De ce este bine să congelezi zmeura și căpșunile când sunt proaspete

Căpșunile, zmeura și fructele de pădure în general sunt printre cele mai apreciate, dar și cele mai fragile fructe. După recoltare pierd rapid din aromă, textura și fermitatea și o parte din nutrienții sensibili, mai ales vitamina C.

Deși în magazine găsim căpșuni și zmeură în cea mai mare parte a anului, există și motive importante pentru care merită să congelăm fructele de pădure atunci când sunt în plin sezon.

În primul rând, fructele culese vara, la maturitate deplină, au un gust mai intens, o aromă mai bogată și, de cele mai multe ori, o valoare nutritivă mai mare decât cele disponibile iarna, care provin adesea de la mii de kilometri distanță și sunt recoltate înainte de a fi complet coapte pentru a rezista transportului și depozitării.

Congelarea este una dintre cele mai eficiente metode de conservare a fructelor. Atunci când este făcută corect, ea încetinește aproape complet procesele naturale de degradare care încep imediat după recoltare. Practic, fructul este înghețat în starea sa optimă, iar o mare parte din calitățile sale nutritive sunt păstrate pentru luni de zile.

Beneficiile fructelor congelate

În cazul căpșunilor și al zmeurei, congelarea menține foarte bine fibrele, mineralele și majoritatea compușilor antioxidanți. Aceste fructe sunt recunoscute pentru conținutul lor ridicat de vitamina C și de polifenoli, substanțe care contribuie la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ și susțin sănătatea cardiovasculară.

Deși o parte din vitamina C se pierde în timpul congelării și depozitării, pierderile sunt, în general, mult mai mici decât s-ar putea crede, mai ales dacă fructele sunt congelate rapid și păstrate la temperaturi constante.

Un lucru mai puțin știut este că fructele congelate pot fi uneori o alegere mai bună decât cele ”proaspete” din extrasezon. O căpșună culeasă în iunie, când este perfect coaptă, și congelată în aceeași zi poate păstra mai multă aromă și mai mulți nutrienți decât o căpșună adusă în ianuarie din altă țară, după zile sau chiar săptămâni de transport și depozitare.

Desigur, nimic nu se compară cu un fruct local, proaspăt cules și consumat imediat, însă atunci când această variantă nu este disponibilă, fructele congelate reprezintă o alternativă excelentă.

Pe lângă avantajele nutritive, congelarea este și o soluție practică și economică. Putem cumpăra sau culege fructe în perioada în care sunt cele mai gustoase și mai accesibile ca preț, evitând risipa alimentară și având la dispoziție, pe tot parcursul iernii, ingrediente valoroase pentru smoothie-uri, iaurturi, deserturi, sosuri sau diverse preparate.

Cum se congelează corect zmeura și căpșunile

Pentru a beneficia cât mai mult de proprietățile lor, dar și de o textură apetisantă, fructele trebuie congelate corect.

Pentru zmeură și căpșuni, secretul unei congelări bune este să alegi fructe cât mai proaspete, bine coapte, dar încă ferme, și să limitezi cât mai mult apa de pe suprafața lor. Apa în exces formează cristale mari de gheață, iar acestea afectează textura după dezghețare.

Cum se congelează corect zmeura

Cum se congelează corect zmeura – Foto Shutterstock

Zmeura se congelează cel mai bine atunci când este foarte proaspătă, ideal în ziua în care a fost culeasă sau cumpărată.

Alege fructele întregi, fără urme de mucegai, fără acele fructe foarte moi. Zmeura este foarte delicată, așa că nu trebuie ținută mult în apă și nici frecată. Dacă este curată și provine dintr-o sursă sigură, o poți clăti foarte rapid într-o sită, sub jet slab de apă rece.

Apoi trebuie lăsată la scurs și așezată pe prosoape de hârtie sau pe un șervet curat, într-un singur strat, până se usucă foarte bine.

După uscare, zmeura se pune pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, fără ca fructele să se atingă prea mult între ele. Tava se bagă la congelator până când fructele sunt complet înghețate.

Abia după aceea se transferă în pungi speciale pentru congelator sau în caserole închise etanș. Această etapă, numită congelare individuală, este foarte importantă pentru că împiedică lipirea fructelor într-un bloc compact și te ajută să scoți iarna exact cantitatea de care ai nevoie.

