Un colț de liniște pe litoralul muntenegrean

Spre deosebire de destinații populare precum Budva sau Bečići, unde plajele sunt adesea supraaglomerate în timpul sezonului estival, Ljuta a reușit să păstreze o atmosferă autentică și liniștită.

La 800 de km de București, 435 de km de faimoasa stațiune Ksamil din Albania și circa 830 de km de Thassos, Ljuta are case de piatră pe malul apei, pontoane mici și o priveliște a munților abrupți ce coboară până în mare oferă o imagine idilică, departe de tumultul urban.

Stațiunea preferată a lui Novak Djokovic, unde își petrece fiecare vară. Tenismenul și-a cumpărat o casă în valoare de câteva milioane de euro acolo
Foto: Captură ecran Google Maps

„Ljuta este un loc în care timpul pare să fi stat în loc”, notează Zena.

Vila de lux a lui Djokovic din Ljuta

În ciuda aerului său intim și exclusivist, Ljuta nu este o destinație privată sau restrictivă. Oricine poate să se bucure de farmecul său, să se plimbe de-a lungul țărmului sau să găsească un loc pentru baie.

Cu toate acestea, locul atrage și celebrități. De exemplu, celebrul tenismen Novak Djokovic deține aici o vilă somptuoasă, achiziționată de la prietenul său de lungă durată, Jugoslav Karić. Valoarea proprietății este estimată la câteva milioane de euro.

Unul dintre cele mai mari atuuri ale satului Ljuta este apa extrem de curată a Golfului Kotor. Datorită amestecului dintre izvoarele dulci și apa sărată a mării, culoarea apei variază pe parcursul zilei, trecând de la nuanțe de turcoaz la albastru intens, în funcție de lumina soarelui și adâncimea apei.

Vizitatorii sunt adesea uimiți de claritatea apei, care permite vizibilitatea fundului mării chiar și la câțiva metri de țărm.

Ljuta, departe de aglomerație, aproape de natură

În timpul lunilor de vară, când plajele celebre din Muntenegru devin suprapopulate, Ljuta rămâne un refugiu de liniște. Aici nu vei găsi muzică asurzitoare din baruri sau lupte pentru un șezlong liber. În schimb, te poți bucura de un ritm de viață mai lent, fie pe malul apei, fie la umbra caselor tradiționale.

„Ljuta este locul ideal pentru cei care caută să fugă de aglomerație, dar care vor să rămână aproape de frumusețea Adriaticii”, remarcă Zena.

Deși aspectul său ar putea sugera exclusivitate, Ljuta este de fapt un loc accesibil tuturor. Situat pe drumul principal dintre Kotor și Perast, satul oferă locuri de parcare și câteva restaurante locale unde vizitatorii pot savura preparate tradiționale. Spre deosebire de stațiunile de lux închise publicului, Ljuta se mândrește cu deschiderea sa către toți cei care vor să-i descopere farmecul.

Imaginea prezintă o vedere panoramică a unei localități de coastă, cu numeroase case albe cu acoperișuri roșii dispuse în trepte pe un versant împădurit ce coboară spre apele turcoaz ale unui golf liniștit.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

În contextul în care multe plaje de pe litoralul Adriatic au devenit branduri turistice supraaglomerate, Ljuta a rămas un loc liniștit, ferit de comercializare excesivă. Această autenticitate atrage vizitatori care preferă o experiență mai intimă și mai apropiată de natură.

„Ljuta este un paradis ascuns, unde Golful Kotor rămâne la fel de pur și liniștit ca odinioară”, mai scrie Zena. Aceasta este, fără îndoială, una dintre destinațiile care păstrează esența fermecătoare a Muntenegrului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Te trec fiorii! Zguduitor ce i-a mărturisit medicul rezident care a murit la Floreasca unui coleg, în ultima conversație! Bărbatul abia acum a dezvăluit totul și ce a ieșit la lumină chiar i-a amuțit pe toți: "Făcea calmante...”
Viva.ro
Te trec fiorii! Zguduitor ce i-a mărturisit medicul rezident care a murit la Floreasca unui coleg, în ultima conversație! Bărbatul abia acum a dezvăluit totul și ce a ieșit la lumină chiar i-a amuțit pe toți: "Făcea calmante...”
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Unica.ro
„L-am văzut pe părinte că... M-au luat fiorii, era îmbrăcat în preot, ieșit de la slujbă. Erau lângă mine ciobanii, care sunt martori”. Un tânăr a povestit în detaliu ce a pățit când s-a întâlnit cu Cristian Pomohaci. „A zis: «Dacă dai ascultare îți iau apartament»”
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP, în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.RO
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP, în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
Noua Dacia Striker, surprinsă în premieră pe străzile din București » Reacțiile sunt împărțite
GSP.RO
Noua Dacia Striker, surprinsă în premieră pe străzile din București » Reacțiile sunt împărțite
Parteneri
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
Libertateapentrufemei.ro
Nou cuplu-bombă! DA, ei sunt! ..se iubesc și NU se mai ascund! Doi dintre cei mai doriți bărbați de la TV formează un cuplu! Cum s-au afișat ...explozie de comentarii!
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

