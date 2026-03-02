Stai în fața ecranului cu două pagini deschise separat cu elevatoare auto cu 2 coloane. Specificațiile sunt aproape identice, capacitatea – similară, ambele cu certificat CE. Dar un brand e mai scump decât altul.

Și, inevitabil, îți apar în minte zeci de întrebări – Voi plăti pentru calitate reală sau doar pentru etichetă? Dacă iau varianta ieftină, o să regret peste șase luni? Sau arunc banii degeaba pe un nume când o variantă mai ieftină ar fi la fel de bună?

Costel din Brașov este exact în această situație: analizează două elevatoare auto – unul costă 11.000 RON, iar altul – 9.000 RON. Amândouă au capacitatea de 4 tone, amândouă sunt cu deblocare. Unul de la Reihmann, altul de la SWAG… dar s-a pomenit în fața unei dileme – de ce să plătească 2.000 RON mai mult pentru un nume?

Fiecare proprietar de atelier, când ajunge să-și ia echipamente mari, are această problemă – Brandul contează sau e doar marketing? Chiar îmi trebuie „cel mai bun” sau îmi ajunge „destul de bun”?

Am făcut o comparație între două elevatoare de la mărci cunoscute, două elevatoare hidraulice din același segment, Reihmann RHM 242 M și SWAG SW4000A. Și iată la ce concluzii am ajuns.

Detaliile tehnice declarate

Reihmann RHM 242 M: 4.200 kg, motor 2,2 kW, ridicare 45 sec, brațe 3 față/2 spate, deblocare manuală, înălțime 1.900 mm – 11.000 RON.

SWAG SW4000A: 4.000 kg, motor 2,2 kW, ridicare 40 sec, brațe 3 față/2 spate, deblocare automată, înălțime 1.900 mm – 9.000 RON.

Ciudat, nu? Modelul mai ieftin ridică mai repede și are deblocare automată. Deci SWAG câștigă? Nu chiar.

Elementele care influențează alegerea

Capacitatea

200 kg diferență poate părea măruntă, dar la o Toyota Hilux full (2.100 kg) plus scule și mecanic pe platformă… Reihmann rezistă, iar SWAG ajunge la limită.

Construcția

Reihmann este mai greu cu 40 kg (650 vs 610 kg) – din contul oțelului mai gros în coloane. Deci, la sarcină maximă, are o rigiditate mai mare și vibrații mai puține.

Deblocarea

La acest capitol, SWAG are avantajul cu butonul electric. Însă Reihmann compensează cu dublă siguranță manuală din ambele părți, util mai ales când ai obstacole în atelier.

Așadar, cât de mult contează brandul?

Pe scurt, brandul contează mai puțin decât capacitatea ascunsă. Pentru 2.000 RON în plus primești 200 kg rezervă și construcție mai robustă. În același timp, SWAG oferă deblocare automată (ceea ce este un avantaj real), dar Reihmann compensează cu marja de încărcare.

Ca să te orientezi mai ușor, uite o comparație rapidă pe final.

Reihmann RHM 242 M este mai oportun în service-urile unde există flux regulat de utilitare/camionete, cu program variat, dacă lucrezi des aproape de limită și vrei rezervă pentru creșterea afacerii.

Pe de altă parte, SWAG SW4000A este pentru ateliere cu focus pe mașini mici-medii, cu program de 4-6 mașini zilnic, în rare cazuri de utilitare și cu buget restrâns.

Dacă cauți elevator auto cu 2 coloane, la Clever-Auto găsești soluții pentru afacerea ta. Intră pe https://www.clever-auto.ro sau sună la +40 758 879 879 pentru detalii.