Descoperă și Cum te ajută zmeura să slăbeşti

Cum se congelează corect căpșunile

Cum se congelează corect căpșunile – Foto Shutterstock

Căpșunile sunt ceva mai rezistente decât zmeura, dar și ele au nevoie de atenție.

Se aleg căpșuni coapte, aromate, fără lovituri și fără porțiuni moi. Se spală înainte de a le îndepărta codițele, pentru că altfel absorb mai multă apă. După spălare, se usucă foarte bine.

Apoi se scot codițele și, în funcție de cum vrei să le folosești, le poți congela întregi, tăiate în jumătăți sau feliate. Pentru smoothie-uri și sosuri, feliile sunt foarte practice.

Pentru deserturi sau decoruri, jumătățile sau căpșunile întregi își păstrează mai frumos forma.

La fel ca zmeura, căpșunile se așază mai întâi pe tavă, într-un singur strat, și se congelează separat. După ce sunt tari, se mută în pungi sau recipiente etanșe. Este bine să scoți cât mai mult aer din pungă, pentru că aerul favorizează uscarea fructelor și pierderea aromei. Dacă ai aparat de vidare, este util, dar nu obligatoriu, poți presa cu mâna, ușor, punga înainte să o închizi.

La ce temperatură se congelează zmeura și căpșunile

Pentru păstrarea proprietăților, temperatura contează mult. Fructele trebuie păstrate la aproximativ -18 grade Celsius, într-un congelator care nu este deschis foarte des și în care temperatura rămâne constantă.

Dezghețările și recongelările repetate afectează atât textura, cât și gustul. De aceea, este mai bine să le porționezi în cantități mici, potrivite pentru o singură folosire.

Textura după dezghețare nu va fi niciodată identică cu cea a fructelor proaspete, mai ales la zmeură. Fructele de pădure au multă apă, iar congelarea modifică inevitabil o parte din structura lor. Totuși, dacă sunt congelate rapid, uscate bine și păstrate corect, diferența este mult mai mică. Zmeura va rămâne excelentă pentru smoothie-uri, iaurt, terci, sosuri, tarte, clătite sau prăjituri. Căpșunile se comportă bine în smoothie-uri, deserturi, compoturi rapide, sosuri, gemuri fără fierbere sau creme.

Cum să folosești fructele congelate

Un truc foarte important este să nu dezgheți fructele de fiecare dată înainte de folosire. De fapt, una dintre cele mai frecvente greșeli este dezghețarea completă a fructelor înainte de utilizare, mai ales atunci când nu este necesară.

În smoothie-uri

Una dintre cele mai bune utilizări este în smoothie-uri. În acest caz, fructele nu doar că nu trebuie dezghețate, ci este chiar recomandat să fie folosite direct din congelator. Ele răcesc băutura în mod natural și îi oferă o consistență cremoasă, fără a fi nevoie să adaugi gheață. În plus, folosirea lor direct congelate reduce timpul în care sunt expuse la aer și la temperaturi mai ridicate, limitând pierderile de vitamina C și de compuși antioxidanți.

Cu iaurt sau brânză

În iaurt, chefir sau brânză proaspătă, fructele congelate pot fi adăugate direct și lăsate câteva minute să se înmoaie ușor. În acest fel, sucul pe care îl eliberează se amestecă natural cu produsul lactat și creează un desert simplu și foarte aromat. Mulți oameni constată că zmeura congelată este chiar mai plăcută în iaurt decât cea complet dezghețată, deoarece își păstrează o parte din textură.

În prăjituri și deserturi

În prăjituri și produse de patiserie, fructele congelate sunt adesea preferabile celor dezghețate. Dacă pregătești un chec, brioșe, clafoutis, crumble, tartă sau pandișpan cu fructe, este recomandat să folosești fructele direct din congelator. Dacă le-ai dezgheța înainte, ar lăsa prea mult lichid și ar putea afecta textura aluatului. Uneori este util să le amesteci cu puțin amidon sau făină înainte de încorporare, pentru a absorbi excesul de suc care apare în timpul coacerii.

Descoperă și Reţete de prăjituri cu căpşuni – rețete răcoritoare și delicioase

În sosuri și topping-uri

Zmeura congelată este excelentă pentru sosuri și toppinguri. Câteva minute pe foc, fără adaos de apă, sunt suficiente pentru a obține un sos intens aromat pentru clătite, vafe, înghețată, cheesecake sau iaurt. Deoarece fructele au fost congelate la maturitate maximă, aroma rămâne de obicei foarte concentrată.

Sursă foto – Shutterstock.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE