Scandalul centrelor din Mureș: imagini șocante și anchete clasate

Totul a ieșit la iveală în ianuarie 2025, când controalele efectuate de Centrul pentru Resurse Juridice (CRJ) și Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități au scos la lumină situații revoltătoare din patru centre din Târgu Mureș, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș: Centrul de îngrijire copii din strada Trebely, nr. 3, Centrul din str. Branului, nr. 3, Centrul din str. Slatina, nr. 3 și Centrul Rezidențial pentru Copii cu Deficiențe Neuropsihiatrice din str. Turnu Roșu, nr. 1B.

În aceste centre, peste 70 de copii au fost găsiți în condiții greu de imaginat: clădiri supraaglomerate, paturi murdare, hrană expirată, lipsă de îngrijire medicală și afecțiune.

Georgiana Pascu, activistă pentru drepturile copilului, a descris situația astfel: „Stăteau în paturi, cu excepția a doi dintre copii, care mergeau singuri. Lipsea îngrijirea propriu-zisă și lipsea afecțiunea. Mulți dintre ei stăteau toată ziua doar în pat fără ca cineva să lucreze cu ei”.

În plus, din cei 225 de lei alocați lunar fiecărui copil pentru cheltuieli personale, angajații centrelor au organizat petreceri de Crăciun, au cumpărat bunuri personale și chiar produse complet inutile pentru minori.

„Din acești bani s-au cumpărat, printre altele, un balansoar, un colțar de bucătărie, pământ pentru curte, un gard, blugi pentru femei, pantofi mărimea 40, flori scumpe, cafea, shaorma și Coca-Cola – inclusiv într-un centru unde toți copiii erau hrăniți prin sondă nazogastrică”, a declarat Georgiana Pascu.

Mortalitate de trei ori mai mare decât media națională

În perioada 2024–martie 2026, aproape 130 de copii au murit în centrele pentru copii cu dizabilități din Mureș, o rată de mortalitate de trei ori mai mare decât media națională. În alte județe, în aceeași perioadă, nu s-a înregistrat niciun deces, potrivit activistei Georgiana Pascu.

„Asta nu se explică prin afecțiuni grave, cum ni se va spune, ci prin accesul insuficient la îngrijire, recuperare și afecțiune”, a adăugat ea.

Deși autoritățile au fost sesizate încă din decembrie 2024, anchetele au stagnat. Prima plângere penală a fost înregistrată de CRJ la DIICOT Târgu Mureș, însă dosarul a fost clasat în februarie 2025, sub pretextul că problemele ar fi fost cauzate de deficiențe administrative și lipsuri de resurse, nu de un grup infracțional organizat. Plângeri suplimentare au fost depuse ulterior, însă au fost pasate între diverse parchete, fără a se concretiza în măsuri sau sancțiuni.

Procurorul general a cerut redeschiderea dosarului

În martie 2025, Procurorul General al României, Alex Florența, a intervenit, cerând redeschiderea dosarului. El a subliniat lipsa investigațiilor directe din partea anchetatorilor și a criticat soluția de clasare, pe care a descris-o drept „lacunară”. „Motivarea soluției pare să acrediteze ideea că minorii cu dizabilități trebuie să se mulțumească cu un standard de viață și îngrijire sub al celorlalți copii”, a subliniat Florența.

Mai mult, procurorul general a indicat că anchetele inițiale au ignorat fapte grave, precum încuierea copiilor în încăperi, administrarea de medicamente expirate, nerespectarea normelor de igienă și cheltuirea abuzivă a fondurilor destinate minorilor. Pe 8 mai 2025, Judecătoria Târgu Mureș a aprobat cererea de redeschidere a dosarului penal.

Condiții degradante în centrele pentru copii

Relatările din teren oferă o imagine sumbră a vieții din centrele DGASPC Mureș. „Dimineața, la 5.30, când am intrat noi, unii dintre copii dormeau în pătuțuri improvizate, cu patru-cinci saltele puse una peste alta, iar ultima era învelită într-un sac de gunoi”, povestește Clara Mica, inspector la Centrul de Monitorizare.

În cele patru centre vizitate, multe dintre camere erau insalubre, hrana era insuficientă și deseori expirată, iar copiii erau lăsați să zacă în paturi, fără supraveghere sau activități educative. „Curtea interioară destul de mică a centrului… părea mai degrabă un loc de fumat decât de joacă pentru copii, pe masă fiind un borcan cu resturi de țigări”, se arată în documente.

Nimeni nu a fost tras la răspundere până acum

Deși autoritățile au promis măsuri ferme și relocarea copiilor în condiții mai bune, până în prezent nu s-au luat decizii concrete împotriva celor responsabili. „Nu m-a chemat nimeni, niciodată la audieri. Nici măcar o declarație nu mi-au luat”, a declarat Clara Mica.

În acest moment, redeschiderea anchetei este speranța principală că cei vinovați de tragediile din aceste centre vor fi în sfârșit trași la răspundere. Rămân însă întrebări grave legate de modul în care statul român își protejează cei mai vulnerabili cetățeni: copiii.

În ianuarie 2025, președintele ANPDCA, Rareș Achiriloaie, declara că autoritățile nu efectuaseră niciun control în centrele de copii din Mureș în ultimul an.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE