Ce influențează prețul unei case din containere

Prețul unei case din containere FDC este determinat de câțiva factori concreți: suprafața locuibilă, numărul de camere, tipul de izolație (standard sau premium) și finisajele exterioare și interioare alese. Toate modelele sunt construite pe un cadru din tablă zincată profilată la rece, grunduită și vopsită electrostatic, cu pereți din panouri sandwich cu spumă PIR. Aceste materiale stau la baza durabilității și a eficienței energetice, dar explică și diferențele de preț dintre game.

Categoriile de modele disponibile

Oferta este împărțită în patru categorii de produse. Modelele compacte monobloc reprezintă punctul de intrare, potrivite pentru o locuință de mici dimensiuni sau o cazare sezonieră — varianta de bază fiind modelul A01.

Pentru cei care își doresc mai mult spațiu, gama de case modulare oferă configurații cu baie inclusă, extensibile pe orizontală: de pildă modelul C01, cu 28,8 mp, două camere și baie. La capătul superior se află casele cu etaj din seria D, care îmbină suprafața generoasă cu un format compact — modelul D03 oferind 45,3 mp.

Pe site găsești fișe complete pentru fiecare model, cu case din containere poze și prețuri, astfel încât să poți compara dimensiunile, compartimentarea și dotările înainte de a cere o ofertă.

Ce includ și ce nu includ prețurile afișate

Un aspect important pentru bugetare: prețurile afișate nu includ transportul și montajul. Acestea se oferă împreună, ca un serviciu complet, iar costul exact depinde de distanța dintre fabrică și locația clientului, motiv pentru care nu poate fi estimat în mod general. La livrare, singura zonă complet utilată este baia; zona de bucătărie devine bucătărie după ce clientul o mobilează și o utilează.

Economiile aduse de timpul scurt de execuție

Dincolo de prețul de achiziție, casele din containere FDC aduc avantaje prin rapiditatea cu care ajung locuibile. Producția durează 6–8 săptămâni, iar montajul efectiv doar 1–2 zile, ceea ce înseamnă că te poți muta în câteva luni — semnificativ mai rapid decât la o construcție tradițională. În plus, o astfel de casă poate fi mutată dacă circumstanțele tale se schimbă, fiind potrivită deopotrivă ca locuință permanentă, casă de vacanță sau spațiu de cazare turistică.

În 2026, o casă din containere rămâne o investiție inteligentă: pornește de la sume accesibile, oferă control complet asupra finisajelor și se livrează într-un timp scurt. Pentru a afla prețul exact al modelului dorit, cel mai bun pas este să soliciți o ofertă personalizată, în care să fie incluse și estimările pentru transport și montaj.

Sursa foto: case-din-containere.ro

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