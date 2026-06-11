Dan Negru nu recomandă vacanța în două țări adorate și luate cu asalt de români vara: „Suntem mult peste”

După cum a afirmat chiar el, Dan Negru a fost plecat în Cipru în acest an, însă, chiar dacă îi plac călătoriile, nu a fost deloc surprins plăcut de această destinație.

„Mie îmi plac călătoriile. Mă ghidez după vorbă lui Sf. Augustin, care a spus că lumea e ca o carte și cine nu călătorește e ca și când ar fi citit doar prima pagină. Eu încă mai am de citit…

Nu aș recomanda Cipru. Așa cum, sincer, nici Grecia nu mă încântă. Dar mi-e frică să spun, pentru că e un efect de turmă care trimite mult hate dacă spui că nu te încântă Grecia. Îmi pun lumea-n cap dacă spun că nu mă dau în vânt după Grecia? Știu că juma de țară e acum acolo…”, a spus Dan Negru pentru Click.

Astfel, două țări care sunt adorate de români și luate cu asalt în vacanța de vară, nu sunt pe placul prezentatorului de la Kanal D. Acesta a afirmat și că, dacă România ar fi avut o istorie precum a Greciei, iar prezentul ar fi fost atât de greu, populația ar fi reacționat destul de urât.

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„Grecia a rămas dependentă de turism. 11% din PIB le vine de acolo. PIB-ul României e mai mare decât al Greciei și economia e mult mai diversificată. Am mai spus-o: suntem mult peste ce e Grecia azi! Trecutul Greciei Antice si prezentul ei sunt o lecție despre cât poate un popor să se prăbușească. În țara în care Platon, Aristotel sau Socrate învățau moralitatea există azi imoralitate legală. «Fakelaki» care înseamnă «plicuri mici» sunt simbolul corupției în Grecia. Ce tămbălău era la noi dacă aveam o asemenea istorie și un așa prezent…

Dacă-i aveam noi pe Pitagora, Arhimede, Homer și ajungem o țară care a intrat în faliment de vreo șapte ori și care a ajuns să trăiască din tavernele de vară, îi crucificam pe toți. Țara care a dat jurământul lui Hipocrate pe care-l rostesc azi toți doctorii planetei are un sistem medical corupt și subdezvoltat. Suntem mult sub istoria Greciei și mult peste prezentul ei! «Vârsta înaintată a unui vultur este mai bună decât tinereţea unei vrăbii» spunea grecul Aristotel. Asta e Grecia: de la vultur la vrabie”, a încheiat Dan Negru.

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