Consilierul prezidențial Radu Burnete reacționează după zvonurile privind desemnarea sa ca premier: „Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere”
Politică 10 iun.
Consilierul prezidențial Radu Burnete reacționează după zvonurile privind desemnarea sa ca premier: „Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere”
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Politică 10 iun.
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Parteneri
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost sedată trei luni de iubita tatălui său
Adevarul.ro
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost sedată trei luni de iubita tatălui său
Ea este echipa din SuperLiga campioană la primit bani publici! FCSB se află pe lista de 10 cluburi
Fanatik.ro
Ea este echipa din SuperLiga campioană la primit bani publici! FCSB se află pe lista de 10 cluburi
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

5 Știri by Libertatea- Monden: Câți bani a încasat Gabi Tamaș de la Antena 1 într-un an și jumătate/ Denise Rifai și celebra ei replică: „suntem doar prieteni”
Exclusiv
Stiri Mondene 10 iun.
5 Știri by Libertatea- Monden: Câți bani a încasat Gabi Tamaș de la Antena 1 într-un an și jumătate/ Denise Rifai și celebra ei replică: „suntem doar prieteni”
Dieta strictă pe care Emma Heming i-a impus-o lui Bruce Willis după ce a fost diagnosticat cu demență. Ce mănâncă zilnic actorul pentru a lupta cu boala
Stiri Mondene 10 iun.
Dieta strictă pe care Emma Heming i-a impus-o lui Bruce Willis după ce a fost diagnosticat cu demență. Ce mănâncă zilnic actorul pentru a lupta cu boala
Parteneri
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
TVMania.ro
„Familia pe primul plan." Alexandru Sautner de la „Chefi la cuțite" are 3 copii din 2 căsnicii. Cum arată moștenitorii chefului
Cum îţi poţi verifica vechimea în muncă online. Vizita la ghişeu, obligatorie
ObservatorNews.ro
Cum îţi poţi verifica vechimea în muncă online. Vizita la ghişeu, obligatorie
Două dintre cele mai celebre femei din România sunt un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Libertateapentrufemei.ro
Două dintre cele mai celebre femei din România sunt un CUPLU. Da, ai citit bine, SE IUBESC și nu o ascund!
Parteneri
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
GSP.ro
„A fost foarte ciudat”. Actrița română stabilită de 17 ani în Mexic spune ce schimbări a observat la revenirea în țară
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
GSP.ro
Diagnosticată cu o boală cronică, canotoarea triplă campioană mondială nu cedează: „Am citit lucrări științifice, să implementez ceva care să mă ajute”
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Simona Halep și iubitul milionar, fotografiați în Mykonos
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! Simona Halep și iubitul milionar, fotografiați în Mykonos
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Imagini greu de privit de la înmormântarea lui Alexandru Neacșu! Medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a fost condus pe ultimul drum: „O mare durere”
Wowbiz.ro
Imagini greu de privit de la înmormântarea lui Alexandru Neacșu! Medicul rezident găsit mort la Spitalul Floreasca a fost condus pe ultimul drum: „O mare durere”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Wowbiz.ro
Ce se întâmpla în viața medicului rezident găsit mort la Spitalul Floreasca! Lovitura pe care o primise cu două săptămâni înainte de moarte
Mătușa doctorului mort la Floreasca face lumină în acest caz: „Știam că și-a făcut o injecție...”
Redactia.ro
Mătușa doctorului mort la Floreasca face lumină în acest caz: „Știam că și-a făcut o injecție...”
Comunitatea muzicală din Gorj este îndoliată! Maestrul Gore Burlan a încetat din viață
KanalD.ro
Comunitatea muzicală din Gorj este îndoliată! Maestrul Gore Burlan a încetat din viață

Politic

Consilierul prezidențial Radu Burnete reacționează după zvonurile privind desemnarea sa ca premier: „Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere”
Politică 10 iun.
Consilierul prezidențial Radu Burnete reacționează după zvonurile privind desemnarea sa ca premier: „Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere”
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Politică 10 iun.
Eugen Tomac este gata să schimbe miniștrii pentru ca Guvernul să fie votat în Parlament: „Sunt pregătit să găsim un compromis”
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Pariul lui Pancu la Rapid. Vrea să relanseze cariera unui fost internațional care fusese trecut pe „lista neagră”
Fanatik.ro
Pariul lui Pancu la Rapid. Vrea să relanseze cariera unui fost internațional care fusese trecut pe „lista neagră”
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)
Spotmedia.ro
Când te îneci în bani: Un colac Louis Vuitton de 4.400 de dolari face valuri pe Internet (Video)