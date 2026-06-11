Umbrelele de plajă, interzise pentru majoritatea adulților

Punta Molentis, una dintre cele mai apreciate plaje din Sardinia, s-a redeschis complet pentru turiști după incendiul devastator din vara anului trecut. Odată cu redeschiderea au intrat însă în vigoare și reguli stricte menite să protejeze ecosistemul fragil al zonei.

Potrivit unei ordonanțe emise la începutul lunii iunie de primarul localității Villasimius, Gianluca Dessì, instalarea sistemelor de umbrire este interzisă pentru majoritatea vizitatorilor.

Conform regulamentului, „instalarea de umbrele, foișoare, copertine și alte sisteme de umbrire este interzisă. O singură umbrelă este permisă per familie cu copii cu vârsta de până la 10 ani sau seniori peste 65 de ani”.

În plus, accesul pe plajă se face contra unei taxe de 10 euro de persoană.

Pe alte plaje celebre din Sardinia trebuie să faci rezervare online pentru vizită.

Reacții dure din partea turiștilor: „Riști să faci insolație așa”

Noua regulă a stârnit nemulțumirea celor care obișnuiau să își petreacă vacanțele la Punta Molentis.

„Și ce ar trebui să facă cei fără copii, să se frigă la soare?”, a scris un utilizator pe rețelele de socializare.

„O prostie completă… Acestea sunt reguli care nu au absolut niciun sens. Din fericire, Sardinia este suficient de mare pentru a descoperi și a te bucura de multe alte plaje”, a scris altcineva.

„Cum poți interzice adăpostirea de razele soarelui?… asta ar trebui raportat….”, a comentat altcineva.

„Vai de mine! Nici măcar pe Lună nu există atâtea interdicții!”, subliniază altcineva.

Mulți turiști consideră că măsura este exagerată și atrag atenția asupra riscurilor la care se expun cei obligați să stea ore întregi fără protecție împotriva soarelui.

„Riști să faci insolație așa”, se plâng cei care critică noile restricții.

Alții consideră că măsura este benefică pentru a proteja plaja.

Regulile se aplică în perioada 6 iunie – 31 octombrie, iar accesul pe plajă este permis între orele 8.00 și 20.30.

De asemenea, intrarea este gratuită pentru maximum trei persoane cu dizabilități, fiecare putând fi însoțită de o singură persoană.

De ce au fost interzise umbrelele pe plajă

Autoritățile locale susțin că măsura este necesară pentru protejarea mediului și reducerea presiunii turistice asupra unei zone considerate extrem de vulnerabile.

Potrivit municipalității, interdicția are legătură cu „necesitatea de a conserva habitatul și de a limita presiunea umană asupra plajei deja fragile”.

Totodată, rămân în vigoare și alte restricții privind protejarea ecosistemului.

„Rămâne absolut interzisă deplasarea sau oprirea în zonele de dune, deteriorarea vegetației, îndepărtarea nisipului sau abandonarea deșeurilor de-a lungul plajei și a rutelor de acces”, au transmis autoritățile.

Alte schimbări pe plajele din Italia în vara lui 2026

Controversele legate de umbrelele de plajă nu se opresc în Sardinia.

Un raport realizat de Altroconsumo arată că prețurile practicate de stațiunile de pe litoralul italian au crescut cu 6% față de anul trecut și cu 24% în ultimii cinci ani.

În Alassio, o săptămână în primul rând la plajă, cu o umbrelă și două șezlonguri, ajunge la un cost mediu de 368 de euro.

În schimb, autoritățile din Chiavari au introdus un sistem de închiriere la preț redus. Turiștii vor putea închiria umbrele și șezlonguri pentru doar 5 euro prin intermediul unor automate amplasate pe plajă.

Și în Jesolo au fost adoptate măsuri noi. Numărul umbrelelor va fi redus cu aproximativ 20.000 pentru a crea mai mult spațiu între turiști și pentru a îmbunătăți confortul pe plajă.

Astfel, vara anului 2026 aduce în Italia nu doar temperaturi ridicate, ci și reguli noi, care schimbă modul în care turiștii își petrec timpul pe litoral.

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