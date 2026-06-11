Manageri, diplomați, profesori universitari și specialiști

În cursul zilei de joi, programul de guvernare urmează să fie transmis oficial partidelor politice din Parlament.

Eugen Tomac a anunțat că este dispus să accepte modificări asupra listei de miniștri, cu condiția ca liderii politici să prezinte obiecții bine argumentate față de persoanele propuse.

Printre propunerile înaintate de Eugen Tomac se numără manageri din sectorul privat, diplomați de carieră, profesori universitari și specialiști din administrație, un nume nou apărând în ultimul moment la Ministerul Finanțelor.

Echipa de conducere

  • Eugen Tomac – Prim-ministru
  • Sorin Costreie – Viceprim-ministru și Ministru al Educației și Cercetării. Este consilier prezidențial pentru educație și cercetare din noiembrie 2025, are o lungă carieră universitară la Facultatea de Filosofie (din 1997), a condus rețeaua UNICA și a coordonat alianța CIVIS la nivelul Universității din București.
  • Valeriu Nistor – Viceprim-ministru fără portofoliu. Manager cu o vastă experiență în tehnologie, telecomunicații și energie, fiind director general al Soltem Energy din 2022. În trecut, a fost președinte al AmCham România, CEO al Vodafone România, director general al IBM România și a deținut funcții de conducere la Xerox (România și Austria).
  • Bogdan Dumitru – Viceprim-ministru fără portofoliu. Executiv cu experiență în industria IT și a securității cibernetice, fiind asociat cu compania Bitdefender.

Miniștrii propuși pentru portofoliile guvernamentale

  • Tiberiu Trifan – Ministrul Afacerilor Interne. Diplomat și actual consul general al României la Madrid. A fost secretar de stat în MAI în Guvernul Cioloș, consul la Chișinău și Roma și a gestionat responsabilități legate de dosarul Schengen.
  • Luca Niculescu – Ministrul Afacerilor Externe. Actual secretar de stat în MAE și coordonator național pentru aderarea României la OCDE. A fost ambasador în Franța (2016–2022), iar anterior a avut o carieră în jurnalism, ca redactor-șef al RFI România și corespondent pentru instituții media franceze.
  • Dănuț Sebastian Neculăescu – Ministrul Apărării Naționale. Diplomat de carieră în MAE din 2002 cu rang de ambasador, ocupă din februarie 2022 funcția de ambasador al României la NATO. A fost anterior secretar de stat pentru afaceri strategice.
  • Cosmin Soare-Filatov (Cosmin-Alexandru) – Ministrul Justiției. Jurist cu experiență în zona dreptului constituțional, ocupând în prezent funcția de consilier al primarului general Nicușor Dan pe probleme constituționale.
  • Ionuț Simion – Ministrul Finanțelor. Consultant fiscal și lider de business, doctor în economie și profesor asociat la ASE. A fost Country Managing Partner al PwC România (2015–2021), unde în prezent coordonează relațiile cu clienții strategici, și a condus în mai multe rânduri AmCham România.
  • Florin Duma – Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Antreprenor din Prahova, conduce compania Durocar SRL și este lider al organizației patronale IMM România, fiind activ de peste 10 ani în structurile de reprezentare a business-ului.
  • Ionuț Laurențiu Mașala – Ministrul Transporturilor și Infrastructurii. Director economic în cadrul CNAIR, instituție în care lucrează din anul 2000 (fosta CNADNR), evoluând ca economist și șef de serviciu. Este perceput în domeniu ca un tehnocrat susținut de PSD.
  • Andrei Covatariu – Ministrul Energiei. Expert în energie, securitate energetică și politici climatice, fiind cadru didactic asociat la ASE București. A activat în consultanță, management de business și a ocupat funcții de top în companii precum IBM România și Vodafone România.
  • Șerban Dragosloveanu (notat Ștefan Dragosloveanu în lista inițială) – Ministrul Sănătății. Medic ortoped și asistent universitar la UMF „Carol Davila”. A fost numit manager al Spitalului Foișor în mandatul primarului Nicușor Dan.
  • Diana Morar – Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Avocat și fost deputat PNL (2020–2024), trecut ulterior la Forța Dreptei / alianța Dreapta Unită. În ianuarie 2020, a ocupat funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției în Guvernul Orban.
  • Nicolae Istudor – Ministrul Agriculturii. Rector al ASE din martie 2016, prorector și profesor universitar specializat în logistică agroalimentară și dezvoltare regională. A fost secretar de stat în Ministerul Agriculturii în perioada aprilie 2004 – ianuarie 2005, sub mandatul lui Ilie Sârbu (PSD).
  • Vladimir Ionaș – Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Sociolog cu experiență în sondaje de opinie, fost colaborator al Avangarde și consilier de stat în Cancelaria premierului Sorin Grindeanu (PSD). Nominalizarea sa a fost criticată public de Ciprian Ciucu (PNL), care a catalogat portofoliul ca reflectând o propunere a social-democraților.
  • Carmen Moraru – Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Actual secretar de stat în MIPE responsabil de PNRR, fost secretar de stat la Finanțe în Guvernul Ciolacu, fiind o apropiată profesional a lui Marcel Boloș. A lucrat în trecut în Ministerul Turismului sub Elena Udrea, fiind martor colaborator al DNA în dosarul Gala Bute.
  • Teodor Dulceață – Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. Lucrează de peste un deceniu în cadrul ministerului, ocupând în prezent funcția de secretar general adjunct. În trecut, a fost un colaborator apropiat al fostului ministru Grațiela Gavrilescu.
  • Adrian Papahagi – Ministrul Culturii. Profesor universitar și filolog. A activat în politică în cadrul PDL (candidat la deputăție) și la înființarea PMP, retrăgându-se oficial din politică în 2014. Este cunoscut în spațiul public și pentru susținerea ideii ca Biserica Ortodoxă Română să celebreze Paștele odată cu bisericile occidentale.

Deși șansele ca acest executiv să primească votul de învestitură sunt cotate ca fiind reduse, premierul desemnat își menține optimismul, refuză să își depună mandatul și încearcă să deblocheze dialogul politic printr-o nouă rundă de consultări.

„Termenul pe care îl am este să prezint duminică programul de guvernare și lista Cabinetului. Cabinetul deja l-am prezentat partidelor. Urmează să transmitem, în cursul zilei de astăzi, programul de guvernare și, evident, voi merge din nou să discut cu partidele politice pentru a le solicita sprijinul. Voi solicita o nouă rundă de discuții cu partidele democratice din Parlament, tocmai pentru a identifica împreună o soluție care poate debloca această lipsă de dialog între partide și abordarea extrem de rigidă”, a spus Eugen Tomac, în cadrul unei intervenții la RFI România.

Conducerea PNL a votat, miercuri, în unanimitate să nu voteze Guvernul Tomac. Potrivit surselor Libertatea, deputații și senatorii PNL vor fi prezenți la votul din Parlament, dar vor sta în banci.

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