Faptul că avea cunoștință nu e o judecată de valoare a autorului, ci a fost exprimată prin viu grai de către Mugur Isărescu.

„Băncile au sărit calul și au dus ROBOR-ul peste dobânda-cheie”, afirma Isărescu în 9 august 2022, după cum se poate vedea în video. Tot șeful BNR sublinia: „Sunt 10-12 milioane de români care au economisiri, la dobânzi puternic negative”.

Așadar, la vârful elitei financiare din România problema era știută. Dar care au fost urmările? „Dacă analiza Consiliului Concurenței este cea validă, înseamnă că sistemul bancar a operat defectuos sub ochii supraveghetorului pieței”, a afirmat Adrian Negrescu, într-o analiză publicată pe pagina de Facebook, la cald.

Inacțiune sau dezinteres?

Acțiunea Consiliului Concurenței, începută spre final de 2022 și ale cărei concluzii le avem acum, poate fi văzută. Poate mai târziu, dar există. În schimb, nu există acțiuni la vedere ale lui Mugur Isărescu, finanțist la care se uită atât actorii politici, cât și instituțiile.

În setul de atribuții ale BNR, instituția condusă de Isărescu, există și următoarea obligație: „autorizează, reglementează și supraveghează instituțiile de credit și întregul sistem financiar pentru a reduce riscurile și a-l păstra în siguranță”.

Cât de în siguranță a fost ținut sistemul financiar, dar mai ales cât de departe au fost ținuți cetățenii de posibile abuzuri ale băncilor? Aici instituțiile de profil, cu atribuții în domeniu, trebuia să intervină, pentru că, în definitiv, sunt mandatate indirect de oameni. Este și cazul lui Isărescu, finanțist tehnocrat care din cinci în cinci ani a fost alegerea politicului pentru a continua la șefia BNR. Guvernator ajungi prin votul unui Parlament controlat de-a lungul timpului fie doar de PSD, fie de PSD și PNL.

În definitiv, nu poți fi nemuritor pe funcție fără să servești și interesul celor mulți. La fel cum ar trebui să facă și politicienii, rapizi și eficienți când pot crește TVA, mări biruri sau scădea din lefuri. Pe când deciziile în favoarea celor mulți se iau greu, cele care favorizează statul sunt aprobate în viteză.

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