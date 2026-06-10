Un colț de liniște pe litoralul muntenegrean

Spre deosebire de destinații populare precum Budva sau Bečići, unde plajele sunt adesea supraaglomerate în timpul sezonului estival, Ljuta a reușit să păstreze o atmosferă autentică și liniștită.

La 800 de km de București, 435 de km de faimoasa stațiune Ksamil din Albania și circa 830 de km de Thassos, Ljuta are case de piatră pe malul apei, pontoane mici și o priveliște a munților abrupți ce coboară până în mare oferă o imagine idilică, departe de tumultul urban.

Foto: Captură ecran Google Maps

„Ljuta este un loc în care timpul pare să fi stat în loc”, notează Zena.

Vila de lux a lui Djokovic din Ljuta

În ciuda aerului său intim și exclusivist, Ljuta nu este o destinație privată sau restrictivă. Oricine poate să se bucure de farmecul său, să se plimbe de-a lungul țărmului sau să găsească un loc pentru baie.

Cu toate acestea, locul atrage și celebrități. De exemplu, celebrul tenismen Novak Djokovic deține aici o vilă somptuoasă, achiziționată de la prietenul său de lungă durată, Jugoslav Karić. Valoarea proprietății este estimată la câteva milioane de euro.

Unul dintre cele mai mari atuuri ale satului Ljuta este apa extrem de curată a Golfului Kotor. Datorită amestecului dintre izvoarele dulci și apa sărată a mării, culoarea apei variază pe parcursul zilei, trecând de la nuanțe de turcoaz la albastru intens, în funcție de lumina soarelui și adâncimea apei.

Vizitatorii sunt adesea uimiți de claritatea apei, care permite vizibilitatea fundului mării chiar și la câțiva metri de țărm.

Ljuta, departe de aglomerație, aproape de natură

În timpul lunilor de vară, când plajele celebre din Muntenegru devin suprapopulate, Ljuta rămâne un refugiu de liniște. Aici nu vei găsi muzică asurzitoare din baruri sau lupte pentru un șezlong liber. În schimb, te poți bucura de un ritm de viață mai lent, fie pe malul apei, fie la umbra caselor tradiționale.

„Ljuta este locul ideal pentru cei care caută să fugă de aglomerație, dar care vor să rămână aproape de frumusețea Adriaticii”, remarcă Zena.

Deși aspectul său ar putea sugera exclusivitate, Ljuta este de fapt un loc accesibil tuturor. Situat pe drumul principal dintre Kotor și Perast, satul oferă locuri de parcare și câteva restaurante locale unde vizitatorii pot savura preparate tradiționale. Spre deosebire de stațiunile de lux închise publicului, Ljuta se mândrește cu deschiderea sa către toți cei care vor să-i descopere farmecul.

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În contextul în care multe plaje de pe litoralul Adriatic au devenit branduri turistice supraaglomerate, Ljuta a rămas un loc liniștit, ferit de comercializare excesivă. Această autenticitate atrage vizitatori care preferă o experiență mai intimă și mai apropiată de natură.

„Ljuta este un paradis ascuns, unde Golful Kotor rămâne la fel de pur și liniștit ca odinioară”, mai scrie Zena. Aceasta este, fără îndoială, una dintre destinațiile care păstrează esența fermecătoare a Muntenegrului.

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