadioanele din Statele Unite, Canada și Mexic, publicul din România va putea urmări în direct cele trei gale spectaculoase de deschidere organizate în fiecare dintre țările-gazdă.

Cu artiști internaționali de top, producții impresionante și emoția primelor momente ale Campionatului Mondial de Fotbal din 2026, cele trei show-uri live vor da startul celor 39 de zile spectacol, pasiune și fotbal la cel mai înalt nivel.

Pe 11 iunie, prima ceremonie va transforma capitala mexicană Ciudad de Mexico într-un spectacol de culoare și muzică latino-americană. Pe scenă sunt anunțați J Balvin, Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules și Mana, alături de alți artişti internaționali.

Conceptul artistic este inspirat de tradiționalul papel picado, simbol al culturii mexicane. Tot acolo, Shakira şi artistul Nigerian Burna Boy vor interpreta piesa „Dai Dai”, imnul oficial al FIFA World Cup 2026.

Mexico Opening CeremonyIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Pe 12 iunie 2026, la Toronto, Canada va întâmpina Campionatul Mondial de Fotbal cu o ceremonie grandioasă. Printre numele care vor urca pe scenă se numără: Michael Buble, Alanis, Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi și alți artiști internaționali.

Pe 13 iunie 2026, SUA va închide trilogia ceremoniilor printr-un show de amploare dedicat muzicii și divertismentului global, cu artiști precum Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema și Tyla.

Transmisiunile de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 vor fi comentate de o echipă formată din Felix Drăghici, Andrei Rădulescu, Marian Olaianos, Dan Pavel, Bogdan Pasăre, Robert Șișcă, Bogdan Hofbauer, Adrian Cheltuitoru, Valentin Halacenco, Bogdan Ormuz și Andrei Nicolae.

Când începe Campionatul Mondial de Fotbal din 2026

Joi, 11 iunie 2026:

  • ora 20.30 – ceremonia de deschidere din Mexci
  • ora 22.00 – Mexic – Africa de Sud

Vineri, 12 iunie 2026:

  • ora 05.00 – Coreea de Sud – Cehia
  • ora 20.30 – ceremonia de deschidere din Canada
  • ora 22.00 – Canada – Bosnia și Herțegovina

Sâmbătă, 13 iunie 2026:

  • ora 02.30 – ceremonia de deschidere SUA
  • ora 04.00 – SUA – Paraguay

În funcție de zile, meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 din SUA, Canada și Mexic încep la orele: 00.00, 01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 19.00, 20.00, 22.00, 23.00! Astfel partidele se pot întinde pe durata unei întregi zile.

Programul complet pe zile al meciurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026 poate fi găsit AICI!

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