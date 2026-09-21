Carnea de pui și Salmonella

Salmonella este o bacterie care se găsește în natură (apă, aer, sol) sub forma a peste 2500 de serotipuri, din care, conform Regulamentul (CE) nr. 2073/2005, doar două serotipuri (S. Enteritidis şi S. Typhimurium) sunt relevante din punct de vedere al sănătății publice. Toate serotipurile de Salmonella sunt termosensibile, se distrug la o temperatură aplicată de 65-70 ºC.

Pentru prevenirea îmbolnăvirii consumatorilor, România ca ţară membră a UE a adoptat Programul integrat de siguranță alimentară de la fermă la furculiță pentru Salmonella, promovat prin legislație de către UE. Deşi nu toate serotipurile de Salmonella sunt periculoase pentru om, ci doar cele două menționate mai sus, în industria avicolă sunt monitorizate permanent toate infecțiile cu Salmonella (în ferme, în abatoare, fabrici de procesare, distribuție) atât prin controale oficiale cât şi prin autocontroale conform Programului Strategic al ANSVSA. În cazul în care există o suspiciune de contaminare cu Salmonella, fie a păsărilor vii, fie a produselor avicole, se trece la tipizarea Salmonella prin examene complexe şi după tipizare se trece la aplicarea procedurilor specifice, dacă este cazul.

Aplicând procedurile legale, se elimină orice risc de contaminare cu Salmonella patogenă a produselor avicole care se comercializează din fermele avicole. Responsabilitatea supravegherii și monitorizării pe întregul lanțul de producție, de la fermă la furculiță, revine ANSVSA care monitorizează permanent statusul de sănătate al fermelor de păsări în timpul creșterii, înainte de abatorizare și la abatorizare, în vederea detectării salmonelelor zoonotice în conformitate cu prevederile Reg. 2160/2003. Procedurile de pregătire și prelevare a probelor în vederea analizelor se fac de către personal specializat în conformitate cu legislația specifică. În caz contrar, probele sunt nerelevante și fără valoare juridică.

Cum poți verifica dacă un produs a făcut obiectul unei alerte alimentare

În Uniunea Europeană, informațiile privind riscurile identificate în alimente și furaje circulă prin RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed, sistemul prin care autoritățile statelor membre și Comisia Europeană fac schimb rapid de informații atunci când este identificat un risc pentru siguranța alimentară. O parte dintre aceste informații poate fi consultată de oricine în RASFF Window, baza publică a Comisiei Europene, unde notificările pot fi căutate după țara de origine, categoria produsului, tipul de risc sau perioada în care au fost înregistrate.

Din motive de confinețialitate, RASFF Window nu publică informațiile comerciale care ar permite identificarea directă a brandului sau a operatorului economic, dar pot fi aflate informații despre autoritățile care au transmis informații despre caz, locul unui operator, al unui control, al unei investigații sau al altei verigi din trasabilitate accesând numărul de referință în secțiunea Follow-ups, (ffup) Flagged for Follow-Up.

Marca ovală de identificare sanitar-veterinară

Consumatorul poate găsi un indiciu suplimentar chiar pe ambalajul produselor de origine animală: marca ovală de identificare sanitar-veterinară. Un cod alfanumeric care cuprind abrevierea statului membru și numărul național de autorizare al unității: RO → România [număr] → numărul de autorizare al unității UE/EC etc. → marcajul european prevăzut de legislație care indică apartenența la sistemul de autorizare aplicabil în Uniunea Europeană. Căutarea pe internet a codului complet între ghilimele, poate conduce la registre oficiale, documente de control, certificate sau alte surse publice din care poate fi identificată unitatea și localitatea acesteia. Codul trebuie însă interpretat împreună cu tipul unității și informațiile de trasabilitate ale produsului, nu ca o dovadă că toate etapele de producție au avut loc în localitatea respectivă.

Salmonella nu este o problemă exclusiv asociată cărnii de pui

Deși carnea crudă de pasăre este unul dintre alimentele în care poate fi întâlnită Salmonella, bacteria nu este specifică puiului. Contaminări și focare au fost asociate de-a lungul timpului cu ouă, carne de porc sau vită, fructe și legume, germeni, nuci și unturi de nuci, făină și aluaturi crude, precum și cu alte produse. Un aliment contaminat poate, în plus, să arate, să miroasă și să aibă un gust perfect normale, astfel încât prezența bacteriei nu poate fi stabilită de consumator prin examinarea produsului.

Prevenția începe de aceea înainte de gătire: mâinile, ustensilele și suprafețele trebuie menținute curate, alimentele crude trebuie separate de cele gata pentru consum, produsele perisabile trebuie păstrate la rece, iar alimentele trebuie preparate termic corespunzător. În cazul cărnii crude de pui, spălarea înainte de preparare nu este recomandată, deoarece stropii pot răspândi microorganisme pe chiuvetă, suprafețe și alte alimente. CDC recomandă pentru carnea de pasăre atingerea unei temperaturi interne de aproximativ 74°C, verificată în partea cea mai groasă cu un termometru alimentar.

Iar dacă un produs pe care îl avem acasă este identificat într-o rechemare oficială, prepararea termică nu ar trebui folosită pentru a „salva” produsul: recomandarea este respectarea instrucțiunilor autorităților sau producătorului și neconsumarea produsului rechemat.

Important:

Pentru a preveni toxiinfecțiile alimentare, respectați cei patru pași esențiali pentru siguranța alimentelor: curățați, separați, gătiți și păstrați la rece. Mențineți mâinile și suprafețele curate, separați alimentele cu risc de contaminare de celelalte alimente, gătiți corespunzător și introduceți alimentele la frigider cât mai repede.

Mențineți mâinile și suprafețele curate, separați alimentele cu risc de contaminare de celelalte alimente, gătiți corespunzător și introduceți alimentele la frigider cât mai repede. Dacă un produs alimentar este rechemat de la consum, nu îl consumați. Respectați instrucțiunile autorităților sau producătorului și nu consumați produsul rechemat.

Află mai multe: