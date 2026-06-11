Potrivit unui fost oficial de rang înalt citat de Reuters, Trump a sugerat în cursul unor discuții că și-ar dori să nu devină „irelevant”, adică o „rață șchioapă”, cum a fost cazul lui Joe Biden după ce s-a retras din cursa prezidențială.

Termenul „rață șchioapă” se referă la un președintele american care a pierdut alegerile, nu a mai candidat sau nu mai are dreptul constituțional de a candida pentru un alt mandat, dar rămâne în funcție până la învestirea succesorului, cu o putere de decizie diminuată.

Într-un interviu acordat în februarie pentru NBC News, Donald Trump, care va împlini 80 de ani pe 14 iunie, a evitat să răspundă direct dacă intenționează sau nu să caute o soluție pentru a candida la al treilea mandat prezidențial. „Ar fi interesant. Dar ar fi teribil dacă ți-aș da răspunsul pe care îl cauți – viața ar fi mult mai puțin interesantă”, a spus liderul republican de la Casa Albă.

Cel de-al doilea mandat prezidențial al lui Trump se încheie pe 20 ianuarie 2029. Conform celui de-al 22-lea amendament al Constituției SUA, un președinte al SUA poate fi ales de cel mult două ori. Abrogarea acestei restricții necesită aprobarea a două treimi din ambele camere ale Congresului și ratificarea de către cel puțin 38 de state sau convocarea unei Convenții Constituționale inițiate de două treimi din state.

Chestiunea influenței politice a devenit presantă pentru Trump în contextul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului pe fondul războiului cu Iranul, creșterii inflației și scăderii popularității sale. Republicanii riscă să piardă majoritatea în Congresul SUA în cursul acestor alegeri programate pe 3 noiembrie.

Potrivit unuia dintre actualii consilieri ai președintelui american, Casa Albă încearcă să-i convingă pe aleșii republicani că Trump încă are capacitatea de a-i ajuta politic. Cu toate acestea, sursa citată de Reuters a recunoscut că o erodare treptată a influenței celui de-al 47-lea președinte al SUA este inevitabilă după alegerile din noiembrie.

La rândul ei, Casa Albă respinge sugestiile conform cărora autoritatea lui Trump ar putea slăbi după alegerile de la jumătatea mandatului. Purtătoarea de cuvânt Olivia Wales a susținut că Trump „este liderul incontestabil al Partidului Republican și este angajat să mențină o majoritate republicană în Congres”.

O modalitate prin care Trump și-ar putea menține influența politică ar consta în a contribui la selectarea candidatului republican pentru alegerile prezidențiale din 2028, notează Reuters.

Douglas Brinkley, un istoric specializat în biografii prezidențiale, a avertizat că lumea ar trebui să se aștepte la mai multe mișcări neașteptate din partea lui Trump spre finalul mandatului său la Casa Albă. „Stilul său haotic de conducere va rămâne, indiferent dacă democrații vor prelua sau nu controlul asupra Congresului”, a subliniat istoricul.

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